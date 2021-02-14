Рецензия на фильм «Малькольм и Мари» / Malcolm & Marie

«Малькольм и Мари» (Malcolm & Marie) – черно-белая разговорная драма, снятая на пленку, которая появилась в начале февраля на Netflix. Это одна непрерывающаяся сцена из жизни пары, которая начинается в момент, когда герои Джона Дэвида Вашингтона и Зендаи переступают порог своего дома.

«Малькольм и Мари» / Malcolm & Marie Жанр драма

Режиссер Сэм Левинсон

В ролях Джон Дэвид Вашингтон (Малькольм), Зендая (Мари)

Студии Little Lamb, The Reasonable Bunch

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Еще год назад это звучало бы совершенно безумно, но «Малькольм и Мари» стал одним из первых фильмов, съемки которого во время пандемии одобрили в Гильдии сценаристов, в Гильдии киноактеров и в Гильдии режиссеров США. Участники съемочного процесса соблюдали протоколы безопасности, а количество людей, работающих непосредственно на площадке, сократили до минимума.

Собственно, для фильма такого масштаба действительно можно обойтись и без большой съемочной команды. Действия картины происходят на одной локации, а в кадре появляются всего два ведущих актера – Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший главную роль в фильме «Тенет» (Tenet), а также Зендая, известная по сериалу «Эйфория» (Euphoria). К слову, они оба выступили продюсерами ленты.

Примечательно, что создателем полнометражной драмы выступил Сэм Левинсон – шоураннер вышеупомянутой «Эйфории», откровенно говорящей о подростковых отношениях и наркотической зависимости. Визуально фильм «Малькольм и Мари» совершенно не похож на сериал, где было очень много цвета, неонов и глиттера. Да и по содержанию картина ориентирована на взрослые отношения, в которых внезапно разгорается конфликт, причина которого долгое время оставалась неозвученной.

Фильм начинается, когда герои возвращаются домой с важного события. Малькольм только что показал свой фильм для публики и критиков, а Мари сопровождала его в этот вечер. Ночь празднования режиссерского дебюта постепенно превращается в напряженную беседу, во время которой пара то мирится, то ссорится, перескакивая с личных обид на обсуждение кинематографа и его политизированного восприятия.

Можно точно сказать, что «Малькольм и Мари» – один из тех фильмов, который сразу нравится или же моментально вызывает отторжение. В нем не будет новых героев, напряженных сцен или же сюжетных поворотов, переворачивающих восприятие реальности. Это настоящая разговорная драма, раскрывающая долгий период отношений главных героев, которая постепенно обрисовывает подробности из прошлого и настоящего. Если фильму удастся зацепить зрителя своей подачей, он не отпустит его до самого финала, жонглируя эмоциональными всплесками, которые даются актерам крайне хорошо.

Джон Дэвид Вашингтон и Зендая создают прекрасную экранную пару, по очереди выдавая все больше и больше чувств. Они постоянно противостоят друг другу, оставаясь в единой связке, и выплескивая эмоции, которые крупными планами подхватывает оператор. Наблюдать за борьбой двух актеров, не пытающихся быть привлекательными для камеры (и все равно остающимися крайне эстетичными), всегда интересно. При этом слова их персонажей могут вызывать разную реакцию, вплоть до раздражения или же сочувствия – кто знает, стоит ли принимать чью-то сторону, да и бывает ли в таких вопросах тот, кто однозначно прав.

Оба героя по очереди морально уничтожают друг друга, но как только вырисовывается победитель, разговор меняет направление (хотя в конечном итоге все возвращается к одной и той же теме, что таки может немного утомить). Порой происходящее дополняет музыка, а Малькольм и Мари включают песни, чтобы таким образом высказать свои ощущения в определенный момент.

Что интересно, через диалоги Сэм Левинсон довольно четко обрисовывает бэкграунд отношений пары, не прибегая к флэшбекам. Также в фильме есть своеобразная динамика, которая влияет на восприятие диалога: герои двигаются по замкнутому кругу большого дома, оказываясь то внутри, то за его пределами, создавая схожесть с театральным действом. Камера практически непрерывно следит за ними, отрываясь от Вашингтона и Зендаи лишь для смены планов, что со временем создает эффект присутствия в доме, где зритель оказывается свидетелем слишком личного спора.

От болезненно-личного пара переходит к обсуждению того, как представители прессы воспринимают фильмы – главный герой, будучи кинематографистом, питает неприязнь к белым критикам, обличая их напыщенность и желание увидеть подлинные смыслы в работе темнокожих режиссеров (судя по англоязычным рецензиям к «Малькольму и Мари», не все критики оценили эту иронию в сценарии Сэма Левинсона).

В каком-то смысле «Малькольм и Мари» – это картина не только об отношениях, но и о восприятии кинематографа, которое бывает очень разным с точки зрения творца и зрителя. Добраться до этих размышлений можно лишь очаровавшись визуальной составляющей фильма, которая напоминает разворот глянцевого журнала или же кадры из старых фильмов. Стильная картинка получается благодаря оператору Марселю Реву, который сделал фильм невероятно красивым, снимая материал на черно-белую пленку.