Рецензия на фильм «Минамата» / Minamata

«Минамата» (Minamata) – это новая драма с Джонни Деппом в главной роли, и она уже идет в кино. Фильм рассказывает историю бывшего военного фотографа, который приезжает в Японию, чтобы разоблачить деятельность химического завода, ставшего причиной жуткого отравления ртутью.

«Минамата» / Minamata Жанр драма

Режиссер Эндрю Левитас

В ролях Джонни Депп (Юджин Смит), Хироюки Санада (Мицуо Ямадзаки), Минами Хинасэ (Эйлин), Билл Найи (Роберт Хейс), Дзюн Кунимура (Дзюнъити Нодзима), Таданобу Асано (Тацуо Мацумура), Ре Касэ (Киеси), Кэтрин Дженкинс (Милли), Лили Робинсон (Диандра), Акико Ивасэ (Масако Мацумура) и др.

Студии Metalwork Pictures, Head Gear Films, Infinitum Nihil

Год выпуска 2020 (в Украине 2021)

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Прежде всего фильм знакомит зрителя с фотографом по имени Уильям Юджин Смит, в начале картины он находится на закате карьеры и личной жизни. Смит банкрот, записывающий завещание для детей, которые не желают с ним общаться. Мы видим его в довольно гнусном состоянии, не зная, почему герой рассматривает старые снимки и напивается в своем лофте под звуки джаза.

Режиссер Эндрю Левитас, у которого нет большого опыта в кино, не успевает подать краткую предысторию персонажа, а ведь она сама по себе является довольно интересной. Дело в том, что Уильям Юджин Смит – известный американский фотожурналист изданий Ziff-Davis Publishing и Life, снимавший события на передовой. В период Второй мировой войны Уильям документировал моменты, которые происходили во время наступления Америки на Японию.

Фотографируя морских пехотинцев из США и военнопленных из Японии, Смит стал проявлять собственную позицию, говоря о том, что его снимки выступают против жадности, глупости и нетерпимости, которые стали причиной войны. На его черно-белых кадрах виден ужас живых, окруженных доказательствами чужой смерти. Собственно, Уильям и сам чуть не погиб, получив ранение во время битвы за Окинаву, что на время прервало его репортажи.

Война не была единственным источником историй для Уильяма Юджина Смита. Он снимал социальные фотоэссе, наблюдая за работой шахтеров и медиков, а также с особым азартом фотографировал джазовых музыкантов, выступавших на Манхэттене (с 1957 по 1965 годы Уильям сделал 40 тысяч пленочных кадров и записал уйму аудио – эти материалы в наши дни превратили в арт-проект The Jazz Loft Project).

Но вернемся к событиям фильма. Мы видим главного героя в 1971 году, когда все яркие и волнующие репортажи закончились, а воспоминания об ужасах войны остались в его голове. Он все еще сотрудничает с популярным журналом Life, однако там фотографа уже не воспринимают всерьез. Смит с упоением предается унынию, пока на него не выходит Эйлин – японская активистка, которая просит Уильяма вернуться в Японию, чтобы расследовать отравление жителей города Минамата.

Эта завязка происходит довольно быстро, и сюжет фильма перемещается на японское побережье, усеянное рыбаками. Там герой Джонни Деппа сперва довольно вяло и безучастно общается с местными, щелкая нейтральные кадры. Со временем фоторепортер видит все больше людей с параличом и судорогами, он постепенно вникает в их положение и начинает делать снимки, которые могут разоблачить деятельность крупной химической компании, ставшей причиной возникновения болезней.

Обычно знаменитые актеры своим присутствием в фильмах привлекают внимание к социальным или же экологическим темам. В «Минамате», как бы странно это ни звучало, Джонни Депп сперва действительно завлекает аудиторию, но по мере развития сюжета совсем не помогает проникнуться чувствами к реальной трагедии. Создается впечатление, что актеру просто близка по духу еще одна роль, где он изображает уставшего от жизни человека с алкогольной зависимостью (не так давно Депп уже играл такого персонажа в драме The Professor).

Хорошо, что по сценарию фильма персонаж Уильяма Юджина Смита является проводником к жителям Минаматы – они своими действиями и словами вызывают больший интерес, чем уставший американский фотограф. Японские активисты ведут борьбу с хладнокровным владельцем фабрики, который считает пострадавших всего лишь незначительными жертвами для высшего блага. Чтобы опровергнуть эту точку зрения, создатели фильма показывают обычные семьи, в которых родители с трепетом ухаживают за детьми, родившимися с патологиями.

В такие моменты режиссер воссоздает настоящие фотографии Уильяма Юджина Смита, сделанные во время поездки в Японию. Один из таких кадров – снимок матери, которая купает в ванной свою дочь, демонстрируя последствия болезни Минаматы (изображение известно под названием Tomoko Uemura in Her Bath).

Увы, вместе с такими моментами в фильме появляются напыщенные диалоги фотографа и владельца фабрики (а также неестественные телефонные беседы с редактором издания Life), которые отбирают у драмы «Минамата» статус стоящей драмы.