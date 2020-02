Рецензия на фильм «Подлинная история банды Келли» / True History of the Kelly Gang

На большие экраны выходит фильм «Подлинная история банды Келли» (True History of the Kelly Gang), который наверняка привлечет внимание актерским составом. В нем снялись Рассел Кроу, Чарли Ханнэм и Джордж Маккей, к тому же на первый взгляд картина может показаться вполне себе классическим вестерном. На деле же лента оказывается экспериментальной трактовкой фактов с мятежным панковским духом и знатной долей абсурда.

«Подлинная история банды Келли» / True History of the Kelly Gang Жанр драма

Режиссер Джастин Курзель

В ролях Джордж Маккей (Нед Келли), Эсси Дэвис (Эллен Келли), Чарли Ханнэм (сержант О’Нилл), Рассел Кроу (Гарри Пауэр), Николас Холт (констебль Фицпатрик), Шон Кинэн (Джо Бирн), Джейкоб Коллинс-Леви (Томас Курноу), Томасин Маккензи (Мэри), Клаудия Карван (Миссис Шелтон), Марлон Уильямс (Джордж Кинг), Эрл Кейв (Дэн Келли) и др.

Компании Porchlight Films, Daybreak Pictures, Film Victoria

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

Сайт IMDb

Нед Келли – реально существовавший австралийский разбойник ирландского происхождения, который умер в 1880 году в возрасте 25 лет. Несмотря на то что Нед прожил недолго, он успел прославиться дерзкими ограблениями, которые он совершил вместе со своими сообщниками. Укрываясь от пуль, они надевали самодельные железные доспехи, что в дальнейшем сделало их героями многочисленных легенд. К тому же, Келли считал себя врагом английских колониальных властей, поэтому он довольно быстро обрел статус народного героя.

Естественно, жизнь Неда Келли пытались экранизировать, причем не один раз. В 1970 появилась картина с Миком Джаггером в главной роли, где музыкант вроде бы старался держаться чинно, но задорный сценарий и ускоренный монтаж фильма отдаляли его от драмы (на что, кстати, крайне интересно смотреть сейчас). А в 2003 году вышла более серьезная лента с Хитом Леджером – в ней почти каждая сцена была подчеркнута музыкальным сопровождением, что добавляло фильму особой напыщенности.

Новый фильм «Подлинная история банды Келли» не похож на своих предшественников. Можно даже сказать, что он всячески старается быть иным, заново интерпретируя биографию разбойника. Лента начинается с юных лет Неда Келли – зрителю показывают, как закалялся его характер, выделяя неоднозначное влияние матери на сына. Затем картина переносится на несколько лет вперед, и перед нами появляется взрослый Нед, который открывает в себе мятежный порыв. Он постепенно трансформируется в человека, предпринимающего попытки вписать преступные деяния в историю.

Стоит сразу заметить, что это крайне странное кино. Хоть его сценарий и написан по книге Питера Кэри, за которую автор получил Букеровскую премию, к ней добавили немалую долю безумия. Режиссер Джастин Курзель (работал над полнометражным фильмом Assassin’s Creed) решил превратить биографию Неда Келли в диковинно-грязную драму, постепенно теряющую какую-либо связь с реальностью.

В принципе, «Подлинная история банды Келли» могла бы стать малоизвестной лентой, которая считалась бы ценной находкой для ценителей непостижимых артхаусных кинокартин. Но актерский состав все же привлекает внимание к фильму, да и заманчивая форма вестерна говорит о том, что на экране будут перестрелки. И тут вдруг для ничего не подозревающего зрителя показывают мигающие вспышки света, напоминающие техно-вечеринку.

Да-да, в какой-то момент в истории из XIX века появляются неожиданные визуальные элементы, вырывающие героев из приземленной действительности. Порой оператор Эри Вегнер переключается на режим галлюцинации, перекраивая события на новый лад. Помимо этого, в картине постоянно появляется пустынная местность, усеянная высохшими деревьями, – что крайне настойчиво подчеркивает отчужденность, в которой живет семья Келли.

О том, что из себя на самом деле представляет личность Неда Келли, по фильму понять сложно. Он, постоянно присутствуя на экране, остается недосказанным персонажем (как в аспектах личной жизни, так и в своих протестных убеждениях). Надо заметить, что настоящий Нед оставил после себя письмо, в котором он объяснял причину неприязни к английским колониальным властям. А вот Нед из фильма мечется в хаотичных высказываниях и действиях, теряя любой рассудок.

Создатели «Подлинной истории банды Келли» перед началом картины дают понять, что происходящее в ней скорее выдумка, нежели правда. При этом сценаристы все равно умудряются усеять сценарий библиографическими отсылками. В результате получается всеобъемлющий рассказ с плотным набором сцен, которые впопыхах знакомят с новыми героями, не успевая как следует представить их.

Ко всему этому режиссер Джастин Курзель добавляет современный дух бунтарства, превращая легенду о Келли в исповедь панка. Это парадоксальное действие растягивается на два часа, которые проходят весьма утомительно для тех, кто знает легенду о Келли, и совершенно мучительно для тех, кто с ней не знаком.

Порой фильм спасают знакомые актеры, появляющиеся в абсурдном потоке событий. Центрального персонажа играет Джордж Маккей (снимался в военной драме 1917), а к нему, помимо Рассела Кроу (в свое время тоже играл народного героя в картине Robin Hood), периодически присоединяются другие знакомые артисты. Среди них Чарли Ханнэм (King Arthur: Legend of the Sword), Николас Холт (Tolkien), Томасин Маккензи (Jojo Rabbit) и Эсси Дэвис (Game of Thrones). Каждого из них хотелось бы видеть в более приземленном вестерне, но пока приходится довольствоваться спорной экранизацией.