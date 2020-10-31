Рецензия на фильм «Последняя капля» / On the Rocks

Фильм «Последняя капля» (On the Rocks) от режиссера Софии Копполы появился на сервисе Apple TV+ в конце октября. Это очень легкая история о взаимоотношениях дочери и отца, действие которой происходит в Нью-Йорке. Фильм длится всего полтора часа, и за это время не успевает надоесть довольно простым сюжетом.

«Последняя капля» / On the Rocks Жанр драма

Режиссер София Коппола

В ролях Билл Мюррей (Феликс), Рашида Джонс (Лора), Марлон Уэйанс (Дин), Джессика Хенвик (Фиона), Дженни Слейт (Ванесса), Барбара Бейн (Грен), Юлиана Канфилд (Аманда) и др.

Студии A24, American Zoetrope

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Еще два года назад компания Apple заключила договор с независимой студией А24 о совместном производстве художественных фильмов. И вот появился первый результат их сотрудничества, в рамках которого София Коппола написала сценарий и заняла режиссерское кресло.

Главная героиня картины Лора (Рашида Джонс) чувствует тяжесть ежедневных забот, воспитывая двоих детей. Ей нужно писать книгу, но в работе нет никакого прогресса. Больше того, она начинает подозревать мужа в измене, замечая странности в его постоянных командировках. В порыве усталости и сомнений она делится переживаниями со своим отцом Феликсом (Билл Мюррей), который тут же берет ситуацию в свои руки. Феликс — эксперт в романах на стороне, поэтому он предлагает дочери устроить слежку за супругом. Естественно, такое решение добавляет в жизнь Лоры еще больше тревоги.

Сюжет фильма невероятно прост и незамысловат. «Последняя капля» балансирует между едва уловимой повседневной комедией и фильмом о семейных отношениях. Причем акцент постепенно смещается на взаимопонимание отца и дочери, которые разделяют совершенно разные взгляды на жизнь.

Билл Мюррей работает с Софией Копполой уже не первый раз (помимо знаменитой мелодрамы Lost in Translation, действие которой происходит в Токио, они сняли рождественский мюзикл A Very Murray Christmas, который можно посмотреть на Netflix). В новом фильме Мюррей вновь ассоциируется с городом, на этот раз с Нью-Йорком. Его герой, у которого есть десятки историй об этом месте, демонстрирует обаяние буквально на каждом углу. Он знает все лучшие заведения, поддерживает полезные знакомства и очаровывает каждого встречного, кем бы тот ни был. Кажется, его шарм не распространяется лишь на взрослую дочь, которая беспокоится совершенно о других вещах.

То, каким образом взаимодействуют эти двое, не провоцирует череду бесконечно забавных историй. Скорее постепенно подводит их к разговору, который должен был произойти намного раньше. Но умеренная доля комизма здесь все же есть. Например, чего только стоит чудесная сцена со слежкой в раритетном автомобиле, в который персонаж Мюррея считает нужным взять икру и бутылку шампанского, не отказывая себе в маленьких удовольствиях.

К некоторым эпизодам фильма София Коппола добавляет джазовые мелодии или же мельком показывает клавишника, который играет в одном из нью-йоркских баров. Элементы заведений, где сидят главные герои, тоже создают особую атмосферу, отдаленно напоминая картины Вуди Аллена и его любовь к Манхэттену.

Вполне ожидаемо в фильме к себе располагает героиня Рашиды Джонс, которая проходит через муки прокрастинации и тягости от бытовых моментов. Она вовсе не находится на грани срыва и не проваливается в пропасть личной драмы. Но так знакомо и по-режиссерски остроумно на время выпадает из социальной жизни, будучи не в состоянии поддержать короткие светские беседы или обычные диалоги с членами своей семьи.

Фильм «Последняя капля» снят качественно и приятно, однако в нем нет ничего сверхнового. Поэтому полтора часа экранного времени пролетают очень быстро и вполне предсказуемо. Вероятно, это не лучшая картина Софии Копполы, но в ленте есть все необходимое для вечернего кино, которое не грузит тяжелой повесткой дня и не пытается навязать какое-либо мировоззрение.