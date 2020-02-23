Рецензия на фильм «Ричард Джуэлл» / Richard Jewell

«Ричард Джуэлл» (Richard Jewell) – новая драма от Клинта Иствуда, для съемок которой он занял режиссерское кресло, не появляясь в кадре. В фильме Иствуд воспроизводит события, ставшие причиной массовой травли человека, которого до этого считали героем.

«Ричард Джуэлл» / Richard Jewell Жанр драма

Режиссер Клинт Иствуд

В ролях Пол Уолтер Хаузер (Ричард Джуэлл), Сэм Рокуэлл (Уотсон Брайант), Кэти Бейтс (мать Ричарда), Джон Хэмм (Том Шоу), Оливия Уайлд (Кэти Скраггс), Майк Пневски (Брэндон Уокер), и др.

Компании Appian Way, Misher Films, 75 Year Plan Productions

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

Сайт IMDb

Основой фильма «Ричард Джуэлл» стала реальная история американского охранника, которого обвинили в совершении террористического акта. Джуэлл патрулировал территорию, на которой проходили мероприятия, приуроченные к Олимпийским играм 1996 года. Он обнаружил рюкзак с бомбой и начал эвакуацию людей, а спустя несколько дней после случившегося превратился из спасителя в главного подозреваемого. Этот случай обсуждали во всех средствах массовой информации, что полностью лишило Ричарда какой-либо приватности.

Перечисленные события довольно подробно показаны в трейлере фильма, однако лента начинается далеко не с момента теракта. Клинт Иствуд дает зрителю время, чтобы познакомиться с Ричардом Джуэллом, понять его странности и сформировать о нем свое мнение. Режиссер не пытается приукрасить личные черты героя, но при этом очевидно симпатизирует ему.

Интересно, что Клинт Иствуд не первый раз берется за экранизацию событий, которые вызывали большой резонанс. Годами ранее он уже ставил фильм о террористической атаке (The 15:17 to Paris), также Клинт снимал историю командира экипажа, чьи решительные действия спасли жизни пассажиров, но позже были осуждены общественностью (Sully).

В «Ричарде Джуэлле» Клинт Иствуд вновь сосредотачивается на воссоздании массового осуждения, ориентируясь на документальные кадры, сохранившиеся со времен Олимпийских игр. Режиссер довольно убедительно, но при этом несколько затянуто, показывает действия репортеров, терзающих того, кто может обеспечить им сенсацию. Главным и чересчур однобоким воплощением журналистского зла становится Кэти Скраггс (в исполнении Оливии Уайлд). Это экранное и, возможно, озлобленное изображение реальной журналистки, работавшей в издании The Atlanta Journal-Constitution. Оспорить достоверность персонажа возможности нет, так как Скраггс ушла из жизни в 2001 году.

В остальном режиссерский взгляд на ситуацию с обвинением остается довольно человечным, по-своему даже поучительным – Иствуд намекает, что не стоит судить человека по внешности или его социальным навыкам. Также история работает благодаря исполнителю главной роли Полу Уолтеру Хаузеру (появлялся в эпизодических ролях в фильмах BlacKkKlansman; I, Tonya). Он копирует повадки реального Ричарда Джуэлла, изображая растерянность и смирение.

Вообще, роль Ричарда Джуэлла должна была достаться актеру Джона Хиллу, а вместе с ним в фильме мог появиться Леонардо Ди Каприо. Такие планы озвучивали, когда проект находился на стадии разработки, тем не менее, за несколько лет они существенно поменялись. Место Ди Каприо занял Сэм Рокуэлл, а Хилл остался за кадром, выполняя обязанности продюсера.

Так как в сюжете фильма нет больших сюрпризов и неожиданных поворотов, бывают моменты, когда он смотрится несколько монотонно. Тут-то на помощь и приходит Сэм Рокуэлл, играющий адвоката главного героя. Его персонаж не обладает железной хваткой, однако он выстраивает доверительную коммуникацию со своим клиентом и не боится сыпать ругательствами в адрес правоохранительных структур.

Также стоит отметить игру актрисы Кэти Бэйтс – она сыграла мать Ричарда, предпринимавшую попытки справиться с ситуацией, в которой ее сын стал главным преступником США. За эту роль Бэйтс была номинирована на премию «Оскар», однако статуэтка досталась Лоре Дерн.

В целом, фильм снят по классическим канонам старого Голливуда, которых по сей день придерживается Клинт Иствуд. Это лишает картину сильного напряжения или какой-либо попытки запутать зрителя, указав ему на ложный след. Получается сочувствующее кино о незначительном человеке, который однажды очень сильно повлиял на жизни сотен людей.