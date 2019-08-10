Рецензия на фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan

Ксавье Долан, будучи одним из самых успешных молодых режиссеров современности, без проблем привлекает к своим проектам известных актеров. Более того, ему удается закладывать в сценарии автобиографические моменты. К сожалению, эти заслуги не спасают его от провального монтажа, которым Долан отличился в новой картине «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (The Death and Life of John F. Donovan).

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan Жанр драма

Режиссер Ксавье Долан

В ролях Кит Харингтон (Джон Ф. Донован), Натали Портман (Сэм Тернер), Джейкоб Тремблэ (Руперт Тернер в юности), Бен Шнетцер (Руперт Тернер), Сьюзан Сарандон (Грейс Донован), Тэнди Ньютон (Одри Ньюхаус), Эмили Хэмпшир (Эми Босворт) и др.

Компании Lyla Films, Sons of Manual, Warp Films

Год выпуска 2019

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Сценарий драмы не является воссозданием реальных событий. Однако на создание этого фильма Ксавье Долана вдохновил его собственный поступок из детства. Посмотрев «Титаник», восьмилетний Ксавье написал письмо Леонардо Ди Каприо, в котором он восхищался актером. Естественно, Ди Каприо на письмо не ответил, зато ситуация отложилась в памяти Долана. И он, став режиссером, решил воссоздать незначительный случай из прошлого, дополнив его масштабной фантазией. Так появился фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована».

Кинокартина знакомит с героем по имени Руперт Тернер (Бен Шнетцер). Он беседует с журналисткой, вспоминая о своем детстве. Руперт утверждает, что, будучи школьником, он вел активную переписку со знаменитым актером начала 2000-х – Джоном Ф. Донованом (Кит Харингтон). В письмах, адресованных мальчику, Донован рассказывал о своей карьере и делился личными переживаниями, которые заострились под давлением популярности. Однажды переписка оборвалась, а тайна их общения стала достоянием общественности.

Режиссер Ксавье Долан посвятил этому фильму несколько лет. Еще в 2014 году он начал собирать актеров, а два года спустя приступил к съемочному процессу. В 2018 Долан мог представить ленту в Каннах, но режиссер отказался от участия в кинофестивале, приняв решение пересмотреть монтаж своего фильма. И это, судя по результату, стало большой ошибкой – именно монтаж перечеркнул все хорошие моменты в драме.

Фильм, без сомнений, мог получиться довольно интересным, но Ксавье Долан уж очень перемудрил. Сложности возникли еще в структуре ленты. «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» – это история в истории, где есть несколько сюжетов, прыгающих во времени. Повествование то раскрывается под руководством рассказчика в лице Руперта, то уходит в вольное плавание. Например, эпизоды из жизни Джона Ф. Донована появляются сами по себе и существуют в качестве отдельной сюжетной линии. Из-за этого складывается впечатление, что при монтаже картины к ней случайно попали дубли из других фильмов.

При этом завязка фильма сперва затягивает, в нем есть персонажи, которым хочется симпатизировать – взять хотя бы юного Руперта в исполнении непосредственного Джейкоба Тремблэра. К тому же в кадре находятся актеры, способные передать любые эмоции (прекрасные Натали Портман и Сьюзан Сарандон). К сожалению, к середине фильма все это уже не работает – разноплановость сцен начинает сбивать с толку. Ксавье Долан иронично показывает популярность актеров, затем драматично и затянуто раскрывает сложные отношения главных героев с их матерями (любимая тема Долана, повторяющаяся из фильма в фильм), а после зачем-то добавляет сентиментальные вставки в духе семейных голливудских фильмов. Или, что еще хуже, вкладывает в уста персонажей пафосные монологи.

Смешанные впечатления от фильма совершенно не спасает игра Кита Харингтона. Возможно, актер теряется в большом количестве отснятого материала, или же просто не знает, как лучше представить своего персонажа (коронная эмоция Харингтона – это улыбка, скрывающая боль). Натали Портман и Сьюзан Сарандон, на плечи которых возложены роли матерей, добросовестно исполняют свои работу, но из-за специфики сценария остаются в стороне. Их хотя бы не вырезали из фильма, как это случилось с Джессикой Честейн – актриса тоже участвовала в съемочном процессе, однако линия ее персонажа увеличивала тайминг картины, поэтому в финальном варианте была вырезана режиссером.

Окончательно поставить крест на фильме «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» не дает визуальная составляющая. Это операторская работа Андре Тюрпена, который захватывает лица актеров крупными планами. Также приятно видеть цветопередачу и шумы, напоминающие съемку на пленку. Но красивой съемки все же мало для фильма, в котором нет четких сюжетных линий и единой финальной мысли.