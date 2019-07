Рецензия на фильм «Стокгольмский синдром» / Stockholm

Фильм Stockholm показывает события, благодаря которым появился термин «стокгольмский синдром». В украинском прокате лента вышла именно под таким названием. Она воспроизводит давний случай, в результате которого жертвы начали симпатизировать неудачливому преступнику, который взял их в заложники.

«Стокгольмский синдром» / Stockholm Жанр криминальная драма, комедия

Режиссер Роберт Будро

В ролях Итан Хоук (Кай), Нуми Рапас (Бьянка), Марк Стронг (Гуннар), Кристофер Хейердал (Матсон), Би Сантос (Клара), Шанти Рони (Улоф) и т.д.

Компании Darius Films, Lumanity Productions, JoBro Productions & Film Finance

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

Страница на IMDB

Фильм основан на реальной криминальной истории, которая произошла в 1973 году – неизвестный пришел в здание банка, расположенного в центре Стокгольма, и объявил, что он собирается его ограбить. На момент написания сценария многие свидетели этого события были живы, поэтому их имена заменили, чтобы не нарушать границы частной жизни. Исключением стал лишь премьер-министр Швеции Улоф Пальме, которого застрелили в 1986 году.

Итак, в банк заявился мужчина в ковбойской шляпе, назвавшись чужим именем (Итан Хоук). Он размахивал оружием, взял заложников и выдвинул полиции возмутительные требования. Это привлекло внимание всей страны, журналисты освещали подробности ограбления в прямом эфире по телевидению. Со стороны ситуация казалась жуткой – под дулом пистолета грабителя долгое время оставались невинные люди, среди которых оказалась мать двоих детей (Нуми Рапас). Однако внутри банка атмосфера была несколько иной.

В фильмах уже неоднократно использовали стокгольмский синдром, выстраивая сюжет вокруг привязанности жертвы к своему похитителю. Да и ситуацию, произошедшую в 1973 году, давно экранизировали шведы. Но, естественно, в современном Голливуде захотели снять свою версию событий, которая смогла попасть в мировой прокат.

Результат получился такой же, как и характер главного героя, – местами бестолковый, абсурдный, но почему-то не отталкивающий. Большую роль сыграл период времени, в который произошло ограбление. В фильме антураж 70-х добавляет свою специфику, отбрасывая драматическое напряжение в сторону. На грабителе нелепый кожаный костюм, еще один персонаж ходит в джинсах клеш и размахивает длинными волосами. Добавлением ко всему становится радио с песнями Боба Дилана, задорно играющими на месте преступления.

Режиссером и сценаристом ленты выступил канадец Роберт Будро. Его имя почти неизвестно в кинематографе, но один из фильмов Будро таки мог попасться вам на глаза. Это музыкальная драма Born to Be Blue, в которой снялся Итан Хоук (номинант на премию «Оскар» за фильм Boyhood). Видимо, сотрудничество актера и режиссера получилось удачным, поэтому Хоук согласился на работу еще в одном совместном проекте. На этот раз менее серьезном.

За игру в фильме Stockholm Итан Хоук не получил номинаций, хотя его работа не так плоха. Хоук, по всей видимости, сосредоточился на сумасбродности своего персонажа, в котором жестокость уступает проявлениям гуманности. Его оппонентом и рассудительной противоположностью становится начальник полиции в исполнении Кристофера Хейердала (True Blood, Gotham). А главным женским персонажем выступает Нуми Рапас, известная по шведской экранизации The Girl with the Dragon Tattoo.

Эта криминальная драма с биографической основой получилась крайне легкой для восприятия. В ней нет очевидных смешных моментов, но из-за абсурдных поступков героев вся ситуация кажется комедийной. При этом сценарий практически не ударяется в вольную фантазию (помимо романтической линии), придерживаясь реальных фактов.

Правда, со временем происходящее может слегка надоесть – на экране одна и та же локация, на которой из сложной ситуации пытается выкрутиться самонадеянный грабитель. Хорошо, что действия не затягиваются, укладываясь в полтора часа.