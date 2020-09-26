Рецензия на фильм «Таинственный сад» / The Secret Garden

В большой прокат вышла новая экранизация книги «Таинственный сад» – британского романа, ставшего классикой детской литературы. Над сценарием проекта работал Джек Торн, который выступил соавтором пьесы о Гарри Поттере. Благодаря ему в фильме появился магический реализм, но большого волшебства с сюжетом так и не произошло.

«Таинственный сад» / The Secret Garden Жанр фэнтези

Режиссер Марк Манден

В ролях Дикси Эгерикс (Мэри Леннокс), Колин Ферт (лорд Арчибальд Крейвен), Джули Уолтерс (миссис Медлок), Амир Уилсон (Дикон), Эдан Хэйхёрст (Колин Крейвен), Джемма Пауэлл (Грейс), Мейв Дермоди (Элис), Соня Госвами (Аайя) и др.

Студии STX Films, StudioCanal, Heyday Films

Год выпуска 2020

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Роман «Таинственный сад» писательницы Фрэнсис Элизы Бернетт переносили на экран уже много раз. Его превращали в полнометражные фильмы, телесериалы и даже в многосерийное аниме (выпущенное под названием Anime Himitsu no Hanazono). Как показывают тенденции последних лет, любая классика рано или поздно получит современную интерпретацию с расчетом на еще одно поколение зрителей.

Созданием новой киноленты занимались люди, так или иначе связанные с миром Гарри Поттера. Продюсером «Таинственного сада» выступил Дэвид Хейман (он в конце 1990-х приобрел права на экранизацию серии книг Джоан Роулинг и успешно организовал съемки восьми фильмов о волшебном мире). А сценаристом стал Джек Торн – соавтор пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». К тому же в фильме появилась актриса Джули Уолтерс, ставшая экранным воплощением Молли Уизли. Забавно, что в «Таинственном саду» ее почти не узнать – из добродушной рыжеволосой ведьмы артистка превращается в строгую седоволосую экономку.

Фильм «Таинственный сад» знакомит нас с избалованной девочкой по имени Мэри, семья которой живет в Индии. Ее родители умирают от эпидемии холеры, и осиротевшего ребенка отправляют к единственному родственнику в Великобританию. Дядей девочки оказывается отчужденный лорд Крейвен (его играет Колин Ферт), владеющий гигантским поместьем с бесчисленным количеством комнат, куда новоприбывшей строго запрещено заходить. Маясь от скуки и одиночества, Мэри бродит по унылым окрестностям и находит тщательно спрятанный сад. Как только она начинает исследовать его, девочка постепенно меняется и раскрывает секреты своей семьи.

Сценарист Джек Торн существенно скорректировал оригинал истории. Он сдвинул временные рамки вперед, поэтому действия картины происходят в 1947 году, когда Англия приходит в себя после войны. Также он вычеркнул нескольких второстепенных персонажей и от себя добавил очаровательного лохматого пса, блуждающего в окрестностях.

Но больше всего изменений Торн внес в общий смысл истории, значительно смягчив общую суть романа. Видимо, новый «Таинственный сад» полностью ориентирован на семейный просмотр, поэтому сценарист убрал из него неудобную тему отсутствия родительской любви к своему ребенку, о которой было понятно с первых страниц книги.

Самая интересная трансформация фильма произошла со скрытым от чужих глаз садом – его визуальная презентация превратилась в магический реализм. Каждое растение в таинственном саду невероятно изящное, красочное и неестественно большое, при этом во флоре нет явного волшебства или, скажем, говорящих деревьев. Оператор подчеркивает важную связь с природой, создавая эффект присутствия в зарослях. Когда главная героиня устремляется вперед, камера идет за ней, уворачиваясь от листьев, спадающих вниз. Особенно удачно смотрятся кадры, в которых появляются поля с цветами, сквозь которые бегут персонажи, разглядывая солнечные блики. Получается очень красиво.

Кадры с деталями английского поместья, в котором живут главные герои, это еще один примечательный плюс фильма. Мрачные комнаты, уставленные антиквариатом, монументальные лестницы и обои с узорами, которые оживают на глазах – все это сделано просто отлично.

Досадно, но основная сюжетная линия не всегда впечатляет так же, как и визуальная составляющая. Решение создателей фильма смягчить сюжет (и без того детской книги) превращает экранизацию «Таинственного сада» в обычную по-доброму наивную историю, в которой теряется суть трансформации центрального персонажа. Кажется, Джек Торн — не самый удачный автор пьес о волшебстве, а теперь еще и адаптированных романов.

Тем не менее, исполнительница главной роли Дикси Эгерикс хорошо передает характер балованного ребенка, над капризами которого берет верх любопытство. Да и актеры, играющие ее юных друзей, подобраны довольно удачно. А вот Колина Ферта и Джули Уолтерс в кадре крайне мало, они являются завлечением для более взрослой аудитории, если та решится выбраться в кино с детьми.