Рецензия на фильм «Том и Джерри» / Tom and Jerry

Начиная с этой недели, в кинотеатрах можно посмотреть комедийный фильм «Том и Джерри» (Tom and Jerry), где к анимационным животным присоединяются настоящие актеры Хлоя Грейс Морец и Майкл Пенья. Если сюжетные линии с людьми покажутся довольно банальными, то погони Тома за Джерри, в которых узнаются знакомые элементы из старых короткометражных мультфильмов, вернут интерес взрослых и детей.

«Том и Джерри» / Tom and Jerry Жанр анимационно-игровая комедия

Режиссер Тим Стори

В ролях Хлоя Грейс Морец (Кайла), Майкл Пенья (Терранс), Колин Джост (Бен), Роб Делани (мистер ДуБрос), Кен Джонг (шеф-повар Джеки), Кристина Чонг (Лола), Пэтси Ферран (Джой) и др.

Студии Warner Animation Group, Hanna-Barbera Productions, Keylight Productions

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Признаться честно, при знакомстве с первыми кадрами из трейлера нового «Тома и Джерри» особого воодушевления и желания увидеть фильм не возникло. Казалось, что современный CGI, имитирующий стиль 2D-анимации, чересчур сильно выделяется на фоне реальных локаций, что сильно сбивает с толку того, кто привык к более старой версии мультфильма (словом, тех, кто вырос, наблюдая за неиссякающими рисованными драками между негодующим котом и находчивой мышью). Но довольно очевидно, что юное поколение зрителей вряд ли станет пересматривать все давние эпизоды про Тома и Джерри, а вот обновленную анимационную версию воспримет более благосклонно.

Приняв визуальное решение создателей нового «Тома и Джерри» (на самом деле, к стилю анимации привыкаешь довольно быстро), можно сказать, что в целом в фильме не так много моментов, которые меняют привычную концепцию персонажей. Во всяком случае, раньше случались и более провальные попытки вывести историю в полнометражный формат – в 1992 году вышел не самый удачный мультфильм «Том и Джерри: Фильм» (Tom And Jerry: The Movie), в котором кот и мышонок стали разговаривать друг с другом и в какой-то момент даже запели, пустившись в танец.

В новом фильме 2021-го года тоже есть музыкальная часть, к счастью, без участия Тома и Джерри. Здесь задорный уличный голубь, парящий над Манхэттеном, читает рэп (голубя озвучивает Тим Стори – режиссер комедии). Вслед за этим коротким вступлением Том и Джерри, встретившись на одной из улиц Нью-Йорка, ввязываются в привычную для нас схватку, в которой можно узнать море любимых элементов из старых мультсериалов. И, за что спасибо создателям, они не исполняют ни одной песни (ну разве что Джерри будет дразнить Тома, изображая уличного музыканта).

Еще одним центральным персонажем фильма становится девушка Кайла (ее играет Хлоя Грейс Морец), которая хитростью получает работу в престижном пятизвездочном отеле. Местный персонал вовсю готовится к масштабной свадьбе известной пары, поэтому каждый работник должен убедиться, что все пройдет идеально. Как раз в это время в отель проникает Джерри, предвкушая комфортное проживание в новом доме. Естественно, появление мыши приводит сотрудников отеля в ужас, и Кайле поручают ответственное задание – девушка должна выследить обнаглевшего грызуна. В это время появляется Том, который уже давно заинтересован в поимке Джерри. Их столкновения разрушают не только презентабельные номера, но и ставят под угрозу безупречную организацию дорогостоящей свадьбы.

Фильм балансирует между сюжетными линиями людей и животных, постоянно переключаясь с одних на других. Как и ожидалось, почти все эпизоды с живыми персонажами получаются довольно банальными и скучными, но присутствие в кадре Хлои Грейс Морец немного сглаживает общую неловкость. Актер Майкл Пенья противостоит ей в роли надоедливого управляющего, не разбирающегося ни в трендах, ни в том, как можно поладить с животными (именно ему достается прогулка с неудержимым бульдогом Спайком). Их общение создает несколько в меру комичных ситуаций, а все действительно удачные смешные моменты принадлежат исключительно Тому и Джерри.

К ключевым персонажам создатели анимации подошли с большой любовью, попытавшись скопировать легендарные моменты из короткометражных мультсериалов (к слову, история Тома и Джерри началась в 1940-м году). Так, глаза Тома все так же остаются в воздухе, когда сам кот падает с большой высоты, а Джерри поднимается над землей и летит на запах сыра. И, конечно, между ними случаются напряженные драки, во время которых коту изрядно достается от мыши (кажется, взрослому человеку смотреть на это немного тяжелее, нежели детям).

Также сценаристы сохранили некоторые элементы, которые становились основой старых мультфильмов. В новом полнометражном фильме Том умеет играть на фортепиано (как в короткометражке The Cat Concerto 1947 года), а в кадре ближе к кульминации появляются слоны (похоже на Tom and Jerry Jerry Go Round 1966 года, но только без цирка).

Комедия «Том и Джерри» вызывает приятную ностальгию по персонажам, которые в новом фильме получились по-настоящему узнаваемыми. Порой кажется, что для людей в картине выделяют слишком много экранного времени – это не окупается чем-то остроумным или захватывающим, но зато после них всегда радостно возвращаться к погоням, происходящим между Томом и Джерри. Благодаря им двоим фильм становится семейным, не имея никаких возрастных ограничений.