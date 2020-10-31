Рецензия на исторический сериал Barbarians / «Варвары»

Битва в Тевтобургском лесу в 9 г. н.э. – одна из самых крупных неудач римской армии. Германские племена, варвары в терминологии римлян, нанесли империи болезненный удар, уничтожив в течение трех дней три полноценных имперских легиона и несколько вспомогательных подразделений, навсегда отвадив римлян от земель за Рейном. Империя, которую не задержало даже побережье океана, была остановлена на берегу реки. Немецкий сериал Barbarians / «Варвары», вышедший на Netflix, рассказывает о предпосылках и подготовке к этому сражению, и о людях, которые командовали войсками с обеих сторон — о вожде племени херусков Арминии и пропреторе Германии Публии Квинтилии Варе.

Barbarians / «Варвары» Жанр историческая драма

Создатели Андреас Хекманн, Арне Нолтинг, Ян Мартин Шарф

В ролях Лоуренс Рупп (Арминий), Гаэтано Ароника (Публий Квинтилий Вар), Джин Гурсо (Туснельда), Дэвид Шюттер (Фолквин Вольфспир), Джереми Миликер (Ансгар), Бернард Шульц (Сегестес) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 6

Сайты IMDb

Quintili Vare, legiones redde!

Octavianus Augustus

По наиболее правдоподобной версии вождь херусков Арминий, который объединил несколько германских племен, напавших на марширующие по Тевтобургскому лесу легионы, сам получил образование в Риме. Вероятно, он был в числе заложников, которых вожди плативших империи дань племен отсылали в столицу. Арминий хорошо зарекомендовал себя на службе Риму, изучил военное дело, говорил на латыни, получил звание всадника и командовал вспомогательным отрядом римских войск, набранным из германцев. У Арминия были хорошие отношения с Квинтилием Варом, они общались, проводили вместе время на пирах. Почему человек, добившийся в Риме всего, решился на предательство, что сподвигнуло его перейти на другую сторону, заманить своих бывших сослуживцев в ловушку и жестоко разделаться с ними?

Выяснению причин предательства Арминия и его возвышения в среде германцев, а не самой битве в Тевтобургском лесу, и посвящен сериал Barbarians. Мало того, в первой серии здесь нет даже самого Арминия, а рассказывается в ней о взаимоотношениях римлян и германцев, которые в итоге и привели к восстанию. Авторы сериала попробовали реконструировать события и показать, как из лояльного солдата Арминий превратился в одного из самых опасных врагов империи, ведь после поражения в Германии в Риме действительно боялись, что Арминий двинется дальше, в уже романизированную Галлию. В течение четырех серий Арминий шаг за шагом осознает, что был всего лишь пешкой в игре Рима, что его использовали, и всё это обучение, награды и привилегии нужны были только для одного – его руками усмирить германцев.

В целом, версия, показанная в Barbarians, выглядит очень правдоподобной. Германцы были действительно недовольны огромными поборами и призывом в римскую армию, а Квинтилий Вар прославился своей жестокостью еще во времена Иудейского восстания 4 г. до н.э., когда, взяв Иерусалим, приказал распять около 2000 евреев. Очевидно, что его методы в покоренной Германии не отличались деликатностью.

Собственно, до самой битвы дело доходит только во второй половине последней, шестой серии Barbarians. На все три легиона у создателей не хватило ресурсов, с другой стороны, битва в лесу так или иначе разбивается на череду локальных стычек. Обидно только, что шедшее в реальности трое суток сражение, в течение которого германцы изматывали римлян постоянными наскоками, а дождь лишал их маневренности, в сериале сжалось буквально до нескольких часов. Плюс ход с огнем несколько выбивается из реальной реконструкции той битвы, ведь ее место было обнаружено в 1987 г. и тщательно исследовано в ходе масштабных раскопок. Кстати, маска, которую носит в сериале Арминий, очень похожа на реальную маску римского всадника, найденную на месте сражения.

Битва в Тевтобургском лесу занимает важное место в германской истории, причем не первого тысячелетия, а намного более близкой к современности, периода объединения Германии в середине XIX века. Именно тогда Арминий, переименованный патриотически настроенными учеными в Германна, стал важной фигурой, призывающей к возрождению национальной идеи и создания единого германского государства. Неудивительно, что уже в 1875 г., всего через четыре года после объединения, в Тевтобургском лесу, на юго-западе от Детмольда, на вершине 386-метрового холма был поставлен огромный 53-метровый памятник Арминию. Достаточно помпезно во вновь объединенной Германии отмечали и двухтысячелетний юбилей битвы в 2009 г.

Вы понимаете, что немцы просто не могли снять сериал о столь важной для собственной истории фигуре спустя рукава. Они внимательно подошли к историческим фактам (хотя роль Туснельды в организации восстания кажется немного преувеличенной в угоду современным реалиям), подобрали хороших актеров на главные роли, построили неплохие декорации, в частности, военный лагерь римлян и деревню херусков, неплохо поработали над костюмами и гримом, особенно у германцев. Для большей аутентичности рекомендуем смотреть фильм на немецком с субтитрами, тем более что римляне в сериале говорят на латыни, и разговаривающие на английском германцы выглядят в данном случае немного странно.

Слава богу, в Barbarians обошлось без мистики и магии, которая, по моему мнению, просто убила сериал Britannia / «Британия». Сами жрецы в сериале есть, но никакого вмешательства богов и необъяснимых событий, к счастью, не происходит.

В целом же Barbarians / «Варвары» можно даже сравнить с сериалом Vikings / «Викинги» от канала History. Он немного беднее, проще, но учитывая, что события Barbarians происходят на 850 лет раньше, это простительно. Судя по окончанию первого сезона, создатели планируют рассказывать историю Арминия и древних германцев дальше. Впрочем, если вы немного интересовались тематикой, то знаете, что хэппи-энда здесь не будет. С другой стороны, Netflix, в свойственной им манере, еще не подтвердил продления шоу на второй сезон.

P.S. Говорят, несколько месяцев после поражения в Германии немолодой уже император Октавиан Август печально ходил по дворцу, время от времени бился головой об стену и приговаривал: «Quintili Vare, legiones redde!» («Квинтилий Вар, верни мне легионы!»).