В прессе Соединенного Королевства новый исторический сериал Britannia, называют чуть ли не английским ответом на Game of Thrones. Давайте разберемся, почему это не так.

Britannia / «Британия» Жанр историческая драма

Создатели Джез и Том Баттеруорт, Джеймс Ричардсон

В ролях Дэвид Моррисси (Авл Плавтий), Келли Райлли (Керра), Николай Ли Кос (Дивис), Лиана Корнелл (Ания), Гершвин Юсташ мл. (Витус), Маккензи Крук (Веран), Элеонор Уортингтон-Кокс (Кэйт), Зои Уонамейкер (королева Антедия), Иан Макдермид (король Пелленор) и др.

Канал Sky Atlantic

Год выпуска 2018

Серий 9

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В 43 году н. э., через 70 лет после двух неудачных попыток, предпринятых Юлием Цезарем, солдаты четырех римских легионов под командованием Авла Плавтия ступили на земли Британии. Одним из легионов, Legio II Augusta, командовал Тит Флавий Веспасиан, будущий император. Римляне пришли за оловом, пришли, чтобы задержаться на долгие 370 лет. Они оставили после себя города, форты, маяки, общественные бани (как вы думаете, почему знаменитый курортный город Bath называется именно так?), церкви, дороги, законы и культуру. Тем не менее, это было полноценное вторжение, сломавшее традиционный уклад жизни населявших Британию кельтских племен, принесшее смерть и разрушение. Первый сезон Britannia как раз и рассказывает о первом этапе вторжения, а его главными героями стали сам генерал Авл Плавтий и принцесса бриттов Керра, которой предстоит сыграть важную роль в отпоре захватчикам.

Казалось бы, интересный исторический период, мало представленный на кино- и телеэкранах, сильные персонажи, яркий антураж, со всей этой римской военной атрибутикой, варварскими обычаями бриттов и темной магией друидов… Собственно, главная проблема Britannia кроется именно в последнем.

Дело в том, что несмотря на следование реальной хронологии событий, Britannia – это в большей мере фэнтезийный, чем исторический сериал. Друиды здесь действительно маги, умеющие внушать людям свои мысли, превращать их в марионеток, манипулировать сознанием и совершать путешествие в мир мертвых. Да, порой волшебство друидов напоминает уличную магию Дэвида Блейна, большую же часть времени это суровый наркотический бред. Даже если вам захочется очень серьезно относиться ко всему происходящему, а количество крови, отрезанных голов и вырванных сердец, по идее, должно бы настраивать на определенный лад, у вас вряд ли это получится, слишком уж надуманными и неестественными выглядят все эпизоды с участием друидов.

Вторая проблема сериала – несмотря на то что он пытается казаться очень брутальным и жестоким, а здесь есть сцены секса, пыток, жертвоприношений, отрубания голов, убийства и т.д., все это выглядит слишком уж постановочно, не по-настоящему и не вызывает особых эмоций. Тем более что собственно все кровавые эпизоды оставлены за кадром, нам покажут разве что их итог, да и то мельком.

Для съемок сериала, которые происходили в основном совсем не в Британии, а в Чехии, собрали настоящий римский лагерь и построили город короля Пелленор. Вот только беда, город в карьере выглядит именно как город в карьере, вырытом с помощью современных экскаваторов, а совсем не доисторических ручных инструментов. Да и римский лагерь больше похож на декорации студентов-реконструкторов, играющих в легионеров – все новенькое, аккуратное, с иголочки. Да, римляне были те еще формалисты при постройке укреплений, но амуниция тех же легионеров смотрится так, будто была сшита только вчера. Ну и опять-таки, лагерь для 20 тыс. солдат выглядит, скажем так, немного покрупней.

Хотелось бы сказать, что в Britannia есть интересные актерские работы или необычайно увлекательный сюжет, но увы, и за это похвалить сериал не получается. Из актеров стоит выделить разве что Келли Райлли (Sherlock Holmes / Sherlock Holmes: A Game of Shadows Гая Ричи, True Detective), да и то больше за ее потрясающую рыжую шевелюру, чем за актерскую игру. Странно, ведь Райлли вроде бы хорошая театральная актриса, получившая в свое время Laurence Olivier Award.

Что же до сюжета, то несмотря на упор в мистику и вроде бы неожиданные сюжетные ходы, все интриги здесь выглядят нелепыми и до боли предсказуемыми. От сценариста Black Mass и Edge of Tomorrow мы ожидали большего.

Britannia не то что не является английским ответом на Game of Thrones, она даже рядом не стояла с сериалом HBO. Game of Thrones, несмотря на полностью выдуманный мир и сюжет, выглядит в сотни раз реалистичней, натуральней, эмоциональней и глубже. Честно говоря, даже жаль, что авторы Britannia так бездумно обошлись со столь интересной исторической тематикой, это может надолго отбить желание других режиссеров возвращаться к этому временному периоду.

Одним словом, мы не рекомендуем Britannia ни поклонникам исторических драм, ни фанатам фэнтези, этот сериал застрял где-то посредине и не может предложить ничего интересного ни первым, ни вторым.