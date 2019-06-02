Рецензия на сериал Catch-22 / «Уловка-22»

Формально минисериал Catch-22, снятый по одноименному постмодернистскому роману Джозефа Хеллера – это абсурдная черная комедия с элементами сатиры. На самом же деле это один из самых страшных телепроектов о войне, который вы когда-либо видели.

Catch-22 / «Уловка-22» Жанр военная драма, сатира

Создатель Люк Дэвис, Дэвид Мишо

В ролях Кристофер Эбботт (Джон Йоссариан), Кайл Чендлер (полковник Кэткарт), Хью Лори (майор де Коверли), Джордж Клуни (лейтенант Шейскопф), Дэниел Дэвид Стюарт (Майло Миндербиндер), Остин Стоуэлл (Нейтли), Льюис Пуллман (майор Майор Майор Майор), Грант Хеслов (доктор Даника) и др.

Канал Hulu, Sky Italia

Год выпуска 2019

Серий 6

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Если вы еще не читали самый знаменитый роман Джозефа Хеллера, то лучше отложите его прочтение на более позднее время. Сериал Catch-22, в связи со спецификой формата, несколько отличается от оригинального произведения и будет лучше, если вы оставите поиск этих различий на потом. Тем более, что они не портят сам сериал, лишь чуть по-иному расставляют акценты. Я читал роман больше 20 лет назад, поэтому сейчас помню только общую канву и, возможно, это только к лучшему.

События Catch-22 происходят в конце Второй мировой войны. В центре повествования — служба лейтенанта, а позже капитана Джона Йоссариана, бомбардира, члена экипажа бомбардировщика B-25. Йоссариан и его часть расквартированы на небольшом средиземноморском островке и оказывают воздушную поддержку войскам союзников в Италии. Джон — хороший бомбардир, но он очень хочет выжить и с нетерпением ждет своего 25-го вылета, который позволит ему закончить службу и вернуться домой. Но как только счетчик выполненных заданий приближается к заветной цифре, командир базы, полковник Кэткарт, увеличивает число вылетов до 30. Потом до 35, 40 и т.д. Йоссариан ищет самые безумные способы покинуть базу, но раз за разом терпит неудачу и продолжает летать.

В первую очередь Catch-22 – это постмодернисткое произведение, многие достаточно банальные армейские ситуации здесь доведены до абсурда, до абсолюта. Воровство и стяжательство в армии доходит здесь до каких-то заоблачных высот, превращая заурядного заведующего столовой в главу международного торгового консорциума, который, торгуя в убыток, приносит всем участникам баснословные прибыли. Да, я отлично представляю, какой комментарий последует за этим пассажем, но нет, это не о нашем случае. Бюрократия в Catch-22 – сила могущественней самого бога. Из-за бюрократических коллизий здесь могут моментально произвести сержанта в майоры и дать медаль тому, кого следовало бы наказать.

При этом, несмотря на явно сатирическую антивоенную направленность, Catch-22 — одно из самых сильных произведений о войне. Некоторые эпизоды банально страшно смотреть. Например, та же потеря ведомого, просто исчезнувшего за облаками, воспринимается острее, чем десяток сцен с пылающими и падающими самолетами. А попытка Йоссариана спасти рядового Сноумена — вообще одна из самых сильных сцен смертей в военных фильмах.

Авторы Catch-22 подсаживают зрителей на эмоциональные качели. За безумно смешным эпизодом в офисе майора Майора Майора Майора здесь может следовать нелепая кровавая смерть малыша Симпсона. За очередным искрометным выступлением Майло Миндербиндера – гибель Нейтли, ждущего смерть с каким-то потусторонним умиротворением на лице. Как и в романе, Йоссариан одного за другим теряет своих друзей. Некоторых в буквальном смысле, некоторых, как капитана Ардварка, в духовном.

Впрочем, с тем же капитаном Ардварком связан и один из проколов авторов. В романе Хеллера сцена с Микаэлой, пожалуй, одна из самых сильных и важных, в сериале этот эпизод тоже достаточно тяжелый, но все же смазанный. Если говорить о других различиях, то авторы перетасовали последовательность событий и изменили некоторых персонажей. Хотя обновленная версия того же Майло Миндербиндера получилась даже интереснее и принесла в сериал дополнительный элемент гротеска. А вот то, что роль капеллана затерялась среди других, честно говоря, обидно.

В Catch-22, наряду с молодыми актерами, играющими сослуживцев Джона Йоссариана, снялись и несколько больших звезд. Некоторым, как Хью Лори, достались совсем крохотные роли, другим, как Кайлу Чендлеру, Джорджу Клуни и Гранту Хеслову — роли поважнее. Сами Клуни и Хеслов выступили в Catch-22 в роли режиссеров, поставив по две серии каждый, и продюсеров. Что же до молодых исполнителей, то кроме Кристофера Эбботта, действительно вложившегося в роль Джона Йоссариана, стоит отметить Дэниеля Дэвида Стюарта, оживившего образ Майло Миндербиндера.

По большому счету, кроме очевидной адаптации текста под сценарный формат, новый Catch-22 можно обвинить разве что в переизбытке сепии, которой создатели пытаются скрыть огрехи неряшливой компьютерной графики. В остальном же это отличный военный и антивоенный сериал, который стоит посмотреть каждому.

Catch-22 – законченная история. Вряд ли Hulu, особенно после того, как сервис перешел в собственность Disney, решится на продолжение, как это было с The Handmaid’s Tale. Впрочем, в данном случае литературная основа хотя бы существует. Через 35 лет после «Уловки-22» Джозеф Хеллер написал продолжение – «Лавочка закрывается», в котором постаревшие герои оглядываются на события военного времени.