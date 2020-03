Рецензия на сериал «Незнакомка» / The Stranger

Если верить задумке сериала «Незнакомка» (The Stranger), релиз которого состоялся на Netflix, каждый человек что-то скрывает, и все тайны в любой момент можно разоблачить. Первый эпизод вовсю проверяет эту теорию – серия начинается с череды странных событий, разрушающих крепкую семью. Это дело придется расследовать детективу, не подозревающему, насколько тесным может оказаться мир.

«Незнакомка» / The Stranger Жанр триллер, детектив

Создатель Дэнни Броклхерст

В ролях Ричард Армитидж (Адам), Шивон Финнеран (Джоанна), Дженнифер Сондерс (Хайди), Шон Дули (Даг), Пол Кэй (Патрик), Ханна Джон-Кеймен (незнакомка), Дервла Кирван (Коррил), Стивен Ри (Мартин), Энтони Хэд (Эдгар) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 8

Сайты IMDb

События сериала происходят в безымянном английском городке. Отец семейства Адам остался присматривать за сыновьями, пока его жена находится в рабочей поездке. Однажды с ним заводит разговор незнакомка, которая утверждает, что ей известна большая тайна его супруги. Адам пытается игнорировать ее слова, но с этого момента открывшаяся правда начинает разрушать его жизнь. В это же время полицейские детективы начинают расследование странных происшествий: в центре города было обнаружено обезглавленное животное, а в лесу нашли подростка при смерти, не вернувшегося домой после школьной вечеринки.

Вероятно, «Незнакомку» выберут для просмотра любители детективов – в сериале действительно есть все атрибуты запутанной истории, а также ряд событий, нуждающихся в том, чтобы их как следует разъяснили. К тому же, следователь Джоанна, которую играет актриса Шивон Финнеран (известная по сериалам Happy Valley и Downton Abbey), постепенно приближается ко всем центральным героям, пытаясь выяснить, что они скрывают. В этом ей помогает в меру ироничный напарник, который первое время разбавляет атмосферу краткими репликами.

В остальном события сериала с каждой серией становятся все более серьезными и запутанными, постепенно сгущая тучи над жителями округи. Но тут все равно не удается удержаться от смеха – как это обычно и бывает, в большом деле замешаны жители одного населенного пункта. Ну просто вылитые «Чисто английские убийства» (они же Midsomer murders), только с другими следователями.

Вообще, сценарий «Незнакомки» – это адаптация одноименной книги Харлана Кобена. В романе писателя сюжет разворачивается в Америке, но шоураннеры сериала решили адаптировать историю под Англию, добавив ей определенную эстетику. Именно эта задумка получила годное воплощение – хотя бы потому, что в кадре мелькают виды Манчестера и Стокпорта, а герои все время возвращаются в красивый и зажиточный пригород.

Еще создатели сериала позаботились о том, чтобы он привлекал внимание знакомыми лицами. В «Незнакомке» действительно собрались актеры, которых мы все уже где-то видели.

Так, беспокойного мужа Адама, оставшегося наедине с мрачным семейным секретом, играет Ричард Армитидж – в кинотрилогии «Хоббит» (The Hobbit) он перевоплощался в Торина Дубощита. Незнакомку, дерзко вторгающуюся в чужую жизнь, сыграла Ханна Джон-Кеймен. До этого она появлялась в фильмах «Человек-муравей и Оса» (Ant-Man and the Wasp) и «Первому игроку приготовиться» (Ready Player One), а также в сериале «Игра престолов» (Game of Thrones). Оттуда же пришел еще один актер – Пол Кэй, которого раньше узнавали по образу Тороса. В новом сериале от Netflix Кэй стал сотрудником полиции. И, напоследок, можно узнать артиста Энтони Хэда, прославившегося благодаря сериалу «Баффи – истребительница вампиров» (Buffy the Vampire Slayer).

Помимо актерского состава, сериал «Незнакомка» заманивает интригой, разбросанной на несколько сюжетных линий с разными поколениями, включая группу подростков. С каждым эпизодом появляется все больше зацепок, но они лишь дразнят и добиваются одного результата – раззадорить любопытство зрителя, заставив его включить еще одну серию. Есть подозрение, что развязка «Незнакомки» придется по душе далеко не всем, но дойти до финальной серии все равно захочется.

«Незнакомку» и правда не назовешь самым изящным детективом. Однако, если так подумать, сериал отлично заходит в дни, когда нужно посидеть дома – серия за серией пролетают незаметно, что по-своему можно считать плюсом. Также просмотру способствует хорошее качество съемки и, что уж там, собрание знакомых актеров.