Рецензия на сериал «Сексификация» / Sexify

Сериал «Сексификация» (Sexify) – это «Половое воспитание» (Sex Education) по-польски, действия которого разворачиваются в техническом университете Варшавы, где разрабатывают приложение по оптимизации оргазма. С вышеупомянутым сериалом его объединяют откровенные моменты, юмор и вывод о том, что исследуя тему секса, многие узнают еще и себя.

«Сексификация» / Sexify Жанр комедия

Создатели Калина Алябрудзиньска, Петр Домалевский

В ролях Александра Скраба (Наталья), Мария Собоциньская (Паулина), Сандра Дрымальска (Моника), Петр Пацек (Мариуш), Бартош Гельнер (Бартош), Войцех Соларш (Криницкий), Цезары Пазура (Марек), Збигнев Замаховский (декан) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2021

Серий 8

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Довольно неожиданно видеть на Netflix польский сериал, который изучает сексуальность и создает смешные ситуации, практически не копируя американские шаблоны. В Sexify более близкие для нас реалии, в которых можно узнать консервативных родителей, всезнающих вахтерш, раздраженных деканов. Там же есть неловко-скучные пары в университете по будням, а также мучительно-шумные семейные сборы по выходным. И студенты, которых волнуют совершенно другие вещи.

Наталья – лучшая ученица курса, которая стремится попасть на национальный конкурс студенческих стартапов. Она создала приложение, которое поможет оптимизировать сон. Однако руководитель дипломных проектов считает, что это вообще никого не увлечет, поэтому профессор готов поддержать абсурдную, но веселую идею с ионизированным гелем, который меняет цвет волос через Bluetooth. После провала у героини есть всего пару месяцев, чтобы придумать более впечатляющий проект, который действительно сможет привлечь внимание. Наталья проводит исследование и понимает, что ее следующее приложение будет о сексе – потому что все вокруг говорят и думают исключительно о нем. Проблема только в том, что до этого момента Наталья не проявляла к этой теме никакого интереса, а это значит, что ей понадобится помощь со стороны.

Особенность сериала Sexify в том, что он не пытается быть серьезным и при этом почти не скатывается в пустую шутку ниже пояса. Естественно, в нем полно откровенных сцен, и все они иллюстрируют студенческую жизнь (особенно студенческую жизнь в общежитии, где личное пространство и звукоизоляция – особая привилегия). Но в конечном итоге шоураннеры довольно легко подходят к более серьезным вопросам, поднимая тему осознания себя, своих желаний и будущего, не навязанного семейными установками.

В условиях никогда не затихающего студенческого шума забавно наблюдать за главной героиней, которая воспринимает информацию довольно буквально и по-своему непосредственно, упуская чуждые для нее эмоциональные детали. Теперь Наталья собирается оптимизировать не сон, а женский оргазм, подходя к этому вопросу со всей серьезностью научного подхода. Она бы с радостью обсудила новый проект с Марией Склодовской-Кюри, но эта женщина не отвечает ей с плаката на стене, поэтому приходится искать коллег более общительных и, что важно для нового приложения, настоящих практиков.

Так в сериале появляются еще две сюжетные линии, идущие бок о бок: история свободной и обеспеченной студентки, вынужденной временно переехать в общежитие, и история католички, скрывающей совместную жизнь с парнем от своих родителей. Именно здесь сюжет мог бы получиться слишком банальным, однако создатели сериала начинают с жизненно-остроумных ситуаций и, не сбавляя комизма, переходят к четкому определению проблем, требующих от персонажей смелости признать, что они больше не контролируют ситуацию. Так герои попадают в новую для себя атмосферу Варшавы, которая порой напоминает свободный Берлин.

Как и стоило ожидать, сериал особо не зацикливается на навыках программирования, поэтому главная героиня тратит намного больше времени на доску визуализации исследования, нежели на процесс создания самого приложения, что получается довольно нелепо. Особо не верится и в то, что подобный проект студенты смогут реализовать в стенах университета – здесь и сами сценаристы создают конфликт, который растет, как снежный ком, провоцируя руководителей учебного заведения. Кстати, поведение декана в исполнении известного актера Збигнева Замаховского, а также созванной им комиссии, с большим остроумием передает моменты, в которых можно узнать практически любой из наших вузов.

В отличие от Sex Education, где поднимают довольно разнообразные темы секса, сериал раскрывает только женскую сторону вопроса. Помимо этого, шоураннеры без злости иронизируют над строгостью нравов, присущих польским католикам, и с помощью трех главных сюжетных линий говорят простые вещи – все люди разные, у каждого свой путь познания себя. Итог получается современным, ситуационно смешным и порядком беззаботным.

Вполне очевидно, что Sexify не сможет понравиться широкой аудитории. Кого-то он будет раздражать своей тематикой, а кто-то не выдержит повторяющийся стонущий саундтрек и большую продолжительность серий (здесь есть эпизоды по 50 минут, которые вполне можно было сократить без потери смысла). Однако стоит признать, что для первого польского сериала на Netflix, который берется за исследование сексуальных желаний, результат получился довольно неплохим.