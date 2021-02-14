Рецензия на сериал The Stand / “Противостояние”

Попытка CBS Television Studios уместить самый большой роман Стивена Кинга всего в девять серий однозначно означала то, что зрителю нужно быть готовым к компромиссам. Но вот справилась ли студия?

The Stand / “Противостояние” Жанр Сверхъестественное, Ужасы, Фантастика, Драма

Создатели Джош Бун

В ролях Джеймс Марсден (Стю Редман), Одесса Янг (Фрэнни Голдсмит), Оуэн Тиг (Гарольд Лаудер), Александр Скарсгард (Рэндалл Флэгг), Вупи Голдберг (матушка Эбигейл Фримантл), Эмбер Хёрд (Надин Кросс), Джован Адепо (Ларри Андервуд), Генри Зага (Ник Андрос), Нэт Вулфф (Ллойд Хенрид), Брэд Уильям Хэнке (Том Каллен) и др.

Компании CBS Television Studios, HBO

Год выпуска 2020-2021

IMDb

Работать над “Противостоянием” Кинг начал практически сразу после того, как закончил “Сияние”, проживая на тот момент в Боулдере, Колорадо. Обычно плодовитый писатель на этот раз застрял на долгих три года — виной всему масштаб, на который замахнулся автор, всегда хотевший написать собственную версию “Властелина Колец”, но в американских декорациях, и… один из создателей Доктора Кто Терри Нейшн. В 75-ом, когда Кинг только начал писать свой Magnum opus, Нейшн создал для BBC сериал “Выжившие” про группу людей, переживших апокалиптическую пандемию чумы, которая была случайно выпущена китайским ученым и распространилась по миру посредством авиаперелетов, а уже через год сценарист опубликовал книгу на основе своего сериала. Кинг, который к тому моменту заканчивал черновую версию “Противостояния”, схожести сеттинга и завязки совершенно не обрадовался, поскольку у него и так хватало проблем — поместив в книгу огромное количество основных и второстепенных персонажей и множество самостоятельных сюжетных линий, король ужаса уперся в писательский блок. Ему все больше не нравились мотивация и действия героев, принявшихся возрождать технологии после наступления конца света. Поступок совершенно логичный и ожидаемый, но идущий вразрез с тематикой мистицизма и божественного провидения, которая, по замыслу автора, должна была доминировать в книге. В конце концов с блоком Кинг справился, после он саркастически замечал, что для этого ему “понадобилось убить только половину основного состава” положительных персонажей, но на этом злоключения не закончились.

“Противостояние” получилось колоссальным — порядка 1200 страниц, ничего подобного Кинг не писал ни до, ни после, и издательство Doubleday наотрез отказалось публиковать книгу, поскольку ее цена в таком случае оказалась бы слишком высока. Поговаривают также, что типографский пресс Doubleday банально не был рассчитан на такой объем. Как бы то ни было, Кинга поставили перед фактом — книгу нужно сократить на 400 страниц, что он и сделал. В сокращенном виде книга увидела свет в 1978 и никаких значимых наград не получила, после чего автор разорвал отношения с издательством, лишь для того, чтобы в через двенадцать лет их возобновить ради работы над The Complete and Uncut Edition, в котором он сместил время действия в 1990 год, обновил культурные отсылки, почти вернул оригинальный объем и переписал начало и финал. Этот, ставший бестселлером вариант, до 2012 года у нас издавался лишь один раз, в 1995, под названием “Исход” (в виде двухтомника), все другие варианты обычно были урезаны, порой даже в сравнении с версией 78-го года, и оказывались, мягко говоря, не очень.

Такое длинное вступление нужно было для того, чтобы донести одну простую мысль — пытаться экранизировать первоисточник такого масштаба, конечно, можно, но дело это зачастую неблагодарное, поскольку без серьезных компромиссов не обойтись — придется урезать, а если это и самому-то автору удается, как мы видим, с трудом, то со сценаристов какой спрос? Мини-сериал 94-го получился ожидаемо неполным, но довольно неплохим, скорее всего благодаря тому, что Кинг был вторым продюсером и практически постоянно присутствовал на площадке. Девять лет назад заговорили о съемках полного метра, но проклятье книги, судя по всему, перешло на ленту — менялись режиссеры и сценаристы, рейтинги, бюджет и планы Warner Bros. Студия собиралась снимать то трехчасовой фильм, то квадрологию, то сперва запускать сериал, а потом уже переходить к большим экранам. В итоге права на экранизацию от Ворнеров перешли к CBS, а шоураннером стал Джош Бун, который был последним кандидатом в режиссерское кресло еще у Warner Bros. Личность Буна уже ставила под сомнение успех грядущего сериала — последний хороший фильм, за который Бун был бы ответственен в роли режиссера или сценариста, выходил примерно никогда, до “Противостояния” он снял всего три ленты, одна из которых — “Виноваты звезды”, а вторая — многострадальные “Новые мутанты”. Собственно, сюрприза не случилось.

С точки зрения сюжета все по-старому — из-за утечки в секретной правительственной лаборатории наружу попадает штамм супергриппа, прозванный в народе Капитан Трипс, после чего популяция человечества начинает стремительно сокращаться. Выжившие разделяются на два лагеря — праведники собираются в Боулдере, приходя туда вслед за теми, кого во снах зовет пророчица матушка Эбигейл (Вупи Голдберг), откуда они по божьему замыслу будут возрождать жизнь, но уже без такой зависимости от технологий. Грешники же приходят в Лас-Вегас, чтобы поклоняться Человеку в черном (Александр Скарсгард), играющему роль Антихриста. Разумеется, просто сосуществовать два лагеря не могут, а значит, грядет то самое противостояние.

Новый минисериал во многом скрупулезно следует букве оригинала, вот только чем больше смотришь, тем больше убеждаешься в том, что Бун неправильно расставляет акценты и вырезает совсем не то, что нужно бы. Так, на экран попало подавляющее большинство ключевых событий, причем с минимальными изменениями, чем не могут похвастать даже лучшие киноадаптации короля ужасов, но практически все второстепенные сюжетные повороты и знаменитая кинговская рутина канули в Лету, из-за чего сериал приобретает довольно безумный темп, совершенно не свойственный “Противостоянию”. Здесь постоянно что-то случается, у персонажей не остается времени ни на рефлексию, ни на выстраивание убедительных взаимоотношений, а у зрителей нет шанса привязаться к героям. Новые персонажи продолжаются сыпаться как из ведра, старые погибают, не вызывая особого эмоционального потрясения.

Вся дорога в Боулдер безбожно кастрирована, в завязке мы видим начало эпидемии, знакомимся с ключевыми героями, узнаем, как они реагируют на начавшееся вымирание человечества (то, как на этот факт реагирует само человечество, по большей части остается за кадром), а потом всё: добро пожаловать в спасительную гавань, у нас тут на поток поставлено сжигание трупов, мы выдаем свежеочищенные дома новоприбывшим, не забудьте зайти в гости к матушке Эбигейл. Кстати ой, она уже пропала. То же самое с Лас-Вегасом. Из всех сторонников Рэнделла Флэгга адекватную предысторию заслужил только Ллойд Хенрид (Нэт Вулфф), остальным внимания не уделяется. Пиромант Мусорный бак (Эзра Миллер) так и вовсе приходит в Вегас один. Знакомого с книгой зрителя такая спешка и фрагментированность, конечно, могут огорчить, но вряд ли окончательно испортят удовольствие от просмотра, а вот новички явно зададутся вопросом — почему вот это считается одной из главных работ Стивена Кинга. И будут правы, напиши Кинг «Противостояние» так, как его снял Бун, и особой популярности книга не снискала бы. Хотя подбор актеров здесь оказывается во многом лучше, чем в предыдущей экранизации, разве что Руби Ди в образе богобоязненной старухи выглядела гораздо убедительней, чем Вупи Голдберг, и Мусорный бак в исполнении Мэтта Фрюэра был естественней, Эзра Миллер же сыграл какую-то абсолютно дикую и безумную обезьяну с гранатой.

Подводя итог, хочется еще раз акцентировать внимание на том, что практически все попавшее на экран максимально близко к первоисточнику (откровенно в глаза бросаются только изменение сюжетной линии Надин и дурацкая развязка в Вегасе), и если воспоминания о сюжете книги свежи, то особых проблем с просмотром возникнуть не должно, память поможет восстановить все недостающие фрагменты. Конечно, восторг от просмотра гарантировать сложно, но все-таки это не “Хэйвен”, “Мгла” и уж точно не “Под Куполом”, что уже небольшой плюс. Да и посмотреть сериал стоит хотя бы ради нового финала. Он Кинга никогда полностью не устраивал, и последние три десятка лет автор думал над тем, как его можно дополнить. Получилось, должен заметить, отлично, поэтому если вы болезненно реагируете на малейшие отступления от канона, то можете смело пропускать все серии с третьей по восьмую и переходить сразу к девятой. И да, крепитесь, Бун уже работает над сценарием для “Талисмана”.