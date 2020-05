Рецензия на сериал Upload / «Загруженные»

Печать изысканных блюд от ведущих шеф-поваров мира на домашних пищевых принтерах; костюмы для виртуального секса; автономные автомобили как базовое средство передвижения; приложение для быстрых свиданий в качестве основы романтических отношений; загрузка сознания умирающих в высокодетализированную виртуальную среду – сериал Upload / «Загруженные» от Amazon Prime Video больше других заслуживает рецензии на страницах ITC.ua.

Upload / «Загруженные» Жанр фантастика, комедия

Создатель Грег Дэниелс

В ролях Робби Амелл (Натан Браун), Энди Алло (Нора), Кевин Бигли (Люк), Аллегра Роуз Эдвардс (Ингрид), Оуэн Дэниелс (АИ), Андреа Розен (Люси), Джордан Джонсон-Хиндс (Джимми) и др.

Канал Amazon Prime Video

Год выпуска 2020

Серий 10

Сайты IMDb

Натан Браун – молодой амбициозный программист и предприниматель. У него сногсшибательно красивая девушка из богатой семьи; он работает над интересным проектом, который вот-вот должен принести неплохие дивиденды, да к тому же решить серьезную социальную проблему. Как вдруг Натан попадает в аварию на считающемся сверхбезопасным и сверхнадежным автономном автомобиле. Чтобы спасти умирающего молодого человека, его сознание оцифровывается и помещается в сверхдетализированную виртуальную реальность, которая в мире скорого будущего станет для многих землян основным вариантом жизни после смерти.

Вот только проблема в том, что аккаунтом Натана на очень дорогом и престижном сервере послежизни Lake View владеет его девушка, которая в случае ссоры может просто стереть его личность. Мало того, с файлами памяти Натана не все в порядке, часть из воспоминаний явно повреждена. Это замечает Нора, сотрудница службы поддержки Lake View и персональный «Ангел» Натана в «загробном» мире.

Уже по завязке сериала вы можете понять, что ожидает вас в Upload. Естественно, девушка из плоти и крови и цифровой призрак привяжутся друг к другу и начнут строить странные отношения «на расстоянии». И, само собой, со смертью Натана не все так просто.

Впрочем, Upload – это не мрачная антиутопия с детективным сюжетом, а скорее легкая романтическая комедия с элементами социальной сатиры. Иногда умеренно едкими, но в основном достаточно мягкими. Да, сериал обозначает некоторые серьезные социальные проблемы, в том числе, скажем, проблему цифрового неравенства, но лишь обозначает, предпочитая сводить все к безобидным, но надо сказать, в целом неплохим шуткам.

Под огонь критики попадают навязчивая онлайн-реклама, покупки внутри приложений, глюки в программном обеспечении, безалаберное отношение к персональным данным пользователей; безответственное поведение самих пользователей, AI и боты; одержимость владельцев онлайн-сервисов и рядовых пользователей пятизвёздочными рейтингами; сверхбюджетные авиаперелеты и пр.

Создатель Upload Грег Дэниелс известен своей работой в таких проектах как Saturday Night Live, The Simpsons, The Office (американская адаптация), Parks and Recreation и King of the Hill, в трех последних он выступал в качестве продюсера, режиссера и сценариста. Кроме того, в конце мая на Netflix выйдет еще один сериал Дэниелса – Space Force со Стивом Кареллом. Если вам нравится стиль и юмор названных выше шоу, с большой долей вероятности понравится и Upload.

Еще одна причина смотреть Upload – Энди Алло, исполняющая роль Норы. Эта американская гитаристка и певица с камерунскими корнями, одно время выступавшая в группе Принца The New Power Generation, буквально преобразилась для новой роли. Скромные свитера и прическа под мальчика вместо эпатажных сценических костюмов и копны волос в стиле афро – ее Нора получилась очень ранимой и романтичной девушкой, в которую действительно легко влюбиться.

Upload не хватает звезд с небес. Кроме совершенно предсказуемого сюжета, в вину сериалу можно поставить отсутствие логики в некоторых эпизодах, да и пару откровенных нестыковок и глюков. Впрочем, ругать сериал совсем не хочется. Тридцатиминутные серии проглатываются буквально одна за одной, а клиффхэнгер в конце сезона заставляет ждать продолжения. Впрочем, появится оно не скоро — хотя Amazon и продлила сериал на второй сезон, в связи с эпидемией COVID-19 все еще не ясно, когда кинокомпаниям разрешат приступать к съемкам.