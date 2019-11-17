Рецензия на сериал «Жизнь с самим собой» / Living with Yourself

Сериал «Жизнь с самим собой» (Living with Yourself) привлекает внимание клонированием Пола Радда, которое стало возможным благодаря Netflix. Персонаж актера вынужден мириться с лучшей версией себя, которая не исправляет ошибки, а только усугубляет критическую ситуацию.

«Жизнь с самим собой» / Living with Yourself Жанр комедия, драма

Создатель Тимоти Гринберг

В ролях Пол Радд (Майлз), Эйслинг Беа (Кейт), Алия Шокат (Майя), Десмин Боргес (Дэн), Карен Питтман (Ленор), Зои Чао (Кейлин), Джон Глейсер (Генри) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайт IMDb

Шоураннером сериала «Жизнь с самим собой» стал сценарист и продюсер Тимоти Гринберг (обладатель двух премий «Эмми» за работу над развлекательной программой The Daily Show). Будучи давним поклонником научной фантастики, Гринберг решил развить тему клонирования, добавив к ней опыт личных переживаний. Так у шоураннера получилось придумать историю, в которой человек встречает лучшую версию себя. Сценарист объединил абсурдную ситуацию с повседневными заботами, обращаясь таким образом к каждому зрителю, размышляющему о хороших и плохих сторонах своей личности.

Сюжет сериала показывает копирайтера по имени Майлз. Он дошел до того этапа, когда усталость застилает все хорошее, что есть у него в жизни. Герой не в состоянии генерировать новые идеи на работе. Приходя домой, он разочаровывает бездеятельностью свою жену. Чтобы взять себя в руки и изменить ситуацию, у Майлза попросту не хватает сил. От безысходности он пользуется советом коллеги, который рекомендует посетить одну процедуру, якобы очищающую тело и мысли. Майлз отправляется в спа-центр, где он засыпает, а после обнаруживает себя погребенным под землю. Сумев вернуться домой, герой испытывает еще большее потрясение – его место занимает клон, который является более совершенной и счастливой копией Майлза.

Еще задолго до запуска проекта Тимоти Гринберг видел в главной роли Пола Радда. После того, как заказчиком сериала выступил Netflix, актер согласился сняться в главной роли (до этого в 2017 пилотная серия с другим артистом должна была появиться на американском телеканале IFC, чего, к счастью, так и не случилось).

Пол Радд и вправду отлично подходит для роли Майлза – усталость как будто является неотъемлемой частью внешности и внутреннего ощущения его персонажа. В подавленности, изображаемой актером, многие узнают свое состояние. И это определенно то, о чем шоураннер Тимоти Гринберг хочет поговорить со зрителем, обращаясь к нему в каждой серии. Перед нами совершенно реальный человек, которому сложно справиться с повседневностью и своими эмоциями.

В то же время Пол Радд изображает клона Майлза, у которого намного больше сил, рвения и осознания собственного счастья. Что в сериале действительно радует, так это то, что второй персонаж Радда не превращается в робота. Да, он близок к идеалу, но по-прежнему остается человеком. Поэтому сюжетная линия клона вызывает не меньший интерес.

Благодаря задумке съемочной команды, с внешним видом клона не перебарщивают. Когда Пол Радд перевоплощается в него, он всего лишь опрятен, причесан и загримирован для обычных съемок. Когда перед нами настоящий Майлз, тогда актера попросту выпускают на съемочную площадку без грима, одевая его в мятую одежду. Сам Пол Радд, которому приходилось отыгрывать совместные сцены дважды, всегда уместно переключается в нужное настроение одного из персонажей.

По атмосфере «Жизнь с самим собой» отдаленно может напомнить прошлогодний сериал «Маньяк» (Maniac). Еще в нем есть что-то от работ Чарли Кауфмана, написавшего сценарий к фильмам «Вечное сияние чистого разума» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) и «Адаптация» (Adaptation). При этом Тимоти Гринберг никого не копирует, по-своему выстраивая смысловые нагрузки.

Смотреть «Жизнь с самим собой» очень легко – эпизоды укладываются в 20-30 минут. Они всегда заканчиваются резко прерывающейся интригой. По этой причине между сериями не хочется делать пауз, так что сериал можно «проглотить» за один подход.

Местами сюжет не то, чтобы разочаровывает, скорее от него ожидаешь большего. Во многом серии завязаны на отображении событий с точки зрения разных персонажей. Из-за подобных хитросплетений в сериале появляются недочеты и нестыковки. На общее впечатление они особо не влияют, просто периодически попадаются на глаза.

В целом, по окончании сериала недостатки забываются. В памяти остается главный посыл, который кроется в примирении с собой и возможности научиться ценить то, что у тебя уже есть. Еще «Жизнь с самим собой» заставляет задуматься о том, каким бы получился усовершенствованный клон у каждого из нас.