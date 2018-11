Reigns: Game of Thrones – дожить до весны

Хотя выход последнего, восьмого сезона Game of Thrones запланирован только на апрель 2019 г., о шоу, изменившем представление зрителей о фэнтезийных сериалах, не забывают. Государственные деятели обмениваются в Твиттер мемами-угрозами с цитатами из Game of Thrones, зрители гадают, кто из героев доживет до финала, а Nerial / Devolver Digital выпускают тематическую игру Reigns: Game of Thrones о тяжелой доле правителей Вестероса.

Reigns: Game of Thrones Жанр симулятор

Платформы Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS

Разработчик Nerial

Издатель Devolver Digital

Язык английский, русский

Сайты Android , iOS , Steam

Reigns: Game of Thrones – уже третья инкарнация казуального юмористического симулятора правителя от студии Nerial. В оригинальном Reigns мы решали судьбу абстрактных средневековых королей, в Reigns: Her Majesty – не менее абстрактных королев, в Reigns: Game of Thrones в наших руках жизнь и смерть персонажей «Песни Льда и Пламени». Всех, кто дожил до финального сезона и претендует на королевский трон: Тириона Ланнистера, Джона Сноу, Дейенерис Таргариен, Серсеи Ланнистер, Сансы Старк и т.д. Всего в игре девять персонажей, но, чтобы открыть возможность играть за них, их карточки нужно еще встретить во время игровых событий.

Несмотря на достаточно упрощенное изображение героев Game of Thrones и отсутствие полноценной озвучки, все персонажи сериала хорошо узнаваемы. Кроме основных героев ТВ-шоу, здесь присутствует и масса второстепенных, от представителей правящих династий различных королевств Вестероса до советников короля, наемников, рыцарей, мейстеров, одичалых, черных братьев, священников и т.д.

Геймплей Reigns: Game of Thrones остался прежним – получая карточки событий, свайпим их направо или налево, как в каком-нибудь Tinder, принимая решения о судьбе подданных и королевства. Свайп влево – казнить, свайп вправо – помиловать; вправо – подослать убийц, влево – заключить дипломатическое соглашение; вправо – начать войну, влево – закатить праздник; вправо – выпить вина… А вот это было явно лишнее, выбираем следующего героя и начинаем все сначала. Главное — удерживать баланс силы, религии, народной любви и финансов; как падение показателя до нуля, так и его повышение до максимума смерти, в прямом смысле слова, подобно.

В новой версии, кроме дуальных ответов вправо/влево, появились группы связанных между собой вопросов, возможность выбрать топик для разговора/решения, некоторая текстовая симуляция битв и поездок по стране.

Как и в предыдущих частях и в полном соответствии с заветами Джорджа Мартина, способов умереть в Reigns: Game of Thrones более чем достаточно. И хотя у персонажей теперь есть собственные способности, заработав которые, вы можете не опасаться гнева толпы или того, что казна опустеет и по вашу душу придут кредиторы из Железного банка, все равно, фортуна на Вестеросе так переменчива. Яд, заговоры близких советников, война, пламя, коварный поцелуй, удар в спину, Белые ходоки, и многое, многое другое — одним словом, есть из чего выбирать.

Кстати, о Ходоках. Зима, как известно, близится, а с ней и некоторое усложнение геймплея. Теперь каждое ваше решение будет намного серьезней влиять на показатели силы, веры, любви народа и финансов, так что и проиграть из-за одного неверного решения проще. Но зато, если пережить зиму и умереть уже после нее, то вам откроется особое окончание для каждого из героев.

Reigns: Game of Thrones все так же наполнена черным юмором и так же прилипчива, как и предыдущие части серии Reigns. Игра вышла на Android (110 грн.), iOS ($3,99) и в Steam (79 грн.). И хотя ПК-версия самая дешевая, она же и самая неудобная: управление здесь заточено все-таки под смартфоны, да и учитывая ненавязчивость геймплея и короткие сессии, играть удобней в поездках или во время ожидания, то есть на мобильных платформах.

Мир Game of Thrones и механика серии Reigns действительно как будто специально созданы друг для друга, вот только если вы видели оригинальный Reigns или Reigns: Her Majesty, то в третий раз некоторые шутки и сюжетные ходы покажутся вам не такими смешными и свежими.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Мир Game of Thrones и механика серии Reigns отлично сочетаются друг с другом; черный юмор; узнаваемость героев сериала; новые карточки и варианты смерти; привязчивый геймплей Минусы: ПК версия не так удобна, как мобильные; в третий раз игра выглядит уже не так свежо Вывод: Уникальная возможность управлять судьбами героев сериала Game of Thrones во время поездки в общественном транспорте

Steelseries рекомендует: