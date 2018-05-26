Рецензия на фильм «Соло: Звёздные войны. Истории» / Solo: A Star Wars Story

Экранизация приключений молодого Хана Соло столкнулась с множеством неприятностей. Сперва фанаты «Звёздных войн» неоднозначно восприняли назначенного на главную роль актера. Позже стало известно, что режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер не справились со своими обязанностями, и доделывать фильм пришлось Рону Говарду. А за несколько месяцев до премьеры и вовсе появились слухи о том, что Олден Эренрайк (новый Хан) настолько неубедительный, что ему наняли преподавателей по актерскому мастерству. С таким перечнем проблем казалось, что новые «Звёздные войны» ждет судьба «Лиги справедливости».

Solo: A Star Wars Story / «Соло: Звёздные войны. Истории» Жанр приключения, action, фантастика

Режиссер Рон Ховард

В ролях Олден Эренрайк (Хан Соло), Йонас Суотамо (Чубакка), Вуди Харрельсон (Бекет), Эмилия Кларк (Кира), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Тэнди Ньютон (Вэл), Пол Беттани (Драйден Вос), Фиби Уоллер-Бридж (L3-37), Джон Фавро (Рио)

Студии Lucasfilm, Walt Disney Pictures

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Главное слово, описывающее фильм, — приключение. Разнообразное, веселое, в меру грустное, закрученное, авантюрное приключение. Далекую-далекую галактику буквально ощущаешь кожей. Полумрак инопланетных кантин, бандиты и проходимцы всех мастей, ретро-футуристическая техника, причудливые инопланетяне — все как у Лукаса в лучшие годы, только — уж извините — круче.

«Соло» — это космический вестерн (с обязательным ограблением поезда!) про отчаянных и дерзких, но во многом благородных бандитов. Это по-хорошему подростковое кино. Герои ведут себя как вредные подростки, принимают безрассудные решения, полагаются на удачу. Но делают это настолько искренне и живо, что им сопереживаешь, хочешь их поддержать. Очень серьезным людям на этом фильме делать нечего, только испортите настроение себе и окружающим, которым решите рассказать, что это все инфантильные сказки. Правда, не стоит. Это киношное приключение про легкость, храбрость и разочарование во «взрослой» жизни, в которой у всего есть второй смысл и ничего не бывает просто.

О сюжете ничего конкретного говорить не буду, потому что фанаты очень ревностно относятся к спойлерам, что можно понять. Ограничусь лишь несколькими общими моментами. «Соло» рассказывает историю становления Хана — о превращении уличного воришки в одного из лучших пилотов галактики. За два часа вам покажут все ключевые вехи в биографии героя: откуда взялся его бластер, как Хан получил свою фамилию, как подружился с Чубаккой и как выиграл «Тысячелетнего сокола» у Лэндо Калриссиана. Я не самый большой поклонник «Звездных войн», но на каждом подобном моменте искренне радовался за героя. Боюсь даже представить, какие эмоции будут обуревать хардкорных фанатов.

Впрочем, важно другое. Даже ничего не зная о вселенной Star Wars, от фильма можно получить огромное удовольствие. Все дело в том, что это не только рассказ для фанатов саги, но и просто отличный блокбастер со всеми необходимыми составляющими. Шуток много, и все они по делу. Аллегорично, но очень метко изображен феминизм, который сейчас в тренде. А самое главное – экшен. Он интенсивный, шикарно поставленный и держит в напряжении так крепко, что после двадцатиминутной сцены, наполненной полетами, перестрелками и акробатическими трюками, буквально выдыхаешь с облегчением и стираешь пот со лба, будто это не Хан прыгал по несущемуся над пропастью поезду, а ты сам.

Единственное, чего не хватает фильму — это выразительных антигероев, Пол Беттани в роли Драйден Воса выглядит скорее уставшим, чем опасным злодеем. А тайная преступная организация, которой он служит, кажется крайне неправдоподобной, исходя из того, что мы знаем об Империи по первым трем фильмам космической саги. Но так как Disney пишет свою историю «Звёздных войн», то «Соло» отлично ложится в эту концепцию и даже закладывает основы для новых фильмов франшизи.

Что касается других актеров фильма, то Олден Эренрайк оказался практически идеальным молодым Ханом Соло, не уступающим Харрисону Форду ни в харизме, ни в умении держаться в кадре. Под стать центральному персонажу и все остальные. Редкий случай — вообще никто не халтурит. Вуди Харрельсон – шикарен в образе умудренного опытом наемника Бекета. Лэндо в исполнении Дональда Гловера – совершенно неотразимый негодяй. А Эмилия Кларк прекрасна настолько, что не влюбиться в нее невозможно. Да что там, даже Чубакка отыгрывает на уровне.

Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, что именно пришлось сделать Рону Ховарду, чтобы спасти фильм, но производственный ад, видимо, пошел картине на пользу.