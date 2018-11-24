Рецензия на фильм «Суспирия» / Suspiria

Холодная война, искупление, изуродованные тела, Берлинская стена, феминизм. Совсем не об этом был фильм «Суспирия», выпущенный Дарио Ардженто сорок лет назад. Современная версия ленты намного мрачнее и глубже по смыслу, который придется по вкусу далеко не каждому. В отличие от хоррора «Мэнди», который тоже выходит на большие экраны в конце ноября, в «Суспирии» больше метафор и пространства для размышлений.

«Суспирия» / Suspiria Жанр хоррор, мистика

Режиссер Лука Гуаданьино

В ролях Дакота Джонсон (Сьюзи Бэннион), Тильда Суинтон (Мадам Бланш, Доктор Джозеф Клемперер, Елена Маркос), Хлоя Грейс Морец (Патриция), Ангела Винклер (Мисс Таннер) и др.

Компании Frenesy Film Company, Videa, First Sun

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

История фильма началась в 1845 году, когда английский эссеист Томас де Квинси написал фантастическую прозу «Suspiria de Profundis» («Воздыхания из глубины души»). Этим произведением вдохновился итальянский режиссер Дарио Ардженто, он выделил для себя образы древних ведьм, имена которых Мать Суспирия (Мать Вздохов), Мать Тенебрарум (Мать Тьмы) и Мать Слез. О каждой из них Ардженто снял по хоррор-фильму, сделав таким образом полноценную трилогию, посвященную темным силам, которые руководят мировыми событиями. Самой знаменитой лентой трилогии стал фильм «Суспирия», выпущенный в 1977 году. Он рассказывал о наивной американской танцовщице, которая приезжает в Германию, чтобы начать обучение в балетной школе. Вскоре она понимает, что ее учительницы самые что ни есть настоящие ведьмы, готовящиеся к жертвоприношению.

Это, пожалуй, та информация, без которой понять «Суспирию» 2018-го года будет сложно. Все дело в том, что итальянский режиссер Лука Гуаданьино, известный работой над оскароносным фильмом «Зови меня своим именем», решил снять свою версию истории о ведьмах. Он с уважением отнесся к работам Ардженто, но добавил к проекту сценарий Дэйва Кайганича. На главные роли в новой экранизации пригласили актрис Дакоту Джонсон, Тильду Суинтон и Мию Гот.

Согласно сюжету, главная героиня Сьюзи приезжает в Берлин, отчаянно желая попасть в балетную школу. Она проходит прослушивание и добивается расположения танцевального гуру – мадам Бланш. Сьюзи быстро находит общий язык с одной из танцовщиц, считающей обитателей школы семьей, и посвящает себя балету. Девушка не придает значения тому, что ей снятся странные сны, и закрывает глаза на странности, происходящие вокруг нее. Также в фильме присутствует еще один важный персонаж – это психотерапевт Джозеф Клемперер. Он ведет расследование о бывшей пациентке, которая перед своей пропажей рассказывала ему о ведьмах, преподававших в ее школе.

Стоит заметить, что создатели придерживаются старого рассказа, но наполняют его значимыми историческими деталями. Фоном для событий в балетной школе служит новостной поток о «Немецкой осени» 1977 года, когда участники Фракции Красной армии устраивали террористические акты и банковские налеты. Школа бальных танцев не случайно расположена возле Берлинской стены – это одна из главных метафор фильма, указывающая на разделение между добром и злом. А один из персонажей становится воплощением чувства вины за результаты Холокоста, он узнает печальные факты о пленниках лагерей, о которых ранее не было известно.

Разобравшись с историческими подтекстами, нужно обратиться к визуальным приемам. Речь сейчас не о графике, а о танцах, которых в фильме довольно много. Именно танцевальные движения выступают в роли самого пугающего фактора – они несут в себе насилие и власть, красоту и смерть. Удивительно, но не будучи танцовщицами, актрисы Дакота Джонсон и Мия Гот гармонично слились с профессионалами и показали театральную пластику. Героиня Дакоты с помощью балета раскрывается на протяжении фильма, и хотя в «Суспирии» нет эротических сцен, именно танцы становятся открытием ее сексуальности.

Как уже можно догадаться, новая «Суспирия» пропитана женской силой, в которой есть много темных сторон. Лента с помощью колдовства раскрывает темы материнства и злоупотребления властью. Даже единственный главный мужской персонаж оказывается женщиной – 82-летнего психотерапевта Клемперера, как выяснилось, сыграла Тильда Суинтон. Актриса вместе с режиссером долгое время скрывала, что на съемочной площадке она с помощью грима перевоплощалась в мужчину преклонного возраста. Гуаданьино упрямо утверждал, что на экране зритель увидит немецкого актера Лутца Эберсдорфа, который дебютировал в кино на пенсии. Для него даже создали страницу на IMDb, дабы убедить всех, что Лутц реально существующий человек. Но обман был раскрыт, что, впрочем, добавляет зрителю новый интерес – наблюдать за Суинтон в мужском теле довольно-таки любопытно.

Если все перечисленное каким-то образом раздражает или смущает, идти на фильм «Суспирия» не стоит. За поспешным выводом «все женщины ведьмы» кроется нечто большее, но для понимания этого зрителю предстоит пройти сквозь мрачно-величественный фильм, который длится два с половиной часа. Для тех, кто решится на просмотр, приятным бонусом станет музыка, созданная солистом группы Radiohead. Том Йорк, будучи мастером меланхоличных мелодий, великолепно справляется с написанием саундтрека. Из-за его голоса, словно под магическим гипнозом, остаешься сидеть в кресле кинотеатра, наблюдая за субтитрами.

4.5 Редакция ITC.UA Плюсы: мрачная атмосфера – начиная от ракурсов, которые берет камера, и заканчивая скрипом половиц; завораживающие танцы ведьм; игра Тильды Суинтон (она сыграла даже не две, а три главные роли – последняя станет сюрпризом в финале); саундтрек Минусы: фильм может показаться перегруженным смысловыми акцентами; «Суспирия» длится довольно долго Вывод: Лука Гуаданьино выпустил мощную ленту о силе, злоупотребление которой всегда приведет к воплощению зла – будь то магия ведьм или идея нацизма. Его фильм не такой легкомысленный и пестрый, как первая «Суспирия», поэтому вникать в него намного сложнее. Если нет желания разбираться в этом, то не стоит пересиливать себя.

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