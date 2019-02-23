Рецензия на фильм «Власть» / Vice

Истории о политиках, перенесенные в кинематограф, не всегда бывают удачными и захватывающими. Особенно о тех, чье имя многим ни о чем не говорит. С фильмом «Власть», рассказывающем о 46-м вице-президенте США Дике Чейни, все складывается совершенно иначе. Можно не знать его имя, но быть хорошо наслышанным о террористической атаке 11 сентября и последствиях войны в Ираке. «Власть» же в непринужденной форме покажет связь между этими событиями и успехом Чейни, попутно объясняя тонкости политических игр. За ироническое изложение вещей, а еще за отличное перевоплощение актеров, фильм режиссера Адама Маккея получил 8 номинаций на премию «Оскар».

«Власть» / Vice Жанр комедийная драма, байопик

Режиссер Адам Маккей

В ролях Кристиан Бейл (Дик Чейни), Эми Адамс (Линн Чейни), Стив Карелл (Дональд Рамсфелд), Сэм Рокуэлл (Джордж Уокер Буш), Элисон Пилл (Мэри Чейни), Джесси Племонс (Курт, рассказчик) и др.

Студии Annapurna Pictures, Gary Sanchez Productions, Plan B Entertainment

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

Сайт IMDb

Адам Маккей начал свою карьеру в популярном шоу Saturday Night Live, известном благодаря пародиям на американских политиков. Затем Маккей приступил к производству комедий, среди которых прославились «Сводные братья» и «Копы в глубоком запасе» (также он принимал участие в производстве «Диктатора» и «Грязной кампании за честные выборы»).

Во многих проектах Адам выступал не только режиссером, продюсером, но и сценаристом. Сделав имя на развлекательном кинематографе, Маккей заинтересовался более сложной структурой повествования, рассказывающей о менее понятных вещах. Только вот с юмором Адам расставаться не спешил. Так появилась драма «Игра на понижение», которая описывает события ипотечного финансового кризиса 2007-2008 годов. Умудрившись в художественной картине доступно поведать об аналитиках и экономических механизмах, Адам Маккей получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Видимо, биографические истории стали вызовом для сценариста-режиссера. И он взялся за более масштабный проект – фильм «Власть». Это история о неприметном человеке по имени Дик Чейни, изгнанном из Йельского университета, который воспользовался шансом попасть на государственную службу. Он оказался в нужное время и в нужном месте, присоединившись к республиканцам. Карьера Чейни была невероятно успешна: он успел побывать Главой администрации президента США при Джеральде Форде, стать Министром обороны США при Джордже Буше-старшем, быть назначенным Вице-президентом США при Джордже Буше-младшем. И, что самое интересное, до того, как Дик заступил на последнюю должность, он занимался бизнесом, будучи исполнительным директором нефтесервисной компании Halliburton.

Пытаясь объяснить тонкости законов США и уловки политиков, Адам Маккей складно играет с хронологией фильма. Линии сюжета проходят через молодость Дика Чейни, его семейную жизнь с супругой Линн (сыгравшей далеко не последнюю роль в карьере Дика) и президентские выборы. Сквозь эти разветвления режиссер подводит к последствиям войны в Ираке, которая стала частью манипуляций Чейни. Как утверждает Маккей, у этого человека было больше власти, чем у Джорджа Буша-младшего.

Может показаться, что вникать в тонкости решений федерального правительства США – дело довольно скучное. Но не в фильме «Власть». Лента насыщена хитрыми и провокационными приемами, переключающими внимание зрителя и, что важно, довольно ясно объясняющими правовые акты. К тому же во «Власти» есть проводник – это таинственный рассказчик (его роль остается интригой практически до конца фильма), который знакомит нас с жизнью Дика Чейни.

Помимо сюжета, большой интерес вызывает впечатляющее перевоплощение Кристиана Бейла. Чтобы стать похожим на Дика Чейни, актер набрал 20 килограммов, отбелил брови и проводил как минимум 4 часа в гримерной. Для подобных трансформаций Бейл и раньше жертвовал физической формой и здоровьем, но во «Власти» его усилия все равно оценили – Кристиан номинирован на «Оскар» в категории лучший актер. Кроме внешнего сходства с Вице-президентом США, Бейл скопировал его мимику и манеру говорить.

Кристиан Бейл — не единственный, за кем любопытно наблюдать на большом экране. Тут и Эми Адамс, которая проделала большую работу, став похожей на супругу Дика Чейни. А также Сэм Рокуэлл в роли Джорджа Буша-младшего (чтобы добиться внешнего сходства, гримеры работали над ушами и носом Сэма) и Стив Карелл в роли несдержанного Министра обороны США Дональда Рамсфелда. Примечательно, что среди создателей фильма числится Брэд Питт, но на экране мы его не увидим, – актер занял продюсерское кресло.

Во «Власти» есть то, чего не хватает другим лентам о политике – это откровенная сатира. Герои картины говорят шекспировские диалоги, выбирают в меню ресторана способы манипуляции людьми и как ни в чем ни бывало продолжают руководить страной. В отличие от других байопиков, номинированных в этом году на «Оскар», лента «Власть» не побуждает принимать все за чистую монету. Первый кадр и сцена после финальных титров с насмешкой говорят о том, что показанное может быть материалом довольно субъективным. И это делает «Власть» самым честным биографическим фильмом.