«Хороший фильм, когда персонажи молчат»: новый «Мир Юрского периода» оценили в скромные 54% на Rotten Tomatoes

Франшиза «Мир Юрского периода», которая когда-то дарила зрителю захватывающие кинематографические события и считалась эталоном блокбастером 90-х, кажется, окончательно достигла точки невозврата. По крайней мере, об этом сигнализируют первые оценки нового фильма со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

«Мир Юрского периода: Возрождение» получил 54% на Rotten Tomatoes и 53/100 на Metacritic с общим консенсусом о безжизненных персонажах, едва заметном сюжете и фильме, напоминающем подборку лучших предыдущих работ.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — это седьмой фильм во франшизе в целом и третий в серии перезагрузок, который представил совершенно новый актерский состав: Зора (Скарлетт Йоханссон), палеонтолог Генри Лумис (Джонатан Бейли) и капитан корабля Дункан Кинкейд (Махершала Али) отправляются в опасное путешествие к отдаленному острову, где когда-то находилась лаборатория «Парка Юрского периода», и сталкиваются с динозаврами, которые долгое время находились в одиночестве и серьезно мутировали. Действие «Возрождения» происходит через 5 лет после событий «Доминиона» (тот самый, который признан самым дорогим фильмом в истории).

Ажиотаж вокруг ленты бушевал довольно большой, учитывая, что Дэвид Кэпп, который адаптировал оригинальный «Парк Юрского периода» для большого экрана, вернулся, чтобы написать сценарий. Режиссером выступил создатель «Изгой Один» Гарет Эдвардс, а Стивен Спилберг взял на себя роль исполнительного продюсера.

Что интересно, даже столь скромные оценки обеспечили ленте третье место в общем рейтинге франшизы:

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Фильм Оценка RT Парк Юрского периода (1993) 91% Мир Юрского периода (2015) 72% Мир Юрского периода: Возрождение (2025) 54% Парк юрского периода 2: Затерянный мир (1997) 53% Парк Юрского периода 3 (2001) 49% Мир Юрского периода: Павшее королевство (2018) 47% Мир Юрского периода: Доминион (2022) 29%

Если посмотреть рецензии, то положительные моменты можно увидеть только от более известных изданий, вроде Variety или Hollywood Reporter, остальные выглядят примерно так:

«Когда в «Мире Юрского периода: Возрождение» никто не разговаривает, это фильм в своем лучшем виде», Джейсон Флатт, But Why Tho.

«История о группе людей, которые надеются получить большой гонорар, переделывая существующую ДНК и не учитывая последствия того, что они делают. Это краткое изложение сюжета и краткое изложение процесса производства фильма», Шон Минс, Movie Cricket.

«Визуально потрясающий, но слишком затянутый сиквел с мимолетными захватывающими моментами, недостатком воображения и отвлекающе плохой игрой Скарлетт Йоханссон», Ави Офер, NYC Movie Guru.

«»Возрождение» следовало бы назвать «Повторение». Он предлагает много экшена, но много заимствований, без каких-либо реальных нововведений или неожиданностей относительно того, кто живет, кто умирает и что делают динозавры», Карла Хей, Culture Mix.

Оценить «Мир Юрского периода: Возрождение» самостоятельно можно уже со 2 июля в кинотеатрах. Напомним, что каждый из последних трех фильмов серии «Мир Юрского периода», начиная с 2015 года, собрал в прокате более $1 млрд.