Новости Кино 01.07.2025 в 10:28 comment views icon

«Хороший фильм, когда персонажи молчат»: новый «Мир Юрского периода» оценили в скромные 54% на Rotten Tomatoes

author avatar

Катерина Даньшина

Автор новостей

«Хороший фильм, когда персонажи молчат»: новый «Мир Юрского периода» оценили в скромные 54% на Rotten Tomatoes

Франшиза «Мир Юрского периода», которая когда-то дарила зрителю захватывающие кинематографические события и считалась эталоном блокбастером 90-х, кажется, окончательно достигла точки невозврата. По крайней мере, об этом сигнализируют первые оценки нового фильма со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

«Мир Юрского периода: Возрождение» получил 54% на Rotten Tomatoes и 53/100 на Metacritic с общим консенсусом о безжизненных персонажах, едва заметном сюжете и фильме, напоминающем подборку лучших предыдущих работ.

«Хороший фільм, коли всі мовчать»: новий «Світ юрського періоду» оцінили у скромні 54% на на Rotten Tomatoes

«Мир Юрского периода: Возрождение» — это седьмой фильм во франшизе в целом и третий в серии перезагрузок, который представил совершенно новый актерский состав: Зора (Скарлетт Йоханссон), палеонтолог Генри Лумис (Джонатан Бейли) и капитан корабля Дункан Кинкейд (Махершала Али) отправляются в опасное путешествие к отдаленному острову, где когда-то находилась лаборатория «Парка Юрского периода», и сталкиваются с динозаврами, которые долгое время находились в одиночестве и серьезно мутировали. Действие «Возрождения» происходит через 5 лет после событий «Доминиона» (тот самый, который признан самым дорогим фильмом в истории).

Ажиотаж вокруг ленты бушевал довольно большой, учитывая, что Дэвид Кэпп, который адаптировал оригинальный «Парк Юрского периода» для большого экрана, вернулся, чтобы написать сценарий. Режиссером выступил создатель «Изгой Один» Гарет Эдвардс, а Стивен Спилберг взял на себя роль исполнительного продюсера.

Что интересно, даже столь скромные оценки обеспечили ленте третье место в общем рейтинге франшизы:

Фильм Оценка RT
Парк Юрского периода (1993) 91%
Мир Юрского периода (2015) 72%
Мир Юрского периода: Возрождение (2025) 54%
Парк юрского периода 2: Затерянный мир (1997) 53%
Парк Юрского периода 3 (2001) 49%
Мир Юрского периода: Павшее королевство (2018) 47%
Мир Юрского периода: Доминион (2022) 29%

Если посмотреть рецензии, то положительные моменты можно увидеть только от более известных изданий, вроде Variety или Hollywood Reporter, остальные выглядят примерно так:

  • «Когда в «Мире Юрского периода: Возрождение» никто не разговаривает, это фильм в своем лучшем виде», Джейсон Флатт, But Why Tho.
  • «История о группе людей, которые надеются получить большой гонорар, переделывая существующую ДНК и не учитывая последствия того, что они делают. Это краткое изложение сюжета и краткое изложение процесса производства фильма», Шон Минс, Movie Cricket.
  • «Визуально потрясающий, но слишком затянутый сиквел с мимолетными захватывающими моментами, недостатком воображения и отвлекающе плохой игрой Скарлетт Йоханссон», Ави Офер, NYC Movie Guru.
  • «»Возрождение» следовало бы назвать «Повторение». Он предлагает много экшена, но много заимствований, без каких-либо реальных нововведений или неожиданностей относительно того, кто живет, кто умирает и что делают динозавры», Карла Хей, Culture Mix.

Оценить «Мир Юрского периода: Возрождение» самостоятельно можно уже со 2 июля в кинотеатрах. Напомним, что каждый из последних трех фильмов серии «Мир Юрского периода», начиная с 2015 года, собрал в прокате более $1 млрд.

«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»

Популярные новости

«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
Apple разозлила владельцев iPhone рекламой в Apple Wallet — приложение выдает оповещения с анонсом фильма «Формула-1»
«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Я подтверждаю то, что мне 21 год или больше, и соглашаюсь со всеми политиками сайта ITC.ua