Рецензия на фильм "Срыв" / The Rip

16 января на платформе Netflix вышел полицейский экшн-триллер «Срыв» с давними друзьями Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях. За постановку ответственен Джо Карнахан, с которым Аффлек уже сотрудничал на съемочной площадке «Козырных тузов». Напомним, предыдущим проектом режиссера был катастрофически провальный боевик «Теневой отряд» (2025), так что новинка должна дать ответ на вопрос, не растерял ли окончательно свои навыки некогда довольно мастеровитый кинодел. Об этом и не только поговорим в текущем обзоре.

Плюсы: лента исправно работает как триллер, и это главное; попытки авторов запутать и удивить на фоне довольно простой истории; хороший актерский состав с двумя большими звездами на первых ролях; Минусы: предсказуемость сюжета, несмотря на попытки запутать и удивить; поступки персонажей могут показаться странными (хотя создатели на все стараются дать объяснение); кому-то может не хватить экшена; 7.5 /10 Оценка

«Срыв» / The Rip

Жанр полицейский триллер, боевик

режиссёр Джо Карнахан

В ролях Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Стивен Йон, Кайл Чендлер, Теяна Тейлор, Саша Калле, Нестор Карбонелл, Каталина Сандино Морено, Скотт Эдкинс, Лина Эско

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

После убийства лидерши отряда Управления по борьбе с наркотиками в Майами неизвестными в масках ФБР разворачивает расследование. Тем временем лейтенант Дейн Думарс, занявший должность павшей начальницы, получает анонимную наводку с адресом тайника денег, принадлежащих картелю. Каждому из своих подчиненных он почему-то называет разную сумму, впрочем, команда отправляется проверить информацию.

Но как бы новоиспеченный командир не заврался, предвидеть то, что полицейские обнаруживают на месте, он точно не мог. Спойлер: сумма находки значительно превосходит самые смелые ожидания. Оказавшись в сложной ситуации, коллеги обдумывают дальнейший план действий. Среди них, в частности это касается сержанта Джей Ди Бирна, закрадываются подозрения относительно Дейна — все указывает на его недобросовестность. А тут еще и звонят угрожающие недоброжелатели, вероятно, из наркокартеля, и обещают копам устроить «веселую» ночку, если те не уберутся из дома в течение следующих 30 минут.

Джо Карнахан прослыл режиссером, умеющим создавать крепкие жанровые образцы, в частности в жанре экшн. Это именно он стоял во главе ряда крайне приличных боевиков, таких как, например, «Драйвер на ночь» (2014) или «Boss Level: Спасти бывшую» (2020). Последний натурально напоминал экранизацию видеоигры, даром, что не имел никакого отношения к цифровым игрушкам. Но лучшей лентой в режиссерской фильмографии Карнахана является, пожалуй, зимний сурвайвал «Схватка» (2011) с непоколебимым Лиамом Нисоном и стаей компьютерных волков.

Увы, в последние годы дела у кинодела пошли несколько на спад, и самой заметной его осечкой стал вышеупомянутый прошлогодний кошмар «Теневой отряд». Но с выходом «Срыва», поддержанного продюсерством Бена Аффлека и Мэтта Дэймона через их Artists Equity, можно смело констатировать, что постановщик наконец-то реабилитировался за прошлые неудачи. По крайней мере кино у него получилось снова жанрово крепкое.

Но на этот раз Карнахан на пару с со-сценаристом Майклом Макгрейлом, для которого это был полнометражный дебют, делают ставку не на экшн. И даже не на комедийные элементы, как это было в том же «Спасти бывшую». «Срыв» представляет собой концентрированное психологическое напряжение, которое витает в воздухе на протяжении почти всего хронометража и не отпускает вплоть до самой развязки. И в этом его самая большая сила.

История буквально питается параноидальным недоверием, возникшим между героями, а боевик справедливо уступает место остросюжетному и изредка непредсказуемому триллеру. Пока растерянные детективы размышляют над тем, что делать с найденными мешками денег, зрителя погружают в тревожное ожидание чего-то неотвратимого и плохого. В какой-то момент начинаешь ожидать осады здания в духе «Нападения на 13-й участок», однако здесь это явление спорадическое: помним, что присутствие экшена в ленте ограничено.

Вместо этого Карнахан и компания начинают атаковать зрителя разгадками тайн и ответами на давно повисшие в воздухе вопросы. И делают они это старым проверенным способом — игрой с монтажом, когда предыдущие сцены со зловещими недомолвками получают флешбеки-ответы. Не сказать, что здесь зрителя ждут какие-то откровения, да и злодея можно вычислить по голосу в дубляже, но это не отменяет того факта, что наблюдать за происходящим на экране равномерно интересно.

В финальном акте создатели таки прогибаются под необходимостью дать боевика — экшн на уровне, но ничего особенного. И это откровенно самая слабая часть ленты. От душной атмосферы недоверия и, соответственно, напряжения не осталось и следа.

Аффлек и Дэймон уже достаточно стреляные, и пристрелянные друг к другу, воробьи, взаимодействие которых не вызывает никаких нареканий. На удивление мало пространства получили женские персонажи, и вообще, «Срыв» будто вынырнул где-то из 2000-х, когда полицейские триллеры/боевики были делом заурядным. А одна из сцен прямо напоминает ранний «Форсаж».

В целом на такие вещи, как деконструкция жанра или разрыв шаблонов здесь никто не посягает. Даже намеков нет. Но в узких жанровых штанишках, то есть как полный напряжения триллер, лента работает достаточно исправно, чтобы в вечер выходного дня с комфортом отдохнуть от будничных забот.