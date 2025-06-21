Рецензия на фильм «Теневой отряд» / Shadow Force

19 июня в кино стартовал прокат боевика «Теневой отряд» с Кэрри Вашингтон и Омаром Си в главных ролях. Им предстоит сыграть боевую супружескую пару, которая должна выступить «против всего мира», а руководить этим ожесточенным противостоянием взялся режиссер Джо Карнахан. Его фильмография изобилует экшн-фильмами, в частности такими, как «Козырные тузы» (2007), «Команда А» (2010), «Драйвер на ночь» (2014), «Boss Level: Спасти бывшую» (2019), но на этот раз у постановщика и всей творческой команды что-то явно пошло не так. Что именно — читайте в рецензии ниже.

Плюсы: одна на весь фильм более-менее нормальная экшн-сцена длительностью в несколько минут, да и та с сомнительной концовкой; Минусы: лента целиком и полностью состоит из сплошных минусов; 2 /10 Оценка

ITC.ua

«Теневой отряд» / Shadow Force

Жанр боевик

режиссёр Джо Карнаган

В ролях Кэрри Вашингтон, Омар Си, Марк Стронг, Да’Вин Джой Рэндольф, Method Man, Krondon, Эд Куинн, Наталия Рейес, Джейк Таппер

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Когда-то крутые спецназовцы Кира и Айзек входили в состав тайного отряда ЦРУ Shadow Force, который занимался нейтрализацией важных целей по всему миру. Но однажды они влюбились, у них родился сын Кай, поэтому новоиспеченные родители решили покончить с бурным прошлым и покинуть группу.

Тем временем не согласен с таким положением вещей суровый лысый дядька Джек Синдер, который когда-то возглавлял отряд, а ныне является секретарем (простите, генеральным секретарем) G7. При первой же возможности он собирает команду и натравливает на бывших коллег. Ситуация имеет еще и личностный характер, поскольку этот мерзкий тип явно неровно дышит к Кире. Какими же последствиями обернется для беглецов их запретная любовь?

«Семья превыше всего» — вот такая надпись красуется на официальном постере картины, будто украденная где-то из сценария «Форсажа». Именно она и сообщает о той основной мысли, которую пытаются донести авторы. А уже в начале мы станем свидетелями феноменальной в своей абсурдности сцены ограбления банка, из которой в принципе становится понятно, что за кино нас ждет.

Проблема даже не во вторичности самого замысла — достаточно вспомнить нетфликсовскую ерунду «Снова в деле» с идентичным смысловым наполнением. Да и в целом для боевиков такой подход — норма, и недавняя мстительница-балерина Ана де Армас не даст соврать. Дело в том, что «Теневой отряд» — абсолютно несостоятельное в контексте боевых сцен кино. Они поставлены и сняты непростительно топорно, и нетрудно догадаться, что дерганый монтаж призван хоть как-то скрыть отсутствие постановочного мастерства. Или желании это мастерство проявить, кто знает.

При этом в кадре постоянно происходит какая-то дичь. То раздражающий паренек «будет радовать» зрителей своим непревзойденным пением. То отчаянные влюбленные ни с того ни с сего начнут дубасить друг друга после длительной разлуки. То, давайте скажем откровенно, не очень похожая на крутую воительницу Да’Вин Джой Рэндольф отвесит тумаков беспомощному рэперу Метод Мэну (эта парочка — вообще отдельная тема для обсуждения). Даже 50 Cent при всей его любви к ролям в третьесортных боевиках не позволял себе такого.

Единственный более-менее вменяемый эпизод за 100 минут — сцена погони на крутой бронированной тачке (недаром же мы вспоминали о «Форсаж»), во время которой наконец начинаешь вспоминать, что кино позиционируется как боевик. Но она настолько скоротечна да еще и с крайне сомнительной кульминацией в придачу, что хоть немного изменить ситуацию к лучшему отнюдь не способна.

Вовсе неудивительно, почему у студии Lionsgate, которая занималась проектом совместно с несколькими другими компаниями, дела идут не очень хорошо. Пока там будут делать ставку на вот такие опусы, как «Теневой отряд» или, например, «Опасный рейс», на весомые дивиденды можно не рассчитывать. Та же более статусная «Балерина» с солидным бюджетом в 90 миллионов долларов стремительно катится в пропасть кассового провала.

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Наряду с прошлогодним «Киллером» Джона Ву французский актер Омар Си снимается уже во втором подряд бессмысленном боевике, только этот — еще более бессмысленный. Кэрри Вашингтон отличилась не только исполнением одной из главных ролей, но и поспособствовала производству ленты через свою продюсерскую компанию Simpson Street. Сказать, что между двумя исполнителями нет химии от слова абсолютно, а в их любовь веришь не больше, чем в существование Санта-Клауса, это ничего не сказать. Марк Стронг выдает очередного злодея на автопилоте одной левой.

Из других действующих лиц можно вспомнить разве что Наталью Рейес, в первую очередь знакомую зрителям благодаря участию в «Терминаторе: Фатум» (2019). После его провала актрису постигла примерно та же участь, что и Кристанну Локен после «Восстания машин» (2003) — небытие. Здесь колумбийка ограничивается одной битвой и несколькими репликами, большинство из которых составляют сентенции вроде «Fuck!» или «Bitch!».

Касательно Джо Карнахана, в прошлом десятилетии выдававшем ленты калибра «Схватки» (2011) с Лиамом Нисоном (о нем, кстати, на этой неделе также был повод вспомнить), очевидно, что лучшие времена режиссера уже позади. Его новый фильм — максимально кринжовая ерунда, которая целиком и полностью состоит из бессмысленных сцен и диалогов, а также очень, очень слабенького экшена. Лучше бы этот отряд и вправду оставался где-то глубоко в тени.