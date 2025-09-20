10 крутых фильмов, которые ощущаются как экранизации видеоигр

Ранее мы писали о топовых киноадаптациях видеоигр, о провальных, о лентах, где гейминг лежит в основе сюжета, а также о будущих экранизациях, некоторые из которых к этому времени уже успели выйти (например, хитовый «Фоллаут»). Сегодня предлагаем вспомнить стоящие фильмы, что к любимому занятию геймеров не имеют никакого отношения, однако выглядят так, будто их создатели и впрямь вдохновлялись той или иной цифровой игрушкой. Как всегда, приглашаем аргументированно дополнять список в комментариях. Наливайте чай, хватайте печенюшки и давайте погружаться в интересные околоигровые киномиры.

«Куб» / Cube

Год выпуска: 1997

Режиссер: Винченцо Натали

В ролях: Морис Дин Винт, Николь де Бур, Никки Гуаданьи, Дэвид Хьюлетт, Эндрю Миллер, Уэйн Робсон, Джулиан Ричингс

Жанр: фантастический триллер, ужасы

Рейтинг IMDb: 7.1

Группа незнакомцев приходит в себя в странном помещении с кучей комнат, на каждой из которых выгравирован определенный набор цифр. В попытках найти выход, они натыкаются на смертоносные ловушки, и теперь им необходимо понять алгоритм чисел, чтобы определить, какие комнаты являются безопасными. Вместе с тем герои пытаются выяснить, как они здесь оказались и кто устроил эти кровавые математические игрища — кучка жестоких богачей-кукловодов, как те, что были в «Игре в кальмара», или может даже пришельцы, рьяно экспериментирующие над людьми?

Снятый за смешные деньги клаустрофобный хоррор/триллер Винченцо Натали давно приобрел культовый статус, а его стилистика квеста в ограниченном пространстве неоднократно будет использоваться киноделами в будущем — здесь уместно вспомнить «Пилу», «Смертельный лабиринт» (2019), испанскую «Платформу» и т.д. В то же время такой нарратив отсылает к лабиринтным играм-головоломкам, где нужно найти выход из той или иной локации и/или ситуации — например, The Talos Principle (2014) или Portal (2007), события которого разворачиваются во вселенной легендарного Half-Life.

Ну и как не вспомнить шокирующую начальную сцену, где персонаж Джулиана Ричингса сразу попадает в ловушку, в результате которой его разрезает на аккуратные кусочки — именно ею вдохновлялся Пол У.С. Андерсон в своей экранизации Resident Evil, когда беспощадный лазер сделал то же самое с обреченным командиром спецотряда.

«Спасти рядового Райана» / Saving Private Ryan

Год выпуска: 1998

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Том Хэнкс, Эдвард Бернс, Том Сайзмор, Барри Пеппер, Джованни Рибизи, Джереми Дэвис, Мэтт Деймон, Вин Дизель, Адам Голдберг, Деннис Фарина, Натан Филлион, Пол Джаматти, Тед Денсон, Брайан Крэнстон

Жанр: военная драма

Рейтинг IMDb: 8.6

Где посмотреть: MEGOGO

После изнурительной высадки на побережье Нормандии отряд американских бойцов во главе с капитаном Джоном Миллером получает приказ найти рядового Джеймса Фрэнсиса Райана, для которого война должна закончиться прямо сейчас. Суть в том, что трое старших братьев Райана практически одновременно погибли на поле боя, и чтобы хоть как-то утешить мать парней, командование решает отправить единственного уцелевшего сына женщины домой. Впереди Миллера и его людей ждет поистине адское испытание.

Конечно, «Спасти рядового Райана» — в первую очередь серьезная и чрезвычайно качественно выполненная, в частности в техническом плане, военная драма, наглядно показывающая все ужасы войны и никаких прямых ассоциаций с беззаботными цифровыми игрушками не вызывающая. Но ведь впоследствии лента заметно повлияет на развитие военных шутеров с прицелом на визуальную реалистичность, что красноречиво говорит о ее видеоигровом ДНК. Именно во время работы над фильмом Спилберг загорится идеей создать игру, посвященную Второй мировой. И в итоге мир увидит культовую Medal of Honor, что, в свою очередь, приведет к появлению не менее выдающейся Call of Duty (или Medal of Honor Killer в кулуарах).

Обе игровые серии по сути изменят ландшафт индустрии и установят золотые стандарты в жанре FPS в сеттинге WWII, неоднократно ссылаясь на шедевральный блокбастер с Томом Хэнксом и компанией. Особенно это касается Medal of Honor: Allied Assault (2002), да и создатели Call of Duty 2 (2005) в одной из миссий явно вдохновлялись потрясающей сценой высадки на пляже Омаха.

Но даже без привязки к игровым проектам в самом названии «Спасти рядового Райана» кроется основная миссия, внутри которой героев ждут миссии локальные, с перерывами на определение следующих целей. То есть на структурном уровне фильм построен по хорошо знакомому каждому геймеру принципу.

«Адреналин» / Crank

Год выпуска: 2006

Режиссеры: Брайан Тейлор и Марк Невельдайн

В ролях: Джейсон Стейтем, Эми Смарт, Карлос Санц, Хосе Пабло Кантильо, Эфрен Рамирез, Честер Беннингтон

Жанр: комедийный боевик

Рейтинг IMDb: 6.9

Где посмотреть: MEGOGO

Однажды крутой наемник Чев Челиос просыпается и обнаруживает DVD-диск с красноречивой надписью «F*ck you», из записи на котором он узнает, что недоброжелатели вкололи ему ядовитый «китайский коктейль». Смерть наступит совсем скоро, и теперь у обреченного остались считанные часы, чтобы отомстить обидчикам. Главное — поддерживать стабильно высокий уровень адреналина в крови, что замедлит действие вещества и выиграет Чеву драгоценное время.

Еще начальные титры намекают, что «Адреналин» был вдохновлен видеоиграми, а первый же кадр предоставляет зрителю вид от первого лица главного героя. И пожалуй нетрудно догадаться, откуда у дебюта режиссерского тандема Тейлор/Невелдайн ноги растут: местная динамика, криминальные разборки, юмор и атмосфера сплошного хаоса явно намекают на популярную серию приключенческих экшенов GTA. События происходят в разных локациях Лос-Анджелеса, что отлично передает ощущение открытого мира, при этом у героя и условная шкала здоровья присутствует.

Для Чева Челиоса — небольшая забота выбросить из машины таксиста и сесть за руль, украсть мотоцикл у полицейского или устроить настоящий погром в больнице (его брат-близнец Декард Шоу точно одобряет такой подход). Отдельного упоминания в этом взрывном празднике безумия и анархии заслуживает сцена публичного секса — вот уж в какие моменты человек действительно чувствует себя живым как никогда.

Кстати, в этом году на экраны вышел похожий по стилистике комедийный боевик «Новокаин», где неудержимому герою в исполнении Джека Куэйда также необходимы health points в виде очередной дозы физиологически активного вещества.

«Смертельная гонка» / Death Race

Год выпуска: 2008

Режиссер: Пол У.С. Андерсон

В ролях: Джейсон Стейтем, Натали Мартинез, Джоан Аллен, Тайриз Гибсон, Иен Макшейн, Макс Райан, Джейсон Кларк, Робин Шу

Жанр: антиутопический гоночный экшн

Рейтинг IMDb: 6.4

Где посмотреть: MEGOGO

В недалеком будущем мировая экономика потерпит крах, вследствие чего стремительно возрастет уровень преступности. Тюрьмы переполнены. В одну из них попадает и бывший гонщик Дженсен Эймс по обвинению в убийстве жены, которого он не совершал. В тюрьме мужчина вынужден принимать участие в смертельных автогонках в образе любимца публики Франкенштейна в обмен на сделку с местной директоршей мадам Хеннесси. Но сможет ли Дженсен пройти адские соревнования, если, кажется, все обстоятельства выступают против него?

«Смертельная гонка» — ничто иное, как кинематографическая версия гоночных забав в духе Carmageddon (1997—2000), Split/Second (2010) или Twisted Metal (1995—2012); последняя уже и сама успела обзавестись сериальной адаптацией с Энтони Маки в главной роли. Персонаж Стейтема должен выигрывать в боевых автогонках на выживание, таким образом продвигаясь к главной цели — освобождению из тюрьмы. Соревнования представлены в виде реалити-шоу, и это еще больше приближает кино к эстетике видеоигр.

По тому же принципу роднятся с соответствующими игровыми проектами и ленты, где отодвинутый на второй план сюжет соседствует с другими видами автогонок. Например, ранний «Форсаж» близок по духу к серии Need for Speed, если речь идет о культуре уличных заездов. А недавний «F1: Фильм», с его установленными непосредственно на болиде камерами, перекликается со спортивными автосимуляторами, такими как серия F1 от Codemasters, которая является официальным лицензиатом на релиз игр о Формуле-1.

«Книга Илая» / The Book of Eli

Год выпуска: 2010

Режиссеры: Альберт Хьюз, Аллен Хьюз

В ролях: Дензел Вашингтон, Гэри Олдмен, Мила Кунис, Рэй Стивенсон, Дженнифер Биллз, Майкл Гэмбон, Малкольм МакДауэлл

Жанр: постапокалиптический неовестерн

Рейтинг IMDb: 6.8

Где посмотреть: MEGOGO

Через 30 лет после ядерного апокалипсиса, среди выжженных беспощадным солнцем пустошей и руин мегаполисов, одинокий странник Илай направляется к Западному побережью США. Взгляд его суров, а рука — крепка, и выполняет он священную миссию, от успеха которой без малого будет зависеть судьба всего человечества.

«Книга Илая» может похвастаться выразительным постапокалиптическим сеттингом, напоминающим разоренные земли из Fallout. Недаром фильм братьев Хьюз занял закономерное место в нашем материале, посвященном достойным внимания проектам, если вам понравился одноименный сериал по мотивам популярной игры от Bethesda.

Весомым аргументом в пользу связи фильма с видеоиграми является его сюжетная основа, где главный герой-одиночка имеет четкую миссию, набор необходимых для ее выполнения навыков и ряд препятствий-врагов, которых надо непременно преодолеть.

«Запрещенный прием» / Sucker Punch

Год выпуска: 2011

Режиссер: Зак Снайдер

В ролях: Эмили Браунинг, Эбби Корниш, Джена Малоун, Джейми Чон, Ванесса Хадженс, Оскар Айзек, Карла Гуджино, Скотт Гленн, Джон Хэмм

Жанр: фэнтезийный приключенческий боевик

Рейтинг IMDb: 6.1

Где посмотреть: MEGOGO

В 1950-х годах жестокий отчим отправляет молодую девушку в психиатрическую лечебницу, где вскоре ей должны сделать лоботомию. Погрузившись в мир причудливых фантазий, красавица выясняет, что для побега ей необходимо заполучить пять предметов, и объединяет усилия с другими пациентками, чтобы реализовать свой план. И в собственных фантазиях, и в реальности, юная героиня постепенно приближается к цели, но удастся ли ей избежать трагической судьбы?

«Запрещенный прием» Зака Снайдера — со всех сторон максимально приближенный к видеоигре кинематографический опыт. Объективированные, затянутые в аутентично легкомысленные костюмы персонажки с прозвищами вроде Куколка или Зефирка здесь вынырнули где-то из сексуальных фантазий прыщавых подростков, а не главной героини. Этому пустому по содержанию и визуально/аудиально выразительному творению, которое буквально разделено на игровые миссии, не хватает разве что интерактивности, чтобы окончательно не превратиться в цифровую забаву.

Знает история и пример игры, где события происходят в воспаленном воображении девушки — было такое в American McGee’s Alice (2000).

Такого рода кино не имело никаких шансов понравиться критикам, которые в те времена не слишком воспринимали любые игровые проявления в фильмах, да и в прокате это был полный провал. Несмотря на это, «Запрещенный прием» выглядит веселой эскапистской ерундой, где прежде всего, по примеру игр, честно пытаются развлечь. Тем более по сравнению с последними опусами Снайдера на Netflix этот стилизованный киноатракцион выглядит вполне вменяемым.

«Тихоокеанский рубеж» / Pacific Rim

Год выпуска: 2013

Режиссер: Гильермо Дель Торо

В ролях: Чарли Ханнэм, Идрис Эльба, Ринко Кикучи, Чарли Дэй, Роб Казински, Рон Перлман, Макс Мартини, Берн Горман

Жанр: фантастический боевик о кайдзю

Рейтинг IMDb: 6.9

Где посмотреть: MEGOGO

Человечество столкнулось с новой угрозой — огромными монстрами, вылезшими из разлома между мирами на дне Тихого океана и уничтожающими все на своем пути. Для противодействия этим чудовищам в рамках международной программы «Егерь» были созданы гигантские роботы, одновременно управляемые двумя пилотами. Это помогло обезопасить города от неслыханных разрушений, а впоследствии программу вообще закрыли. Однако никто не подозревал, что худшее ждет впереди.

В своей сущности «Тихоокеанский рубеж» представляет собой файтинг мехов с кайдзю, где сюжет является не более чем связующим звеном между зрелищными битвами. Кино предлагает и «кооперативный режим», ведь мехом управляют по крайней мере два человека, и уникальные способности каждого Егеря. В игровом контексте можно вспомнить серию MechWarrior (1989—2024), Zone of the Enders (2001—2018) или игры, посвященные Годзилле. Также не будем забывать, что по мотивам фильма была выпущена одноименная игра.

Несмотря на условность сюжета, Гильермо Дель Торо выдал первоклассное эпическое зрелище. С этим согласился, например, Хидео Кодзима, известный как создатель серии Metal Gear, который тогда еще в Twitter вовсю восхвалял кино: «Я никогда не мог себе представить, что мне посчастливится увидеть такой фильм в своей жизни. Эмоциональный всплеск, который я почувствовал, был таким же, как когда я почувствовал открытый космос через «Космическую одиссею 2001 года», и когда я прикоснулся к динозавру в «Парке Юрского периода».

Солидарен с Кодзимой и праотец киберпанка Уильям Гибсон, охарактеризовавший ленту «замечательным проявлением интеллектуального, часто удивительно остроумного визуального дизайна».

«Джон Уик» / John Wick

Год выпуска: 2014

Режиссеры: Дэвид Литч, Чад Стахелски

В ролях: Киану Ривз, Микаэль Нюквист, Альфи Аллен, Эдрианн Палики, Бриджет Мойнеген, Дин Уинтерс, Иен Макшейн, Джон Легуизамо, Лэнс Реддик, Уиллем Дефо

Жанр: боевик

Рейтинг IMDb: 7.5



Однажды туповатый сын русского гангстера и его друзья невежливо обращаются с уважаемым киллером в отставке Джоном Уиком, который переживает смерть жены. Без лишних раздумий он берется мстить болотным недоумкам, и уже ничто на свете не сможет остановить эту отчаянную машину для убийств.

Создатели «Джона Уика» всегда делали ставку на экшеновую зрелищность в ущерб смысловому наполнению, причем чем дальше двигалась серия, тем больше история была оторвана от реальности. Каждый раз главный герой, обладающий набором крутых навыков и не чурающийся использовать подручные средства, проходит одну миссию за другой и, соответственно, абсурдно нескончаемое количество врагов, параллельно встречаясь с рядом боссов. Подкрепляется действо аутентичной игровой мифологией (все эти бессмысленные кодексы, ритуалы и т.д.), которая в действительности выглядит просто смехотворно.

Если же интерпретировать местный безудержный экшн в конкретных игровых тайтлах, то вспоминаем Stranglehold (2007), являющуюся продолжением «Круто сваренных» (1992) Джона Ву (а «Джон Уик» позаимствовал немало из боевиков гонконгского постановщика), а также серию Max Payne (2001—2012) с ее использованием эффекта bullet time и мотивом мести главного героя за смерть семьи. Да, никто не отменял официальную экранизацию с Марком Уолбергом и Милой Кунис, но в приличном обществе о ней вспоминать не принято.

Отнюдь нельзя обойти стороной выдающуюся экшн-сцену из четвертого фильма, выполненную без монтажных склеек и с видом сверху. Чад Стахелски не скрывал, что она была вдохновлена шутером The Hong Kong Massacre (2019), и это еще одно красноречивое доказательство того, что у «Джона Уика» игровая ДНК.

«Грань будущего» / Edge of Tomorrow

Год выпуска: 2014

Режиссер: Даг Лайман

В ролях: Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон, Брендан Глисон, Шарлотта Райли, Меделин Манток, Джонас Армстронг, Ноа Тейлор

Жанр: научно-фантастический боевик

Рейтинг IMDb: 7.9

Где посмотреть: MEGOGO

Земля подверглась вторжению пришельцев, известных как мимики. Европа пылает в огне. Беззаботный пресс-секретарь, майор Уильям Кейдж, прибывает в Лондон, где суровый генерал Бригхем, к удивлению самого Кейджа, бесцеремонно бросает того в пекло боевых действий. Принимая участие в запланированной командованием высадке в Нормандии (рядовой Райан точно оценил бы эту отсылку), горе-вояка погибает в первом же бою, но вскоре с чувством дежавю снова приходит в себя на военной базе. Теперь это будет происходить после каждой его гибели, пока Кейдж не найдет способ разорвать временную петлю.

Сюжет «Грани будущего» основан на ранобе All You Need Is Kill Хироси Сакурадзака, который в послесловии к произведению отмечал, что источником вдохновения ему послужил опыт прохождения видеоигр. Это чувствуется и в фильме, где герои Тома Круза и Эмили Блант, каждый раз начиная заново, проходят миссию все глубже, пока путем проб и ошибок уже с приобретенным ранее опытом не добираются до основной цели. Не отрицает сходство такого подхода к игровому опыту и режиссер ленты Даг Лайман.

Что касается концепции временной петли непосредственно в играх, то в них она тоже имеет место — например, в шутере Returnal (2019) главная героиня, астронавтка Селена Вассос, после смерти вынуждена начинать сначала. То же происходит и с Загреем из Hades (2020), при этом игрок может использовать собранные ранее сокровища на улучшение характеристик или разблокировку новых видов оружия. Проживает «день сурка» и Кольт Ван из Deathloop (2021).

Как метко отметила Анджела Уотеркаттер из Wired: «Грань будущего» — лучшая видеоигра, в которую вы не сможете поиграть».

«Игра в прятки» / Ready or Not

Год выпуска: 2019

Режиссеры: Тайлер Джиллетт, Мэтт Беттинелли-Олпин

В ролях: Самара Уивинг, Адам Броуди, Марк О’Брайен, Генри Черни, Энди Макдавелл, Кристиан Бруун, Мелани Скрофано, Элиз Левек

Жанр: ужасы, триллер

Рейтинг IMDb: 6.8

Где посмотреть: MEGOGO

Сразу после свадьбы молодая красавица Грейс принимает участие в странной традиции богатой семьи ее новоиспеченного мужа. Фишка в том, что каждый новый ее член должен сыграть в игру — Грейс выпадают прятки. Но затем на первый взгляд невинная забава превращается в кровавую охоту, и совсем не факт, что напуганной девушке удастся протянуть до спасительного рассвета.

Конечно, «Игра в прятки» далеко не первый адепт сюжета «охота на человека», и вспомнить можно кучу нарративных собратьев — от «Трудной мишени» (1993) с Ван Даммом до «Охоты» образца 2020 года или серии «Судная ночь» (2013—2021). Но именно фильм с Самарой Уивинг получил наиболее благосклонное восприятие от зрителей и критиков, и не скажешь, что этот результат несправедлив.

История представляет классический квест на выживание, во время которого героиня использует окружающую среду и натурально «механику стелса», чтобы не быть замеченной врагами. Она ограничена в ресурсах, в то время как сумасшедшие охотники имеют оружие, каждый свое.

Что касается воплощения подобного концепта в играх, нечто похожее происходит во вдохновленном киношными слэшерами сурвайвл-хорроре Dead by Daylight (2016), или, например, в ультранасильственном стелс-экшене Manhunt (2003), который даже был запрещен в некоторых странах. Не лишним будет вспомнить и Outlast (2013), где игрок оказывается в заброшенной психиатрической лечебнице и должен спасаться от враждебно настроенных местных обитателей без возможности дать отпор — то есть либо прятаться, либо убегать.

Для всех заинтересованных — выход «Игры в прятки 2» запланирован на апрель следующего года.