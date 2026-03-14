Рецензия на фильм "Охотник за наследством" / How to Make a Killing

С 12 марта в кинотеатрах начали крутить черноко-медийный триллер «Охотник за наследством» с ныне трендовыми исполнителями Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли в главных ролях. Сюжет ленты был вдохновлен британской классикой «Искренние сердца и короны» (которая, в свою очередь, основывалась на романе «Израиль Ранк: Автобиография преступника» (1907) британского писателя Роя Хорнимана), вышедшей на экраны в далеком 1949 году. Что в итоге получилось из этого современного переосмысления — готовы рассказать вам в нашей рецензии.

Плюсы: довольно интересная история с неплохими сюжетными поворотами; некоторые комедийные моменты способны позабавить; хороший актерский состав; Минусы: фильм предлагает болеть по сути за безжалостного убийцу; по содержанию лента пропагандирует что-то из разряда трюизмов; 7 /10 Оценка

«Охотник за наследством» / How to Make a Killing

Жанр триллер, черная комедия

режиссёр Джон Паттон Форд

В ролях Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хэнвик, Билл Кэмп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Эд Харрис, Бьянка Амато, Раф Лоу, Шон Кэмерон Майкл, Нелл Уильямс

Год выпуска 2026

Когда-то юная дочь богача Уайтлоу Редфеллоу, Мэри, была изгнана из семьи из-за нежелания отказаться от будущего бастарда, ставшего плодом любви с каким-то заурядным музыкантишкой. Так на свет появился Беккет — мальчишка, с самого рождения лишенный привилегий фамилии Редфеллоу. Его отец умер еще во время родов, а впоследствии от болезни отошла в мир иной и мать.

И жил себе Беккет обычной жизнью, устроившись на работу в магазин деловых костюмов. Так бы, наверное, он и дальше вел свое среднеклассовое существование, если бы не произошло несколько важных событий, в частности неожиданная встреча с подругой детства Джулией, в которую парень был влюблен с юных лет. Поэтому в голове у него назрела мысль о восстановлении справедливости касательно наследства Редфеллоу. Но как быть, когда в списке многочисленных наследников ты последний в очереди?

С позиции мейнстрима вряд ли нынешний прокат можно назвать выдающимся — самые громкие новинки предыдущих недель, такие как «Гренландия 2: Миграция», седьмой «Крик» или прошлонедельная «Невеста!», еще тот киномонстр Франкенштейна, навевали лишь грусть, скуку и стойкую веру в то, что искусству двигающихся картинок действительно наступил конец. Однако теперь можно смело констатировать, что на больших экранах — наконец адекватный развлекательный фильм, который не стыдно порекомендовать людям.





«Охотник за наследством» не претендует на то, чтобы увековечить свое имя в истории кино, однако прекрасно справляется с функцией стоящего досуга.

В ленте американского кинодела Джона Паттона Форда, для которого это вторая полнометражная работа в качестве режиссера после дебюта «Преступница Эмили» (2022), повествование ведется с точки зрения главного героя в исполнении Глена Пауэлла. Мы встречаем его в камере смертников, что уже наталкивает на очевидные мысли, будто дерзкий план отвергнутому богатой родней парню не удался. Но не надо спешить с выводами — Форд приберег несколько интересностей на потом.

При этом сама история в меру увлекательна, в меру забавна (папа Беккета умер от сердечного приступа во время родов — чем не фирменный британский юмор) и очень хочет казаться поучительной. Даром, что по содержанию представляет собой избитые истины — миллиарды не заработаешь, если пойдешь на сделку с совестью, но и далеко не факт, что они сделают тебя счастливым.

Что касается самой фигуры титульного персонажа, то красноречивая для сегодняшнего дня «запрограммированность» на «жизнь, которую он заслужил» играет с ним злую шутку. Вряд ли этот преступник заслуживает нашего сочувствия — его, возможно, где-то можно по-человечески понять, но никак не оправдать. Впрочем, жанр черной комедии с привкусом сатиры позволяет нам нет-нет, да и поболеть за мерзавца.

К тому же моральная неоднозначность с одной стороны и беззаботная «теплая ванна» — с другой служат основой для четкого антикапиталистического посыла. Да, главный герой — совершенно точно зло. Но настоящий монстр здесь тот, кто всю жизнь думал о своем богатстве, а не о тех, кто рядом. По сути, он сам и породил еще одного монстра.

Да и обнаглевших денежных мешков, которые чуть ли не каждый персонаж — шаблон вопиющей бесполезности, купающийся в роскоши, не так чтобы жалко. Что повеса Тейлор, что типа художник Ноа, что религиозный шоумен (по-другому и не скажешь) Стивен — все они персонажи не слишком приятные. Но есть и те, кто не потерял человеческое лицо в безумной семейке — например, дядя Беккета Уоррен.

Глен Пауэлл после кассового провала прошлогодней антиутопии «Бегущий человек» продолжает активно сниматься и пробовать себя в разных жанрах. Обратите внимание на главную картинку — побрейте актера налысо, замените здешний галстук на красный — и вот вам готовый Hitman. К слову, Пауэлл уже снимался в фильме Hit Man (2023), где играл липового наемного убийцу.

Чемпионкой мира, по крайней мере в местных декорациях, по ярким нарядам выступает Маргарет Куолли, перманентно, и красноречиво для характера ее героини, закидывающая свои стройные ноги на стол. Из второстепенных болванчиков имеют шанс запомниться сын Джуда Лоу Рафф, герой которого напевает в караоке культовую Last Resort от Papa Roach, и уж слишком карикатурный Стивен в исполнении Тофера Грейса.

Маловероятно, что «Охотник за наследством» имеет хоть призрачные шансы войти в список ваших любимых фильмов года или хотя бы засесть в голове на дольше, чем поездка домой из кинотеатра. Но наконец в прокате появилась новинка, которая не заставит жалеть о потраченных времени и средствах. Впрочем, как можем убедиться, счастье таки не в деньгах.