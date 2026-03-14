Рецензия на второй сезон сериала "Ван Пис" / One Piece, season 2

Второй сезон сериала «Ван Пис» от Netflix — это продолжение одного из самых успешных лайв-экшенов последних лет, созданного по мотивам культовой одноименной манги автора Эйтиро Ода. После неожиданно теплого приема первого сезона перед шоураннерами стояла непростая задача не просто повторить успех, а масштабировать историю, сделать ее глубже, зрелищнее и одновременно не потерять ту легкость и авантюрный дух, который и сделал сериал таким популярным среди зрителей. Но удалось ли это сделать? Давайте разбираться в рецензии!

Плюсы: развитие персонажей и заметное взросление истории; эмоциональные сюжетные линии; зрелищный и хорошо поставленный экшен; сильная химия между актерами; более масштабный и интересный мир Минусы: некоторые события развиваются слишком быстро; часть антагонистов исчезает из сюжета слишком рано; иногда графика способностей Луффи выглядит немного искусственно 8.5 /10 Оценка

ITC.ua





«Ван Пис» / One Piece, сезон 2

Жанр комедия, драма, боевик, приключения

Шоураннер Мэтт Оуэнс, Стивен Маэда

В ролях Иньяки Годой, Эмили Радд, Маккэнью, Тез Скайлар, Джейсон Ромеро Гибсон, и др.

Премьера 10 марта 2026 года, Netflix

События второго сезона продолжают историю команды Брылей после событий первого сезона, когда Монки Д. Луффи вместе со своими новыми друзьями отправляется дальше в опасные воды Большой Полосы в поисках легендарного Единого сокровища. Именно это мифическое сокровище когда-то принадлежало королю пиратов Голу Д. Роджеру и стало символом свободы для всех, кто выходит в море.

Новые эпизоды охватывают несколько важных арок оригинальной манги, в частности приключения на Виски-Пик, Малом Саду и знакомство с таинственной организацией Барокко, которая постепенно раскрывает свои истинные намерения.





Вместе с новыми врагами появляются и новые союзники, среди которых особенно важную роль играет принцесса Виви, чья история становится одним из центральных сюжетных элементов сезона. Именно из-за нее история начинает выходить за пределы простой приключенческой сказки и касается политики, власти и борьбы за собственную страну.

Долгожданный и фанатами оригинала, и обычными зрителями второй сезон «Ван Пис», как по мне, оправдал большинство ожиданий. Продолжение от Netflix становится значительно драйвовым, драматически глубже и зрелее.

Если первый сезон был скорее веселой приключенческой историей о команде чудаковатых мечтателей, которые ищут легендарный клад где-то на Большой Полосе, то теперь перед нами значительно более масштабное зрелище. Ставки повышаются, мир расширяется, а сама история постепенно приобретает почти эпический размах. Это уже не просто путешествие за сокровищем, это история об ответственности, о сложных решениях и о том, как мечта начинает требовать от героев гораздо большей цены.

Больше всего в этом сезоне нравится то, что персонажи не стоят на месте. Авторы не пошли простым путем, когда герои остаются такими же, как в первом сезоне, лишь повторяя знакомые шутки и поведение. Наоборот, они заметно меняются. Луффи постепенно взрослеет. Он все еще тот же беззаботный мечтатель с резиновыми руками, но теперь в его решениях чувствуется ответственность капитана. Его команда начинает воспринимать его не просто как друга, а как настоящего лидера.

Вместе с ним меняются и другие персонажи. Нами, которая в первом сезоне часто держала дистанцию, теперь чувствует себя частью команды и даже начинает защищать тех, кого раньше пыталась держать на расстоянии. Зоро, бывший охотник на пиратов, окончательно принимает новую роль. Он остается суровым и сдержанным, но в то же время становится частью этого странного механизма под названием «команда Соломенных глыб». Его экранного времени ближе к финалу немного уменьшается, однако сам персонаж раскрывается гораздо интереснее.

Второстепенные персонажи и новые герои также добавляют истории красок. Организация Барокко выглядит многообещающе, ее агенты харизматичны, опасны и действительно создают ощущение угрозы для главных героев. Особенно это чувствуется во время событий на Малом Саду, где напряжение растет почти с каждой сценой. В то же время некоторые потенциально интересные антагонисты исчезают из сюжета довольно быстро, что может немного расстроить. Они выглядят настолько харизматичными, что хотелось бы увидеть их в сериале подольше.

Зато с новыми союзниками ситуация значительно лучше. Принцесса Виви становится одним из самых интересных дополнений сезона. Ее сюжетная линия не только добавляет истории новый эмоциональный уровень, но и вводит политическое измерение. Именно из-за нее события выходят за пределы пиратских приключений и начинают говорить об ответственности, власти и борьбе за свою страну. При этом большое количество персонажей не перегружает историю. Сериал достаточно грамотно распределяет экранное время, поэтому каждый член команды получает возможность проявить себя.

Отдельно стоит отметить эмоциональную составляющую сезона. Сценаристы явно решили нажать на эту педаль сильнее, чем до этого. Иногда это работает настолько хорошо, что отдельные сцены действительно могут выбить из колеи даже довольно сдержанного зрителя. Особенно это касается седьмого эпизода, который концентрируется на истории нового персонажа (не буду писать имен, чтобы избежать спойлеров) из манги и его единственного (на то время) друга. Это один из тех моментов, когда сериал вдруг напоминает, что за всей этой яркой приключенческой оболочкой скрывается очень человечная история.

Экшен также стал более масштабным. Например, третья серия, посвященная событиям на острове Виски-Пик, буквально половину своего хронометража отдает боевым сценам. Самый яркий момент здесь — противостояние Зоро с десятками агентов Барокко. Драки выглядят стильными, динамичными и хорошо соответствуют характеру персонажа. Постановка заметно выросла по сравнению с первым сезоном. Конечно, иногда зрелищность граничит с откровенной фантастикой, но сериал и не пытается выглядеть реалистичным.

С технической точки зрения новый сезон также выглядит уверенно. Графика стала лучше, хотя отдельные сцены с резиновыми способностями Луффи все еще выглядят немного искусственно. Это небольшая проблема, которая иногда выбивает из атмосферы, но на общее впечатление она почти не влияет. Зато операторская работа, декорации и музыка создают то самое авантюрное настроение, за которое зрители и полюбили этот сериал.

Единственным действительно заметным минусом выглядит темп повествования. Иногда кажется, что авторы пытаются вместить слишком много материала манги в относительно короткий сезон. События меняются очень быстро, и некоторые сюжетные линии хотелось бы увидеть раскрытыми более детально. Для фанатов оригинала это может выглядеть как спешка, а новым зрителям иногда сложно сразу уловить все нюансы истории. В то же время именно этот бешеный темп и создает ощущение постоянного приключения.

Актерский состав остается одним из главных козырей сериала. Особенно хочется отметить Эмили Радд в роли Нами, ее персонаж выглядит гораздо глубже и эмоциональнее, чем в первом сезоне. Иньяки Годой, который играет Луффи, сохраняет ту же искренность и наивность, что делает героя чрезвычайно симпатичным. В целом между актерами чувствуется настоящая химия, и именно она помогает сериалу работать даже в тех моментах, когда сюжет немного спешит.



