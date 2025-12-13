Рецензия на сериал "Человек против младенца" / Man Vs Baby

11 декабря на платформе Netflix развернулись нешуточные рождественские хлопоты в комедии «Человек против младенца» — формально продолжении мини-сериала «Человек против пчелы» (2022), в котором Роуэн Аткинсон вступил в конфронтацию с несносным насекомым. На этот раз легендарному мистеру Бину будет снова несладко — ему предстоит справиться с непоседливым малышом.

Плюсы: фирменный Роуэн Аткинсон; теплая рождественская атмосфера; здесь есть поводы для хорошего настроения; комфортный хронометраж серий; Минусы: достаточное присутствие условностей; кринжовое CGI-дитя; наивность юмора, как и предсказуемость некоторых комедийных моментов понравится не всем; перегибы с продакт-плейсментом; 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Человек против младенца» / Man Vs Baby

Жанр рождественская комедия

Создатели: Роуэн Аткинсон, Уильям Дэвис

В ролях: Роуэн Аткинсон, Сюзанна Филдинг, Стив Эдж, Сунил Патель, Роберт Батерст, Элли Уайт, Ангус Имри, Сунетра Саркер, Алана Блур, Клоди Блейкли

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Тревор Бингли работает завхозом в сельской школе и планирует провести Рождество вместе с бывшей женой Джесс и уже взрослой дочерью Мэдди. Однако этим планам не суждено осуществиться, поскольку Джесс откликается на предложение своего нынешнего бойфренда отправиться на Барбадос. К тому же этот наглец пообещал оплатить обучение Мэдди, в то время как Бингли прозябает в бедности без малейших перспектив изменить ситуацию к лучшему.

Но, о рождественское чудо, страждущему поступает весьма выгодное предложение от компании по присмотру за домами, где Тревор до сих пор зарегистрирован как рабочая единица. Там сменилось руководство и, похоже, никто не в курсе о той катастрофе, что произошла с незадачливым работником в прошлый раз, когда он устроил погром из-за пчелы.

Сейчас же ему предстоит ухаживать за пентхаусом неприлично богатой пары в самом центре Лондона. Но эта на первый взгляд простая работенка станет для Бингли очередным кошмаром, ведь ему придется заниматься еще и младенцем-Иисусом с рождественского школьного спектакля, которого никто из родителей так и не забрал.

Как и в случае с «Человеком против пчелы» следует констатировать, что формальный второй сезон шоу — это типичный Аткинсон. Пусть с оговорками, но по-прежнему в хорошем смысле. Конечно, 70-летний актер ожидаемо не дает той энергичной физической комедии, что присутствовала во времена «Мистера Бина» или по крайней мере «Джонни Инглиша» — здешнее выступление довольно спокойное, сдержанное и совершенно точно можно сказать, что исполненное на опыте. Но и этого вполне достаточно, чтобы приятно провести время у экрана.

Фирменный аткинсоновский юмор — всегда в той или иной степени реинкарнация мистера Бина. Недаром же здесь есть прямое упоминание о культовом персонаже в одном из диалогов, причем его выдали еще на этапе трейлера.

Вот и на этот раз мы сталкиваемся именно с таким юмором: запредельное количество абсурдно-смешных ситуаций, борьба с ветряными мельницами, продиктованная общей нелепостью и одновременно героической изобретательностью героя, плюс привычные выходки и гримасы. Отсюда и выныривает очевидная предсказуемость и наивность местного комизма. Но в этом же и его магия — вы точно знаете, чего ждать от мистера Аткинсона.

Последнему точно не привыкать к ситуациям, в которых он оказывается, и тут даже не обязательно вспоминать Бина. Рождественско-праздничного комика вспоминаем в эффектном камео из «Реальной любви» (2003). Занятого приготовлением ужина — в остроумной послетитровой сцене под «В пещере горного короля» Эдварда Грига в «Джонни Инглише: Перезагрузка» (2011). Такого, что играет с собакой (причем человеческим сердцем, а не ботинком — оцените, что называется, смелость юмора тогда и сейчас), или дурачится с младенцем — в «Крысиных бегах» (2001). Поэтому когда мы говорим, что Аткинсон выступает на опыте, это в прямом смысле так и есть.

Несмотря на то, что комедийная составляющая сериала основывается на вышеуказанных наивности и предсказуемости, в первую очередь эта история о добре. То есть о том, чего нашему миру сейчас ой как не хватает. А как иначе, если «Человек против младенца» — стопроцентно про рождественский контент. Все здесь кричит об уютной, максимально безопасной праздничной атмосфере (а это уже то, чего крайне не хватает всем нам, украинцам), о предпраздничных покупках или просто какой-то приятной суете. В конце концов, это о теплых семейных встречах.

Хватает на экране и вопиющих условностей, выглядящих как откровенная непродуманность.

Например, удивляет поистине суперменская устойчивость малыша к холоду. Как и его кринжовая неестественность в тех эпизодах, что требовали использования CGI; здесь уместно вспомнить о сцене с младенцами во «Флэше» (2023), раз мы почему-то заговорили о дисишной супергероике.

А о концовке, предусматривающей триумфальное единение совершенно чужих людей, нечего и вспоминать. Но стоит ли сильно учитывать такие неприятности в рождественской комедии с Роуэном Аткинсоном — на этот вопрос каждый зритель должен дать ответ самостоятельно.

В остальном это довольно приятное непритязательное развлечение, направленное усилить ваше праздничное настроение. В «Человеке против пчелы» Тревор Бингли временами напоминал постаревшего Кевина Маккалистера. В «Человеке против младенца», как и в «Один дома» (1990), тоже все крутится на фоне праздничной атмосферы. Однако в какой-то момент многострадальный герой заставляет вспомнить уже не о мелком сорванце из классики рождественской комедии, а о знаменитых исследователях кала Саломоне Самсоновиче и Африкане Свиридовиче.

Комфортный хронометраж в виде 4 эпизодов продолжительностью в 25 минут (исключение составляет разве что чуть более длинный финальный) позволяет говорить о максимальном расслаблении у экрана без затянутости, в то время как имеющиеся недостатки не успевают наскучить. Да и Аткинсон все еще находится в неплохой комедийной форме: каждый досадный провал его персонажа рискует обернуться маленьким юмористическим триумфом для этой крайне простой, но теплой истории.