Рецензия на сериал "Черный кролик" / Black Rabbit

С 18 сентября каждый из подписчиков стриминговой платформы Netflix имеет возможность посмотреть новый криминальный триллер «Черный кролик» — сериал, состоящий из 8 эпизодов, где главные роли исполнили Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. Чего ожидать от этого шоу и как проходит просмотр запоем — выложили в рецензии ниже.

Плюсы: в меру увлекательная история о двух братьях и их криминально-драматических скитаниях; неплохие актерские выступления Джуда Лоу и Джейсона Бейтмана, в частности в совместных сценах; достаточное количество остросюжетности и напряжения, чтобы зритель не заскучал; Минусы: некоторые сценарные решения и, как следствие, поступки персонажей могут показаться сомнительными и не логичными (хотя последнее буквально вшито в ДНК персонажа Бейтмана); определенные второстепенные арки существуют чисто для галочки и не получают должного развития; финал, к сожалению, не вызывает эмоций (в определенной степени это обусловлено усталостью от непрерывного просмотра); 7 /10 Оценка

«Черный кролик» / Black Rabbit

Жанр криминальный триллер, драма

Шоураннеры Зак Бейлин, Кейт Сасман

В ролях Джуд Лоу, Джейсон Бейтман, Клеопатра Коулмэн, Соупе Дирису, Амака Окафор, Одесса Янг, Дагмара Доминчик, Крис Кой, Трой Коцур, Эбби Ли, Морган Спектор

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Джейк Фридкен — успешный владелец процветающего бруклинского ресторанчика «Черный кролик», который стремится к расширению, а там и о заслуженном покое на лаврах можно помечтать. Его родной брат Винс когда-то был инициатором старта ресторанного бизнеса, но в какой-то момент свернул не туда и едва все не испортил. Впоследствии он, ходячая катастрофа, покинул город, но попав в очередную плохую историю, решил вернуться.

Казалось, теперь этот болван может начать с чистого листа, да и Джейк, кажется, несмотря на прошлые неурядицы, готов поддержать непутевого родственника. Однако тот скрыл от брата одну мелкую, но крайне важную деталь — огромный долг местным криминальным элементам, которые решительно настроены содрать денежки с должника, еще и с процентами. Постепенно проблема Винса становится и проблемой Джейка, что ставит под сомнение не только его амбициозные бизнес-планы, но и рискует обернуться куда более серьезными последствиями.

Буквально два месяца назад на экранах украинских кинотеатров прокатывался криминальный триллер «Кровавый лидер», и часть команды, работавшей над тем фильмом, перекочевала сюда. Кроме исполнителя главной роли Джуда Лоу и Одессы Янг, находившихся непосредственно перед камерой, это были тамошние сценарист Зак Бейлин и исполнительная продюсерка Кейт Сасман, которые здесь выступили шоураннерами. А еще — постановщик Джастин Курзель, срежиссировавший два финальных эпизода. Последнего вы также можете знать по киноадаптации «Креда убийцы» (2016).

Что еще унаследовал сериал от той полнометражки, так это максимальную мрачность, причем это касается как тона повествования, так и нарочито блеклой картинки. То есть визуальный стиль буквально сообщает, что никакого легкомыслия здесь днем с огнем не сыщешь и лучше настроиться на что-то сплошь безрадостное, где-то даже безысходное.

Впрочем, местной триллерной остросюжетности и общего напряжения вполне хватает, чтобы интерес к происходящему на экране не угасал на протяжении практически всего шоу. А какие-то сценарные погрешности и сомнительные решения воспринимались более-менее безболезненно и не могли существенно повлиять на общее впечатление.

Конечно, к определенным моментам и логике действий персонажей возникают справедливые вопросы — о непутевом Винсе нечего и вспоминать; не отличаются умом и сообразительностью и местные гопники, которым прекрасно подойдет характеристика «тупой и еще тупее» (она даже прозвучала в одном из диалогов, если мне не изменяет память). Присутствуют в истории и слабенькие второстепенные арки, такие как лесбийские отношения чудо-повара Рокси, позорные поступки престарелого насильника Джулса или любовный интерес персонажа Лоу. Эти линии — не более чем мелкие и не слишком важные винтики механизма, не имеющие должного развития.

Но все недостатки стремительно меркнут на фоне динамичного, и драматического, развития центральной сюжетной ветки двух братьев, которая наглядно показывает, что родственников не выбирают (этой теме посвящен один проникновенный диалог). Не в последнюю очередь за ней интересно наблюдать из-за экранной братской химии в исполнении Джуда Лоу и патлатого-бородатого Джейсона Бейтмана: их отношения являются одним из лучших компонентов шоу, и заметно, что актеры выкладываются.

При этом повествовательные качели заставляют болеть то за одного брата, то, значительно реже, за другого, то за обоих, а в определенные эпизоды вообще ни за кого. К такому подходу с позиции зрителя можно относиться по-разному, однако он как минимум не оставляет пространства для скуки.

Импонирует и то, как создатели поработали над структурой — флешбеки от детских лет братьев в комнате с постером «Рокки 3» и вплоть до недавних судьбоносных событий вполне уместны и одновременно не отвлекают от основных событий. А в одной из серий повествование ведется с точки зрения нескольких персонажей, что добавляет истории интересных штрихов. По сути она начинается со сцены ограбления выставочных драгоценностей в злосчастном ресторане, но пройдя определенный путь вместе с героями, второй раз на эту ситуацию зритель посмотрит уже совершенно иным взглядом.

Помимо качественной актерской работы над персонажем, о которых обычно говорят «и как он умудрился дожить до своих лет?», Джейсон Бейтман воссоединяется вне камеры со своей коллегой по хитовому «Озарку» (2017—2022) Лорой — оба поставили по два эпизода. Увы, при запойном просмотре ближе к завершению «Черный кролик» заметно выдыхается — энерджайзеровского запаса прочности создателям все-таки не хватило, чтобы финал попал точно в зрительское сердечко. Но в целом о просмотре жалеть не приходится.

После прошлогодних «Черных голубей» Netflix выдает «Черного кролика», и в целом история о саморазрушительных, созависимых отношениях братьев, подкрепленных остросюжетностью криминального триллера — вполне съедобное блюдо. Пусть это и далекий от высокой кухни очередной нетфликсовский фастфуд.