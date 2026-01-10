Рецензия на сериал "Его и ее" / His & Hers

8 января на платформе Netflix вышел детективный триллер «Его и ее», сюжет которого основан на одноименном романе британской писательницы Элис Фини, опубликованном в 2020 году. Среди тех, кто приобрел права на экранизацию значится Джессика Честейн, в главной роли и в качестве исполнительного продюсера выступила Тесса Томпсон, а ее партнером на съемочной площадке стал Джон Бернтал. В обзоре ниже разбираемся, что эта компания подготовила для зрителей.

Плюсы: неплохой актерский состав; комфортный хронометраж эпизодов; сериалу есть чем удивить зрителя; Минусы: предсказуемость почти всех сюжетных линий; много бесполезных метаний; сомнительность твиста ради твиста; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Его и ее» / His & Hers

Жанр детективный триллер

Шоураннер Ди Джонсон

В ролях Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Пабло Шрайбер, Кристал Фокс, Сунита Мани, Ребекка Риттенхаус, Поппи Лю

Премьера Netflix

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

В городке Далонега, расположенном неподалеку от Атланты, произошло убийство — 40 ножевых ранений получила жена местного бизнесмена. Детектив полиции Джек Харпер приступает к расследованию, также сюда неожиданно прибывает телеведущая новостей Анна Эндрюс, которая на некоторое время исчезла со всех радаров. Оказывается, что она имеет общее прошлое с Джеком, к тому же присутствовала на месте преступления в ночь убийства. Их встреча при таких неутешительных обстоятельствах образует клубок запутанных событий с непредсказуемыми последствиями.

Давайте сразу обозначим законы, по которым существует местное мироустройство — практически все, что происходит на экране, не имеет ничего общего с реальной жизнью, как бы создатели не пытались драматизировать и многозначительно нахмуривать брови.

Обычно нечто подобное происходит в дешевых детективных книжечках с мягкой обложкой (для справки — это не характеристика оригинального романа Элис Фини). Или, что совсем не удивительно, на Netflix, который сильно полагается, скажем так, на не придирчивость аудитории. А часть ее во время просмотра вообще может быть занята посторонними делами. А еще здесь как минимум из-за общего абсурда и попытки удивить всплывает в памяти «Служанка», что вышла в прокат буквально на прошлой неделе — интересно, сколько еще вот такого контента подготовили нам киноделы на начало 2026-го?

Делонега — место, обязательно скрывающее зловещие, очень-очень драматические секреты. Местные герои — сломанные повсеместными травмами прошлого люди, которые, несмотря на огромный жизненный багаж, будто и не повзрослели со времен старшей школы. Дождь здесь идет в самые напряженные моменты, а солнце светит редко. Даже марвеловский брутал Каратель позволяет себе скупую мужскую слезу, ведь всем хоть немного важным для сюжета персоналиям предначертано страдать, чуть реже — врать или манипулировать. Другого не дано.

Уже в самом начале закадровым голосом героиня исполнительного продюсера Тессы Томпсон выдает псевдофилософскую сентенцию, мол, каждая история имеет две стороны — твою и мою, нашу и их, его и ее, а это значит, что всегда кто-то врет. В дальнейшем она перманентно и обильно будет сыпать невыносимыми трюизмами, от которых только клонит в сон. А еще немного странно, что в романе повествование ведется как с точки зрения «нее», так и «него», тогда как в адаптации «право голоса» и статус ненадежного рассказчика получила только неугомонная журналистка.

Не преувеличением будет сказать, что «Его и ее» — идеальный сериал. Максимально зрительский. Но идеальный в присущем Netflix контексте, то есть для пресловутого «фонового просмотра».

Наблюдать за всеми без исключения местными перипетиями будет преступлением против вашего досуга. Еще тот вопрос, возможно ли это — уж слишком много в кадре лишней суеты и откровенных глупостей. Возьмем проникновенный диалог между главными героями об их трагическом прошлом: он не вызывает никакого отклика, ведь насыщен надуманностью, да и судьбы многострадальных персонажей не то чтобы сильно интересны. Еще есть, например, убийство в душе, но весьма далекое от хичкоковских заветов.

Вообще после просмотра складывается стойкое впечатление, что эта история выглядела бы более выигрышно в формате полнометражного фильма. Шок-развязка здесь существует сугубо ради шок-развязки. Действительно, добраться до истины будет задачей непростой (если, конечно, вы не знакомы с первоисточником), но вопросы возникают относительно адекватности показанного. С таким же успехом убийцей мог стать пришелец из космоса. В конце концов, зритель оказывается в неоднозначной ситуации, когда с одной стороны смотреть это действительно интересно, а с другой — глаза на лоб лезут от тех далонежских страстей.

Для истории подобного толка не было необходимости привлекать актеров калибра Тессы Томпсон и Джона Бернтала, тем более что играть им пришлось людей преимущественно неприятных. Да и какой-то химии между персонажами не чувствуется — трудно поверить, что когда-то их так много связывало.

«Его и ее» — местами увлекательный детективный триллер, но глобально — по-прежнему та самая «нетфликсовская жевательная резинка» с вылизанной, глянцевой картинкой без особого смысла. Аж челюсти от этого «жевания» уже сводит.