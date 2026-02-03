Самые интересные новые сериалы февраля 2026 года

Февраль выглядит не слишком богатым на сериальные новинки, зато готов предложить несколько продолжений признанных хитов. Подробнее о том, какими шоу планируют привлекать внимание зрителей стриминговые платформы в ближайший месяц — читайте в нашем традиционном материале.





Новые сериалы

«Исчезнувший» / Vanished

Дата выпуска: 1 февраля

В ролях: Кейли Куоко, Сэм Клафлин, Карин Виар, Маттиас Швайгхёфер, Симон Абкарян

Жанр: детективная драма

Релиз: MGM+

Во время романтического путешествия во Францию Элис становится свидетельницей таинственного исчезновения своего бойфренда Тома в поезде. В гонке со временем она погружается в опасное расследование, постепенно раскрывающее темные секреты человека, которого, как ей казалось, она хорошо знала. Премьера четырехсерийного детективного сериала с Кейли Куоко и Сэмом Клафлином в главных ролях состоялась 1 февраля на платформе MGM+.





«Пригород» / The ‘Burbs

Дата выпуска: 8 февраля

В ролях: Кеке Палмер, Джек Уайтхолл, Джулия Даффи, Паула Пелл, Марк Прокш

Жанр: чёрная комедия

Релиз: Peacock

Молодая пара переезжает в пригород, являющийся местом детства мужчины. Но появление новых соседей выводит на поверхность скрытые тайны и опасно нарушает спокойствие района.

«Пригород» является телевизионной адаптацией одноименной культовой черной комедии 1989 года с Томом Хэнксом, Брюсом Дерном и Кэрри Фишер. Среди исполнительных продюсеров фигурируют имена Сета Макфарлейна и Брайана Грейзера, который продюсировал оригинальный фильм. Премьера всех 8 эпизодов запланирована на 8 февраля на сервисе Peacock.

«История любви» / Love Story

Дата выпуска: 12 февраля

В ролях: Сара Пиджон, Пол Келли, Наоми Уоттс, Грейс Гаммер, Лейла Джордж, Ноа Фернли, Сидни Леммон, Алессандро Нивола

Жанр: биографическая романтическая антология

Релиз: FX

Пятый проект в рамках телевизионной франшизы «Американская история», созданной Райаном Мерфи и Брэдом Фелчаком. На этот раз никаких ужасов, поскольку первый сезон будет рассказывать о стремительном романе и браке Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт-Кеннеди, включая их трагическую гибель, произошедшую в результате авиакатастрофы 16 июля 1999 года.

Роли влюбленных исполнили Пол Келли и Сара Пиджон, среди других действующих лиц — Наоми Уоттс в роли Жаклин Кеннеди, Грейс Хаммер сыграла единственного до сих пор живого ребенка Джона Ф. Кеннеди и Джеки — Кэролайн, а Алессандро Нивола перевоплотился в модельера Кельвина Кляйна. Премьера сериала состоится на каналах FX и FX on Hulu 12 февраля.

«56 дней» / 56 Days

Дата выпуска: 18 февраля

В ролях: Дав Кэмерон, Эван Джогия, Меган Пета Хилл, Дориан Миссик, Карла Соуза, Джесси Джеймс Кейтель, Мэтт Мюррей

Жанр: эротический детективный триллер

Релиз: Prime Video





Оливер Кеннеди (что-то мы сегодня частенько вспоминаем эту фамилию) и Сиара Уайз начали бурные отношения после знакомства в супермаркете. Но когда полиция обнаруживает неопознанное тело через 56 дней, кажется, что кто-то из новоиспеченных влюбленных причастен к убийству.

Одним из исполнительных продюсеров шоу выступил, что несколько неожиданно, известный хоррормейкер, создатель «Пилы» Джеймс Ван. Разыгрывать анонсированную «бурную страсть» в пределах экрана будут Дав Кэмерон и Эван Джогия, которого вы можете помнить по идиотской роли Леона Кеннеди в провальном «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» (2021). Все 8 эпизодов выйдут одновременно на Prime Video 18 февраля.

Как думаете, сообщество, какой эротический триллер окажется интереснее и страстнее — «56 дней» или украинский «Все оттенки соблазна», который параллельно будет идти в кино?

«Возвращение» / «Повернення»

Дата выпуска: 22 февраля

В ролях: Евгений Григорьев, Александр Рудинский, Анастасия Митражик, Тарас Цимбалюк, Федор Гуринец, Гриша Горобчук, Анастасия Пустовит, Олег Симороз

Жанр: драмеди

Релиз: ICTV 2





Согласно синопсису ICTV 2, это история о военном Александре Кречете, который после тяжелого ранения вынужден возвращаться в гражданскую жизнь. Он приходит в себя после ампутации, а еще в его голове поселился призрак погибшего собрата Сергея Вербы. Кречет стремится поддержать жену и сына Вербы, помочь им пережить потерю и устоять перед новыми вызовами. Именно через дружбу, абсурдные ситуации мирной жизни и нового себя, который только формируется, начинается его настоящее возвращение — домой и к себе.

Учитывая важность и актуальность темы, а также успех предыдущего проекта с Александром Рудинским «Тихая Нава» (который вы можете посмотреть на Киевстар ТВ), мы просто не могли обойти стороной «Возвращение». Это черно-комедийный драматический проект, который позиционируется как «первый украинский сериал о ветеране российско-украинской войны, созданный в настоящем партнерстве с ветеранами». Премьера 8-серийного драмеди назначена на 22 февраля на ICTV 2.

«ЦРУ» / CIA

Дата выпуска: 23 февраля

В ролях: Том Эллис, Ник Хелфусс, Натали Линес, Некар Задеган, Джереми Систо

Жанр: полицейский процедурал

Релиз: CBS





Офицер ЦРУ Колин Гласс — непредсказуемый оперативник, не слишком обращающий внимание на правила. Специальный агент ФБР Билл Гудман — его полная противоположность, ведь это человек, который строго придерживается устава. Им обоим придется объединить усилия и найти способ сработаться, чтобы защитить Соединенные Штаты от угроз внутреннего терроризма.

«ЦРУ» станет спинофом телевизионной франшизы «ФБР», насчитывающей три сериала — собственно «ФБР» (транслируется с 2018), «ФБР: Самые разыскиваемые» (с 2019) и «ФБР: За рубежом» (с 2021). Главные роли исполнили звезда хитового «Люцифера» (2016-2021) Том Эллис и звезда «Медиков Чикаго» (с 2015) Ник Хелфусс.





«Серый дом» / The Gray House

Дата выпуска: 26 февраля

В ролях: Мэри-Луиз Паркер, Аметист Дэвис, Дэйзи Хэд, Бен Верин, Пол Андерсон, Роберт Неппер, Кит Дэвид, Колин Морган

Жанр: историческая драма

Релиз: Prime Video

Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о секретной работе, которую проводили шпионы Союза во время Гражданской войны в Америке. В частности речь идет о трех женщинах, которые, по словам генерала Улисса С. Гранта, внесли значительный вклад в победу Севера.





«Серый дом» поражает не столько актерским (хотя и там есть достаточно известные исполнители), сколько продюсерским составом, где фигурируют имена таких уважаемых ребят, как Кевин Костнер и Морган Фримен. Все 8 эпизодов будут доступны к просмотру одновременно на сервисе Prime Video с 26 февраля.

Продолжение сериалов

«Ночной агент» / The Night Agent

Дата выпуска: 19 февраля

В ролях: Габриэль Бассо, Луис Гертум, Стивен Мойер, Каллум Винсон, Дэвид Лайонс, Фола Эванс-Акингбола, Дженнифер Моррисон, Альберт Джонс, Уорд Хортон, Генезис Родригес

Жанр: конспирологический экшен-триллер

Релиз: Netflix

Сезон: 3





Бывший ночной агент Питер Сазерленд отправляется в Стамбул, чтобы разыскать беглого агента Министерства финансов, расследуя дело с сетью теневых денег и сталкиваясь с личными последствиями предыдущих миссий.

Третий сезон нетфликсовского шпионского хита не замедлил с выходом и уже готов захватывать зрителей с 19 февраля. Именно тогда Netflix выкатит все 10 эпизодов. Главный герой Габриэля Бассо получит новую напарницу — на замену Люсиане Бьюкенен пришла Генезис Родригес.

«Последнее, что он сказал мне» / The Last Thing He Told Me

Дата выпуска: 20 февраля

В ролях: Дженнифер Гарнер, Ангури Райс, Николай Костер-Вальдау, Аугусто Агилера, Джош Гамильтон, Ник Гаргроув, Майкл Гаятт, Рита Уилсон, Джуди Грир

Жанр: детективный триллер

Релиз: Apple TV+

Сезон: 2





Оуэн Майклс внезапно возвращается через 5 лет после своего таинственного исчезновения, и Анна Холл вместе с падчерицей Бейли начинают борьбу за воссоединение семьи, прежде чем прошлое настигнет их.

Сюжет второго сезона будет основываться на книжном продолжении романа Лоры Дэйв «Последнее, что он сказал мне» — The First Time I Saw Him, который появился на полках книжных магазинов в январе. Каким был первый — можно узнать в соответствующем обзоре. Продолжение будет иметь на 1 эпизод больше, поэтому сезон будет состоять из 8 серий, первая из которых стартует на яблочном сервисе 20 февраля. Остальные планируются к выходу раз в неделю до 10 апреля.





«Рай» / Paradise

Дата выпуска: 23 февраля

В ролях: Стерлинг К. Браун, Джулианна Николсон, Шейлин Вудли, Сара Шахи, Николь Брайдон Блум, Крис Маршалл, Перси Даггс IV, Джеймс Марсден

Жанр: научно-фантастический политический триллер

Релиз: Hulu

Сезон: 2

Внимание! Если вы не смотрели первый сезон, дальше будут спойлеры!

Спецагент Секретной службы Ксавье Коллинз разыскивает свою жену Тери, которая, как считалось, погибла в день конца света. История рассказывает о том, как люди выживали в течение 3 лет после апокалипсиса, и показывает новый, опасный мир за пределами бункера.

Как видно из описания и трейлера, во втором сезоне события будут происходить и на поверхности, что позволит авторам расширить масштабы повествования и предоставит простор для сюжетных маневров. Первый сезон, обзор которого также есть на сайте, получил 4 номинации на «Эмми», в том числе и в категории Лучший драматический сериал, а Стерлинг К. Браун за свою роль был номинирован еще и на «Золотой глобус». 8-серийный сезон стартует сразу с первыми 3 эпизодами 23 февраля на Hulu, а дальше по привычному сценарию — по серии в неделю до 30 марта.

«Клиника» / Scrubs

Дата выпуска: 25 февраля

В ролях: Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон Макгинли, Джуди Рейес, Роберт Маскио, Фил Льюис, Ванесса Байер

Жанр: медицинский ситком

Релиз: ABC, Hulu

Сезон: 10

Новый сезон культового медицинского ситкома из 2000-х станет его возрождением: напомним, сериал насчитывал 9 сезонов и выходил с 2001 по 2010 годы. Стоит ждать и возвращения важных персоналий из оригинального актерского состава, в частности Зака Браффа, Дональда Фейсона и Сары Чок.

Премьера состоится 25 февраля на канале ABC, также эпизоды станут доступны для просмотра на Hulu на следующий день. Согласно подкасту Браффа и Фейсона «Фальшивые доктора, настоящие друзья с Заком и Дональдом», 10 сезон будет состоять из 9 эпизодов.

«Монарх: Наследие монстров» / Monarch: Legacy of Monsters

Дата выпуска: 27 февраля

В ролях: Курт Рассел, Анна Савай, Кирси Клемонс, Рен Ватабе, Мари Ямамото, Джо Типпетт, Андерс Холм

Жанр: научная фантастика о монстрах

Релиз: Apple TV+

Сезон: 2

Судьба «Монарха» и всего мира в опасности. Герои возвращаются на Остров Черепа, где появляется новый Титан. Второй сезон будет состоять из 10 серий и премьеруется 27 февраля с первым эпизодом, а затем будет выходить по одному эпизоду каждую пятницу до 1 мая.

Кроме того сообщалось, что в рамках вселенной Monsterverse Apple TV дал зеленый свет на разработку приквела, события которого будут разворачиваться во время Холодной войны. К своей роли должен вернуться Уаятт Рассел, что в первом сезоне играл молодого Ли Шоу.

