«Семптем» Анны Софиной: подростковая антиутопия по-украински. Рецензия ITC.ua

Представьте себе антиутопический семиуровневый город в будущем, который находится на территории бывшей Украины. Именно в нем разворачиваются события нового романа украинской писательницы Анны Софиной «Семптем», вышедшего в издательстве ARTBOOKS в этом году. Этот объемный (528 страниц) фантастический дебют для подростковой и молодой взрослой аудитории 14+ вписывается в знакомую жанровую традицию антиутопий, но в то же время имеет ряд узнаваемых черт, присущих именно украинскому контексту и литературе. Но как и почти любой young-adult этот роман зайдет всем возрастным категориям, поэтому рекомендую прочитать его, тем более об этой книге почти не говорят, а жаль. Обо всем этом и многом другом я расскажу в рецензии ниже.

«Семптем» Від 240 грн. Плюсы: великолепное качество издания и невероятное оформление; выразительная главная героиня; убедительное построение мира; постепенное развитие событий без чрезмерного драматизма; динамичный сюжет с напряжением; важные темы социального неравенства и взросления Купить в Artbooks Минусы: иногда чувствуется некоторая предсказуемость развития событий; определенные нелогичности в действиях или поступках некоторых персонажей Купить в Artbooks 8.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Семптем»

Автор Анна Софина

Издательство Artbooks

язык украинский

Количество страниц 528 + цветные вклейки

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 140×210 мм

Сайт artbooks.ua

Семптем — футуристический, изолированный город под куполом, разделенный на уровни по функциональности и иерархии: чем выше, тем комфортнее, богаче, безопаснее. Переходы между уровнями строго контролируемые, а передвижение вверх, то есть не только физически, но и социально, редкое событие. В этом фактически кастовом микрокосме читателя знакомят с главной героиней по имени Ирися. Это девушка с низшего, шестого уровня, которая неожиданно получает шанс подняться на второй.

Теперь она будет няней для новорожденной Авроры, дочери влиятельной семьи изобретателей. Однако радость от события и существенное улучшение бытовых условий быстро теряют значение, когда мать ребенка внезапно переводят вниз, в городе распространяется смертельная болезнь, а извне в город врываются жестокие захватчики. С едва определенной социальной лестницы события стремительно переходят в зону выживания, и именно в этом напряжении Ирися вынуждена взрослеть.

Анна Софина очень удачно прописывает главную героиню. Ее Ирися не всезнайка или героическая фигура, а подросток, который еще не потерял веру в Добро, но уже имеет внутреннюю силу для выбора между ним и Злом. Это типаж должен быть знаком подростковому читателю, потому что он не идеален, но способен действовать — не потому, что выбрал это сознательно, а потому что обстоятельства просто не оставили выбора. Конечно, путь главной героини и ее новых друзей будет проходить сквозь сомнения, столкновения с неравенством, страхи перед тем, что скрывается под куполом и в самих людях.

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Роман также выдает все классические и важные черты жанровой антиутопичности и постапокалипсиса. Есть неидеальная система, которая трещит, постепенное развертывание угроз для этого места, попытки героев спасти хоть часть того, что казалось несокрушимым и когда-то идеальным, их рост, изменения и понимание себя в мире, и его уязвимость.

Особого внимания заслуживают женские образы, потому что они активны, профессиональны, готовы к сопротивлению и к любым трудностям.

Роман «Сэмптем» написан динамично. Анна Софина хватает читателя «крючками» в конце каждой главы, поэтому эта недосказанная интрига всегда срабатывает на уровне «ну еще одну главу и точно все». Также здесь есть любовные линии, но только в формате легкого, сдержанного и постепенного сближения некоторых героев. Именно в таком виде это воспринимается уместно для заявленной возрастной категории и стилистически не противоречит общему тону истории. Выживание в «Голодных играх» и дальнейшее сопротивление существующей власти не помешали Китнису Эвердину влюбиться, поэтому и здесь на пути любви не стоят ни захватчики, ни смертельная болезнь.

Если говорить об ассоциациях, то «Семптем» лишь немного можно сравнить с упомянутыми выше романами Сюзанны Коллинз. Наверное, это больше сочетание «Бункера» и «Город Эмбер». Здесь я имею в виду именно экранизации одноименных книг, хотя события обоих произведений происходят под землей, а Сэмптем находится над ней.

Отдельно отмечу, что по моему мнению «Сэмптем» не выглядит попыткой написать условный украинский «Бункер» для подростков Это скорее упражнение в жанре на собственных авторских условиях с личной интонацией. Конечно, здесь нет ничего радикально новаторского. Наоборот, перед нами хорошо знакомый в жанровом смысле мир, но в нем удачно реализовано много вещей, в которых украинцы будут узнавать себя, окружение, культуру и другие аспекты.

«Семптем» — роман и о сегодняшнем дне, и о завтра, которое мы создаем уже сейчас.

Анна Софина не пытается удивить читателя причудливостью или суперидеей в имеющейся антиутопии. Зато писательница разворачивает живую историю в условно стандартном каркасе, вкладывая туда актуальные, для молодежи, и для общества в целом, смыслы. Это книга о социальной иерархии, доверии в кризисе, хрупкости цивилизации, роли женщин в переходных эпохах, а еще о том, как быстро подростки должны становиться взрослыми, когда мир вокруг начинает разрушаться.

Важным является и культурный бэкграунд романа. Анна Софина авторка из Николаева, а над романом она работала во время писательского курса от Litosvita. Сама идея города Семптем частично растет из исторического образа Дикого сада (археологический памятник, остатки укрепленного протогорода белозерской культуры), а также из архитектурного наследия родного города.

Конечно, все это явно не проступает в романе, но когда об этом узнаешь, подобное добавляет произведению скрытого эмоционально-культурного слоя. Для некоторых читателей это точно будет приятным бонусом, как было для меня.

По поводу недостатков. Их здесь мало и в основном это определенная наивность некоторых героев, иногда это условность вымышленного мира и некоторые нелогичности в действиях или поступках определенных персонажей. Экспозицию автор подает адекватно, здесь нет кучи объяснений и пространных рассказов о мире. Все гармонично вставлено куда надо.

Не могу не отметить издание, его качество и оформление. Имеем яркие рисунки, твердый переплет, цветной срез, иллюстрации Анны Сурган, вкладыши с визуализацией героев и картой города, также ляссе. Но я прикопаюсь к картинке романа, потому что по ней вообще не понять, что это фантастика или антиутопия. И хорошо, что сзади есть аннотация, где все это становится быстро понятно.