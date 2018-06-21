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Обзор гарнитуры Sennheiser Ambeo Smart Headset
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Обзор гарнитуры Sennheiser Ambeo Smart Headset

Обзор гарнитуры Sennheiser Ambeo Smart Headset

Некоторые наушники уже давно перестали просто воспроизводить музыку. Теперь это пульт для управления проигрывателем, средство связи, микрофон для коммуникации с голосовыми ассистентами, диктовки текстовых сообщений и еще много чего (некоторые даже измеряют пульс владельца во время пробежки). В названии наушников, которым посвящен сегодняшний обзор, слово Smart больше касается не «умных» функций, а показывает, что это гарнитура для работы со смартфоном. Называются они Sennheiser Ambeo Smart Headset, и в рукаве у них есть пара хороших козырей.

Модельный ряд

Раздел гарнитур для смартфонов на сайте Sennheiser имеет более 40 позиций. Там есть вариации от внутриканальных, до полноразмерных наушников. Какие-то проводные, какие-то беспроводные. Но все они так или иначе могут взаимодействовать с гаджетами. И пусть это преимущественно просто регулировка громкости и переключение треков, отдельные модели таки снабжены какой-то своей «фишкой».

Sennheiser Ambeo Smart Headset для начала выделились тем, что работают только с iOS-устройствами, ведь подключаются по Lightning и никак иначе. Дополнительная функциональность же заключается в активной системе шумоподавления, а также в отличной записи 3D-звука, что пригодится блогерам, например, которые записывают видео на смартфон. Создана гарнитура в сотрудничестве с компанией Apogee. Цена оказалась весьма нескромной – $300. К слову, название гарнитуры происходит от одноименной модели микрофона, но вот его стоимость заметно выше ($1650), и играет он, естественно, в другой лиге.

Комплектация и первые впечатления

Ничего примечательного в коробке с гарнитурой нет. Комплект состоит из самих наушников, сменных амбушюр трех размеров, и чехольчика в форме мешочка с фирменным логотипом. С одной стороны, для наушников больше ничего не нужно. Но с другой стороны, это довольно дорогая гарнитура и лично мне хотелось бы иметь жесткий чехол, который защитил бы устройство при транспортировке. В мягком чехле есть больше вероятности того, что какой-либо провод загнется или повредится любым другим способом.

Для начала работы ничего особенного не потребуется, достаточно подключиться к смартфону и наушники сразу готовы воспроизводить музыку, записывать голос, а режими работы системы шумоподавления контролируются с пульта на проводе. Но у производителя есть отдельное приложение, которое поможет настроить управление и, если потребуется, поправить настройки эквалайзера под предпочтения пользователя.

Дизайн и удобство использования

Внешне так и не скажешь, что Sennheiser Ambeo чем-то отличаются от каких-либо других гарнитур. Это внутриканальные наушники с креплением за ухом. Немного ниже на проводе правого наушника находится микрофон для разговоров по телефону. Провода обоих наушников сходятся к довольно крупному пластиковому пульту управления. Эта «коробочка» наверняка могла бы тянуть наушники вниз, но с такой конструкцией креплений проблем не возникает, а вес гарнитуры совсем не ощущается.

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Дизайн Ambeo, на мой взгляд, удался. Цветовых вариантов два: белый и черный. Последний эксклюзивно представлен в Apple Store. Самым интересным акцентом во внешности устройства получилась металлическая сетка на внешней стороне наушников, которая сделана в стиле оформления микрофонов. Это лишний раз подчеркивает то, что Sennheiser Ambeo предназначены в том числе для записи звука. Но более того, такая сетка не является простым украшением. Она прикрывает микрофоны, которые, собственно, и записывают звук для видео или голосовых заметок.

Что касается комфорта, то придется констатировать, что это самые удобные внутриканальные наушники, которые у меня когда-либо были. Как только я их надевал, я сразу переставал их ощущать. Мягкие крепления нигде не давили на ухо, а наушники никогда не выскакивали. Это, конечно, очень субъективно, и в любом случае нужно их померять перед покупкой. Лично я остался с очень приятным впечатлением от удобства конкретно этой модели.

Спортом заниматься в них я бы все равно не стал, ведь и со шнуром неудобно, и пульт довольно большой. Тоже самое касается и прогулок – такую гарнитуру нельзя аккуратно смотать и положить в карман, пульт мешает. Еще крупные дужки могут плохо соседствовать с очками. В этом плане удобство, к сожалению, страдает. Мне было бы не очень удобно носить их за собой и снимать видео всегда в наушниках, но если все же хочется получить отличную запись звука, то можно потерпеть. В остальное время (на рабочем месте, например), к комфорту наушников вовсе не было претензий. 

Управление и система шумоподавления

На большом пульте есть стандартные кнопки управления воспроизведением, «качелька» для управления системой шумоподавления и слайдер для переключения режимов записи. Поведение последнего можно настраивать через фирменное приложение. Еще на пульте есть небольшая красненькая лампочка для индикации записи. 

Фирменное приложение очень простое и не перенасыщенное информацией. Оно выглядит как довольно обычное меню настроек. Тут есть опции для режимов работы микрофонов, позволяющие контролировать степень пропуска внешних шумов (есть три позиции), а также уровень записи; есть эквалайзер с несколькими пресетами и ручными настройками; а также тут можно переназначить действие слайдера, отключить голосовые подсказки (когда пользователь нажимает на кнопку регулировки шумоподавления или слайдер, по умолчанию в наушники подается голосовая подсказка), есть общая информация о конструкции и пункт обновления ПО. 

Подавление внешних шумов тут работает ощутимо. Даже если просто надеть наушники (без воспроизведения музыки) и попробовать выключить и включить ANC, можно отлично услышать разницу. Правда, с учетом типа наушников, они и без этого неплохо борются с окружающими звуками и при включенной музыке особой разницы это может не сыграть. Хотя в шумной обстановке (метро, самолет, etc.) это, возможно, будет очень полезно.

Но также эта система может пропускать окружающие звуки, слегка подмешивая их в музыку или тишину. Это будет полезно в ситуации, когда пользователь записывает голос во время какой-либо активности, где нужно слышать в том числе и окружение. Так как микрофоны отлично записывают звук, пропускать его для пользователя тем более могут без проблем, даже во время записи. А качество передачи звуков такое, что можно вовсе забыть, что вы в наушниках. И тут мы подошли к самому интересному.

Микрофоны и запись звука

Когда я посмотрел (или лучше сказать – послушал) промо-ролики на сайте, я не сильно верил, что все настолько хорошо. Но как только сам попробовал что-то записать, был очень удивлен качеством. Микрофоны в каждом наушнике отлично собирают все звуки вокруг и запись действительно вызывает восторг. Они улавливают даже малейшие шорохи. Голос пользователя совершенно не потеряется, независимо от позиции головы, что достаточно важно для, например, уже упомянутых блогеров. Короткий ролик в качестве примера лучше смотреть в наушниках:

В примере записи голоса стоит отметить, что я находился возле дороги, в лицо немного дул ветер, а громкость речи была обычной, словно при разговоре с кем-то рядом (для целенаправленной записи видео обычно говорят погромче). Правда, при записи видео на фронтальную камеру, каналы не меняются местами и то, что я слышу дорогу слева, на записи слышится справа. Позже в редакторе это можно поменять, что потребует лишних действий. Если же снимать видео от первого лица, то такой проблемы не будет.

Производитель везде лишний раз напоминает о записи «3D-звука». И действительно, так как микрофонов два, они могут создать эффект объемного звучания за счет того, что записывается стерео. Причем это классный стереоэффект. Прослушав записи звуков в подземном переходе, как только я из него вышел, результат оказался даже немного неожиданным для меня. Легкий ветер на улице практически не влияет на запись, а не сильно прислушиваясь можно четко различить собственные шаги. Это уже не говоря о всех остальных окружающих звуках. Прочие эксперименты с записями имели такой же эффект и ничего, кроме восторга, не вызывали.

В данном случае не страшно перехвалить устройство, ведь качество записи действительно хорошее. Единственное, что лично мне не совсем понятно, это интеграция микрофонов в наушники, ведь решение оказывается не самым удобным. К тому же, работает гарнитура исключительно с iOS-устройствами (начиная с iPhone 5, iPad mini 2, iPad 5-го поколения, iPod Touch 6-го поколения с iOS 10.3.3 и новее).

А вот для разговоров задействуется другой микрофон, тот, который находится на шнуре правого наушника. Его качество сравнительно неплохое, но никак не дотягивается до основных микрофонов в наушниках. 

Звук

Не стоит забывать, что в первую очередь это все же наушники. Компания Sennheiser – один из лидеров на этом рынке и имеет большую базу поклонников. Поэтому от дорогой гарнитуры таки подсознательно ожидается хороший звук. И тут инженеры тоже не подвели. Жаль, что послушать их могут только пользователи iOS-устройств.

Итак, в добавок к общему удобству и системе активного шумоподавления, Sennheiser Ambeo еще и здорово звучат. У них ровный и приятный звук, а мощности вполне хватит, чтобы «выключить» окружение даже без системы шумоподавления. При этом любители баса могут слегка поднять эквалайзер, не испортив общее впечатление, а заодно и получить более привычный для себя звуковой баланс.

Независимо от качества записи и стиля музыки, я остался полностью доволен звучанием наушников. И если к отдельным моделям и производителям иногда нужно немного привыкнуть, то с Sennheiser Ambeo у меня такого не было. Это как раз тот случай, когда наушники стоит послушать хотя бы для общего сравнения. И пусть это субъективные ощущения, но я не думаю, что пользователи смартфонов, а не Hi-Fi-плееров, смогут остаться разочарованными после прослушивания этой гарнитуры.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Отличный звук и работа микрофонов; комфорт; заметная работа системы шумоподавления; возможность слышать окружение во время работы; простое ПО
Минусы: Не самая удобная конструкция, большой пульт с контроллером может мешать; ограничение совместимости только iOS-устройствами; цена
Вывод: Sennheiser Ambeo Smart Headset – тот случай, когда устройству хочется поставить высший бал. Что касается звука как наушников, так и записи микрофонов, то здесь придраться просто не к чему. Комфорт в ушах тоже хороший. Но ходить с такой гарнитурой не так удобно, как хотелось бы, да и существуют варианты внешних микрофонов для смартфонов, которые и дешевле, и проще в плане удобства использования. Комплект неплохих наушников (проводных или беспроводных) в паре с микрофоном для смартфонов все же будет удобнее при плюс-минут таком же бюджете. Но в случае, если «Lightning-ограничение» и провод не смущают, то Sennheiser Ambeo обязательно стоит испытать во время выбора гарнитуры.

Редакция выражает благодарность SennheiserStore.com.ua за предоставление устройства на обзор

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