Обзор гарнитуры Sennheiser Ambeo Smart Headset

Некоторые наушники уже давно перестали просто воспроизводить музыку. Теперь это пульт для управления проигрывателем, средство связи, микрофон для коммуникации с голосовыми ассистентами, диктовки текстовых сообщений и еще много чего (некоторые даже измеряют пульс владельца во время пробежки). В названии наушников, которым посвящен сегодняшний обзор, слово Smart больше касается не «умных» функций, а показывает, что это гарнитура для работы со смартфоном. Называются они Sennheiser Ambeo Smart Headset, и в рукаве у них есть пара хороших козырей.

Модельный ряд

Раздел гарнитур для смартфонов на сайте Sennheiser имеет более 40 позиций. Там есть вариации от внутриканальных, до полноразмерных наушников. Какие-то проводные, какие-то беспроводные. Но все они так или иначе могут взаимодействовать с гаджетами. И пусть это преимущественно просто регулировка громкости и переключение треков, отдельные модели таки снабжены какой-то своей «фишкой».

Sennheiser Ambeo Smart Headset для начала выделились тем, что работают только с iOS-устройствами, ведь подключаются по Lightning и никак иначе. Дополнительная функциональность же заключается в активной системе шумоподавления, а также в отличной записи 3D-звука, что пригодится блогерам, например, которые записывают видео на смартфон. Создана гарнитура в сотрудничестве с компанией Apogee. Цена оказалась весьма нескромной – $300. К слову, название гарнитуры происходит от одноименной модели микрофона, но вот его стоимость заметно выше ($1650), и играет он, естественно, в другой лиге.

Комплектация и первые впечатления

Ничего примечательного в коробке с гарнитурой нет. Комплект состоит из самих наушников, сменных амбушюр трех размеров, и чехольчика в форме мешочка с фирменным логотипом. С одной стороны, для наушников больше ничего не нужно. Но с другой стороны, это довольно дорогая гарнитура и лично мне хотелось бы иметь жесткий чехол, который защитил бы устройство при транспортировке. В мягком чехле есть больше вероятности того, что какой-либо провод загнется или повредится любым другим способом.

Для начала работы ничего особенного не потребуется, достаточно подключиться к смартфону и наушники сразу готовы воспроизводить музыку, записывать голос, а режими работы системы шумоподавления контролируются с пульта на проводе. Но у производителя есть отдельное приложение, которое поможет настроить управление и, если потребуется, поправить настройки эквалайзера под предпочтения пользователя.

Дизайн и удобство использования

Внешне так и не скажешь, что Sennheiser Ambeo чем-то отличаются от каких-либо других гарнитур. Это внутриканальные наушники с креплением за ухом. Немного ниже на проводе правого наушника находится микрофон для разговоров по телефону. Провода обоих наушников сходятся к довольно крупному пластиковому пульту управления. Эта «коробочка» наверняка могла бы тянуть наушники вниз, но с такой конструкцией креплений проблем не возникает, а вес гарнитуры совсем не ощущается.

Дизайн Ambeo, на мой взгляд, удался. Цветовых вариантов два: белый и черный. Последний эксклюзивно представлен в Apple Store. Самым интересным акцентом во внешности устройства получилась металлическая сетка на внешней стороне наушников, которая сделана в стиле оформления микрофонов. Это лишний раз подчеркивает то, что Sennheiser Ambeo предназначены в том числе для записи звука. Но более того, такая сетка не является простым украшением. Она прикрывает микрофоны, которые, собственно, и записывают звук для видео или голосовых заметок.

Что касается комфорта, то придется констатировать, что это самые удобные внутриканальные наушники, которые у меня когда-либо были. Как только я их надевал, я сразу переставал их ощущать. Мягкие крепления нигде не давили на ухо, а наушники никогда не выскакивали. Это, конечно, очень субъективно, и в любом случае нужно их померять перед покупкой. Лично я остался с очень приятным впечатлением от удобства конкретно этой модели.

Спортом заниматься в них я бы все равно не стал, ведь и со шнуром неудобно, и пульт довольно большой. Тоже самое касается и прогулок – такую гарнитуру нельзя аккуратно смотать и положить в карман, пульт мешает. Еще крупные дужки могут плохо соседствовать с очками. В этом плане удобство, к сожалению, страдает. Мне было бы не очень удобно носить их за собой и снимать видео всегда в наушниках, но если все же хочется получить отличную запись звука, то можно потерпеть. В остальное время (на рабочем месте, например), к комфорту наушников вовсе не было претензий.

Управление и система шумоподавления

На большом пульте есть стандартные кнопки управления воспроизведением, «качелька» для управления системой шумоподавления и слайдер для переключения режимов записи. Поведение последнего можно настраивать через фирменное приложение. Еще на пульте есть небольшая красненькая лампочка для индикации записи.

Фирменное приложение очень простое и не перенасыщенное информацией. Оно выглядит как довольно обычное меню настроек. Тут есть опции для режимов работы микрофонов, позволяющие контролировать степень пропуска внешних шумов (есть три позиции), а также уровень записи; есть эквалайзер с несколькими пресетами и ручными настройками; а также тут можно переназначить действие слайдера, отключить голосовые подсказки (когда пользователь нажимает на кнопку регулировки шумоподавления или слайдер, по умолчанию в наушники подается голосовая подсказка), есть общая информация о конструкции и пункт обновления ПО.

Подавление внешних шумов тут работает ощутимо. Даже если просто надеть наушники (без воспроизведения музыки) и попробовать выключить и включить ANC, можно отлично услышать разницу. Правда, с учетом типа наушников, они и без этого неплохо борются с окружающими звуками и при включенной музыке особой разницы это может не сыграть. Хотя в шумной обстановке (метро, самолет, etc.) это, возможно, будет очень полезно.

Но также эта система может пропускать окружающие звуки, слегка подмешивая их в музыку или тишину. Это будет полезно в ситуации, когда пользователь записывает голос во время какой-либо активности, где нужно слышать в том числе и окружение. Так как микрофоны отлично записывают звук, пропускать его для пользователя тем более могут без проблем, даже во время записи. А качество передачи звуков такое, что можно вовсе забыть, что вы в наушниках. И тут мы подошли к самому интересному.

Микрофоны и запись звука

Когда я посмотрел (или лучше сказать – послушал) промо-ролики на сайте, я не сильно верил, что все настолько хорошо. Но как только сам попробовал что-то записать, был очень удивлен качеством. Микрофоны в каждом наушнике отлично собирают все звуки вокруг и запись действительно вызывает восторг. Они улавливают даже малейшие шорохи. Голос пользователя совершенно не потеряется, независимо от позиции головы, что достаточно важно для, например, уже упомянутых блогеров. Короткий ролик в качестве примера лучше смотреть в наушниках:

В примере записи голоса стоит отметить, что я находился возле дороги, в лицо немного дул ветер, а громкость речи была обычной, словно при разговоре с кем-то рядом (для целенаправленной записи видео обычно говорят погромче). Правда, при записи видео на фронтальную камеру, каналы не меняются местами и то, что я слышу дорогу слева, на записи слышится справа. Позже в редакторе это можно поменять, что потребует лишних действий. Если же снимать видео от первого лица, то такой проблемы не будет.

Производитель везде лишний раз напоминает о записи «3D-звука». И действительно, так как микрофонов два, они могут создать эффект объемного звучания за счет того, что записывается стерео. Причем это классный стереоэффект. Прослушав записи звуков в подземном переходе, как только я из него вышел, результат оказался даже немного неожиданным для меня. Легкий ветер на улице практически не влияет на запись, а не сильно прислушиваясь можно четко различить собственные шаги. Это уже не говоря о всех остальных окружающих звуках. Прочие эксперименты с записями имели такой же эффект и ничего, кроме восторга, не вызывали.

В данном случае не страшно перехвалить устройство, ведь качество записи действительно хорошее. Единственное, что лично мне не совсем понятно, это интеграция микрофонов в наушники, ведь решение оказывается не самым удобным. К тому же, работает гарнитура исключительно с iOS-устройствами (начиная с iPhone 5, iPad mini 2, iPad 5-го поколения, iPod Touch 6-го поколения с iOS 10.3.3 и новее).

А вот для разговоров задействуется другой микрофон, тот, который находится на шнуре правого наушника. Его качество сравнительно неплохое, но никак не дотягивается до основных микрофонов в наушниках.

Звук

Не стоит забывать, что в первую очередь это все же наушники. Компания Sennheiser – один из лидеров на этом рынке и имеет большую базу поклонников. Поэтому от дорогой гарнитуры таки подсознательно ожидается хороший звук. И тут инженеры тоже не подвели. Жаль, что послушать их могут только пользователи iOS-устройств.

Итак, в добавок к общему удобству и системе активного шумоподавления, Sennheiser Ambeo еще и здорово звучат. У них ровный и приятный звук, а мощности вполне хватит, чтобы «выключить» окружение даже без системы шумоподавления. При этом любители баса могут слегка поднять эквалайзер, не испортив общее впечатление, а заодно и получить более привычный для себя звуковой баланс.

Независимо от качества записи и стиля музыки, я остался полностью доволен звучанием наушников. И если к отдельным моделям и производителям иногда нужно немного привыкнуть, то с Sennheiser Ambeo у меня такого не было. Это как раз тот случай, когда наушники стоит послушать хотя бы для общего сравнения. И пусть это субъективные ощущения, но я не думаю, что пользователи смартфонов, а не Hi-Fi-плееров, смогут остаться разочарованными после прослушивания этой гарнитуры.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Отличный звук и работа микрофонов; комфорт; заметная работа системы шумоподавления; возможность слышать окружение во время работы; простое ПО Минусы: Не самая удобная конструкция, большой пульт с контроллером может мешать; ограничение совместимости только iOS-устройствами; цена Вывод: Sennheiser Ambeo Smart Headset – тот случай, когда устройству хочется поставить высший бал. Что касается звука как наушников, так и записи микрофонов, то здесь придраться просто не к чему. Комфорт в ушах тоже хороший. Но ходить с такой гарнитурой не так удобно, как хотелось бы, да и существуют варианты внешних микрофонов для смартфонов, которые и дешевле, и проще в плане удобства использования. Комплект неплохих наушников (проводных или беспроводных) в паре с микрофоном для смартфонов все же будет удобнее при плюс-минут таком же бюджете. Но в случае, если «Lightning-ограничение» и провод не смущают, то Sennheiser Ambeo обязательно стоит испытать во время выбора гарнитуры.

Редакция выражает благодарность SennheiserStore.com.ua за предоставление устройства на обзор