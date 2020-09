Serious Sam 4: бег спиной назад

Serious Sam 4 — первая с 2011 г. номерная версия адреналинового шутера про бегущего спиной назад Серьезного (в русской версии Крутого) Сэма. Не спин-офф, не ремейк, не демейк (Гугл ит!), не VR-адаптация и даже не idle RPG на тему. Полноценная, большая Serious Sam. Вот только стоило ли ожидание то, что в итоге получилось у Croteam? Давайте разбираться.

Serious Sam 4 Жанр шутер от первого лица

Платформы Windows, Stadia, Xbox One, PlayStation 4

Языки русский, английский

Разработчик Croteam

Издатель Devolver Digital

Сайты Steam

Камикадзе – это не проблема. Камикадзе – это ходячая возможность!

Крутой Сэм

Сэкономлю самым нетерпеливым пять минут и перенесу выводы в начало статьи. Serious Sam 4 – не лучшая, но и не худшая часть приключений Серьезного Сэма. Она… средняя. По многим параметрам. И вот это действительно грустно.

На первый взгляд, с Serious Sam 4 все в полном порядке и все компоненты, принесшие оригинальной игре 2001 г. признание, на месте. Огромные уровни – есть. Толпы монстров – есть. Бег спиной назад – есть. Тонны секретов и шутки для своих – есть. Эклектичный дизайн и рудиментарный сюжет – есть. Крутой Сэм, способный выдавать ванлайнеры (опять-таки, Гугл вам в помощь) даже над телами только что погибших товарищей – есть. Что же вам еще нужно?

Если просто, то нам нужно уважение авторов. Банальное внимание к собственному продукту, которого Croteam, вроде бы доказавшей свою способность выпускать доведенные до ума игры еще с самым первым Serious Sam и заново подтвердившей это c The Talos Principle, в этот раз явно не хватило. Serious Sam 4 стоило бы отправить на доработку еще на годик. Подтянуть графику, вернуть на место оптимизацию, сделать что-то с анимацией и моделями людей, перебрать уровни. Потому что местами новая, серьезная Serious Sam, больше напоминает модификацию, собранную на коленке фанатским сообществом, чем AA-продукт уважаемой студии с 28-летней историей.

Начнем с графики. Да, игры серии Serious Sam никогда не входили в число шутеров, утилизирующих все возможности видеокарт последнего поколения. Да и визуальный стиль игры, особенно второй части, которая до сих пор вызывает яростные споры фанатов, никогда не был реалистичным. Но честное слово, выглядеть так, как в 2020 г. выглядит Serious Sam 4, просто неприлично. Это графика 2015, а местами даже 2012 г. И если с мутноватыми текстурами и небольшим количеством полигонов окружения еще можно смириться, то модели персонажей, их мертвые бледные лица с выпученными пустыми глазами… Это просто неуважение к пользователям, особенно учитывая то, что в игре полно роликов на движке, где Сэм и второстепенные герои «общаются», вращая выпученными глазами. Это такой юмор, Croteam?

Ничуть не лучше обстоят дела с анимацией. Персонажи ходят как роботы, частенько поставив руки в положение по умолчанию, заданное в 3D-редакторах, так называемое T-pose. Умирая, человекоподобные противники падают на землю точно в такой же Т-позе, так что рекомендуем понизить количество остающихся после боя трупов. Тем более что игра не может похвастаться и оптимизацией.

И вот это на самом деле очень иронично. Serious Sam, в 2001 г. покорившая игроков фантастической оптимизацией движка, справлявшегося с огромными уровнями и сотнями монстров на ПК вполне скромных конфигураций, в 2020 г. тормозит как Microsoft Flight Simulator при настройках Ultra. Запаздывающая подгрузка текстур, проседание производительности, в целом невысокий fps. Такого от Serious Sam 4 мы не ожидали, тем более при текущей графике.

Еще одно больное место игры – дизайн уровней. В Serious Sam 4 три локации – Италия, Франция и Россия, и все они сделаны халтурно. Италия, по мнению дизайнеров Croteam, почти целиком состоит из руин, переходящих в другие руины. Однотипных, с повторяющимися моделями, настолько банальных руин, что через двадцать минут игры кажется, что вы все время бегаете по кругу. Тем более что дизайн миссий, а особенно побочных заданий, и заставляет вас бегать по кругу. Единственная похожая на настоящую локация – замок Святого Ангела в Риме и парк вокруг него. Все остальное – мешанина тусклых образов. Как, скажите на милость, Croteam удалось превратить один из самых красивых городов на Земле в вот это?

Не лучше обстоят дела во Франции. Она… просто пустая. Здесь очень большие уровни, порой между целями действительно с 5-6 километров, заполненных… пустотой. Серьезно, здесь нет практически ничего, кроме полян, огражденных непроходимыми кустами, и толп монстров. В одной из побочных миссий вам придётся протопать 3 километра (это не шутка) в одну сторону, а потом проехать их обратно на тракторе. При этом на обратном пути не будет даже монстров. Награда – очень классный ракетомет с самонаводящимися реактивными пилами, буквально прорезающими толпы противников. Да, оно того стоило, но сам поход за ракетами – скука смертная, совсем не то, что ожидаешь от адреналинового шутера.

Третья локация – Россия, просто невероятно скучная. Здесь нет вообще ничего, кроме нефтяной платформы во льдах и похода через пустую тундру к месту финальной битвы. Серо, промозгло и убаюкивающе скучно. Да, большой бой в конце неплох (на самом деле это декорация, противники – только десяток монстров большого размера), как и само достаточно оригинальное финальное сражение, но пока вы дойдете до него… постарайтесь не умереть со скуки.

Да, уровни в Serious Sam 4 действительно большие, некоторые, особенно Франция, могли стать открытым миром в какой-нибудь игре 2015 г. Вот только сделаны эти уровни халтурно. В Serious Sam всегда было много тайников и секретов, порой действительно очень классных, стоящих времени, потраченного на их поиск. Есть они и в Serious Sam 4. Так вот, поиск этих секретов может завести вас в такие дебри уровня, где станет видно, что объекты здесь расставлял какой-то студент-недоучка, причем в дикой спешке. Несоответствие размеров комнат и мебели, лестницы в никуда, повторяющие шаблоны, отсутствие текстур и освещения. Это халтура или такой тонкий юмор, Croteam? Простите, порой это действительно трудно понять.

А вот что в Serious Sam 4 по-прежнему хорошо, так это стрельба. Перемалывание сотен монстров из двойного гатлинга (здесь можно взять по тяжелому оружию, причем разному оружию, в каждую руку и стрелять из них раздельно!), портативная черная дыра, автоматический шотган, снайперский шотган, энергетическая пушка, гранатомет. Пользоваться немаленьким арсеналом, уворачиваясь от монстров, все еще весело. Тем более что канонические безголовые камикадзе (это АААААААААААА!!!! не забыть никогда), вновь ставшие несуразными и смешными одноглазые гнаары, сирианские быки-оборотни, биомеханоиды и любимцы публики, костяные клиры, опять в деле.

Вообще же, бестиарий Serious Sam 4 – это сборная солянка из монстров всех серий. Учитывая, что SS4 – это приквел к Serious Sam: The First Encounter, это немного странно (да, Croteam снова сделала приквел, хотя в сцене после титров есть намек на то, что следующая часть будет уже сиквелом). Так вот, в дело пошло вообще все. Монстры из The First Encounter, монстры из The Second Encounter, монстры из BFE и так и не вышедшего DOOM от Croteam. Некоторых противников переделали, например, ведьм Ахримана и скифских гарпий, плюс добавили к ним несколько новых, среди которых… классический, в духе Брэма Стокера, вампир (гемоядное Возничего), явно заимствованный из The Last of Us Part II обращенный антрополип и надоедливые боевые дроны, заполоняющие все небо.

Идея, лежащая в основе Serious Sam, очень проста. Убрать все лишнее, построить гигантские уровни и щедро насыпать на них разнообразных монстров, дав герою вагон и маленькую тележку средств уничтожения противников. Никаких пауз, никаких задержек, никаких перезарядок, только безостановочный action и краткие секунды затишья при переходе от одной арены к другой. В Serious Sam 4 разработчики сами нарушают свои же правила. Темп игры провисает порой просто неприлично (Франция!!!), перезарядка появилась почти у всех типов оружия. Мало того, в игре теперь есть масса дополнительных элементов, от которых старательно избавлялась первая часть: многочисленные видеовставки, сюжет, второстепенные и невероятно скучные персонажи, побочные задания с маркерами и… ролевая система (серьезно?).

Побочные задания в Serious Sam 4 — очень странная штука. Порой для того, чтобы получить какую-то совершенно бесполезную вещь, вам придется топать 2-3 километра в сторону (нет, это не шутка, реально 2-3 км), вырезая по пути сотни монстров, а потом возвращаться обратно. Но иногда в таких «побочках» можно получить действительно очень нужные в хозяйстве вещи. Например, ту же самонаводящуюся реактивную пилу или гранатомет для шотгана, без которого ОЧЕНЬ сложно пройти третью часть сражения в Колизее. Мне, из-за сбоя сохранения, пришлось начинать уровень заново и в итоге я потерял все открытое раньше оружие, так вот, играть без него действительно намного сложней. Так что, при всей скучности «побочек», выполнять их все-таки стоит. Плюс, в конце такого квеста (есть даже спасение принцессы, готовой ради своего героя на все!) вас ждет очередной каламбур от Сэма, порой даже неплохой.

Что же до ролевой системы, то она кажется здесь лишней. S.A.M. – Сирианские артефакты могущества, помогают разблокировать быструю перезарядку оружия, пополнение здоровья при убийствах врукопашную (не рекомендуется, плюс анимация одинаковая для всех монстров и она отвратительна), возможность взять в руки два оружия, в том числе разных, возможность кидаться предметами (ЗАЧЕМ???), перезарядку на бегу и возможность оседлать хнума или быка. Честно говоря, можно было обойтись без всего этого. Как и без записок, которые Сэм порой находит, записей, радиосообщений и т.д. Serious Sam 4 оброс механиками, которые сбивают темп игры и просто не нужны здесь. Верните нам простоту и прямолинейность первой части, это все, что вы должны были сделать!

Как ни банально это звучит, но Serious Sam 4 оставляет двойственное впечатление. Это по-прежнему Сэм и стрелять в нем все еще интересно. В игре есть несколько неплохих находок, вроде поездки на папамобиле, работы комбайнёром в духе «Ну, погоди!», ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО босса в финале и эпизода со старушкой в Риме. Но многое в SS4 сделано откровенно халтурно и спустя рукава. Дизайн уровней разочаровывает, графика и производительность не выдерживают никакой критики, дополнительные игровые механики только мешают. Это совсем не та игра, которую мы ждали 9 лет, а некоторые и того больше, ведь та же Serious Sam 3: BFE понравилась далеко не всем.

Судя по оценкам и динамике продаж, дела у Serious Sam 4 и Croteam идут не очень. И есть ненулевая вероятность, что ни грядущего The Talos Principle 2, ни Serious Sam 5, ни даже больших обновлений к Serious Sam 4 мы не увидим. С другой стороны, Croteam уже столько раз за прошедшие 28 лет стояла на грани банкротства, что для них это скорее нормальная ситуация.

Покупать или не покупать Serious Sam 4 прямо сейчас? Мой совет – подождите патчей и распродажи. В целом, эта игра может принести несколько часов удовольствия любителям мясных шутеров (7-12 часов, в зависимости от темпа и желания выполнять дополнительные задания), но пусть авторы поправят хотя бы оптимизацию.