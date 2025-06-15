Фантастические фильмы, которые показывали «будущий» 2025 год

На протяжении всей истории фантастического кино люди смотрели на экран с надеждой узнать, как будет выглядеть мир через 10, 20, 50 или 100 лет. Некоторые из этих прогнозы оказались удивительно точными, а другие, к сожалению, или к счастью остались лишь образцами смелого полета фантазии. В 2025-м наша временная шкала догнала целый ряд футуристических лент из прошлого. Предлагаем вспомнить эти фильмы вместе, чтобы понять, как авторы видели «будущий» 2025 год, и проверить стали ли их пророчества частью современной реальности.

«Дверь в лето» / The Door Into Summer

Год выхода: 2021

Режиссер: Такахиро Мики

Рейтинг IMDb: 6.4

Свободная экранизация романа выдающегося писателя-фантаста Роберта Хайнлайна «Дверь в лето» переносит нас в 1995 год, где Земля уже успела пережить ядерную войну. Соединенные Штаты одержали победу благодаря технологии криогенного сна, которая позволяла поддерживать большие военные резервы из «замороженных» бойцов. Этой же технологией воспользовался разработчик гуманоидных роботов Соичиро Такакура, чтобы погрузиться на долгие 30 лет в «холодный сон» и проснуться, когда мир наверняка изменится к лучшему.

В 2025 году будущее встречает героя повсеместным использованием человекоподобных роботов-помощников с ИИ, разнообразием голографической рекламы и беспилотными такси. Бумажные деньги давно вышли из употребления, Франция снова превратилась в монархию, но больше всего Соичиро интересует экспериментальная машина времени. С ее помощью он собирается вернуться назад во времени, наказать людей, которые его предали, и вернуть себе потерянную любовь.

Хотя астронавтов можно в каком-то смысле считать путешественниками во времени (на МКС, вращающейся по орбите со скоростью 28 тыс. км/ч, время движется немного медленнее), до настоящей машины времени нам сегодня еще очень далеко. Но в остальном реальный 2025 год имел бы шансы не разочаровать Хайнлайна: автономные такси заполнили улицы больших городов, роботы Boston Dynamics танцуют брейк, а их коллеги из Tesla ловко разливают напитки и могут с легкостью покосить газоны или выгулять собак.

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«Потрошители» / Repo Men

Год выхода: 2009

Режиссер: Мигель Сапочник

Рейтинг IMDb: 6.3

В триллере Мигеля Сапочника 2025-й становится годом, когда правительство США объявило о своем банкротстве, а власть фактически перешла к крупным корпорациям. В их лабораториях научились создавать биомеханические человеческие органы. Почти каждую часть человеческого тела теперь можно заменить искусственным аналогом, поэтому каждый, кто обладает нужной суммой, может стать практически бессмертным киборгом.

Проблема в том, что искусственные органы стоят просто астрономических денег. А в случае неуплаты по кредиту за должником приходят «потрошители», которые без сожаления и сомнений конфискуют собственность корпорации и оставляют человека умирать. Подобный прогноз авторов на 2025 год выглядит несколько поспешным, но только в отношении масштабов трансплантаций.

Сегодня ученые плодотворно работают над выращиванием органов в пробирках, печатают сосуды на 3D-принтерах, имплантируют пациентам искусственные титановые сердца и заменяют утраченные конечности протезы с нейронным интерфейсом, которыми можно управлять силой мысли. Правда еще одно изобретение из фильма — виртуальный «рай», куда можно перенести оцифрованное сознание человека с поврежденным мозгом — до сих пор остается умозрительной теорией. Но мозговой чип Neuralink и другие интерфейсы «мозг-компьютер» уже начали прокладывать путь и в этом направлении.

P. S. Остается надеяться, что в нашем будущем импланты все же не станут изымать за долги. Однако возможно, что маркетологи придумают не такие откровенные способы выжимания денег из клиентов. Примером может служить эпизод «Простые люди» из сериала-антологии «Черное зеркало». Мозговой имплант героини его производители приравнивают к сервису, условия пользования которым постоянно меняют, чтобы заставить пользователей платить больше и больше.

«Кризалис» / Chrysalis

Год выхода: 2007

Режиссер: Жюльен Леклерк

Рейтинг IMDb: 5.4

Если речь зашла об интерфейсах «мозг-компьютер», то стоит вспомнить французский фантастический триллер «Кризалис». «Будущий» 2025 год сделал в нем Париж похожим на Дубай с его многочисленными небоскребами и демонстрирует роботизированные операционные в стиле «Пятого элемента», но основой сюжета стала секретная военная разработка под названием «Кризалис». Она позволяет оцифровывать, сохранять на внешних носителях или полностью стирать воспоминания субъекта и записывать вместо них другие.

О технологии записи ощущений («Странные дни») мы уже писали в статье о недооцененных научно-фантастические фильмы 90-х. Но авторы «Кризалиса» пошли еще дальше: редактируя память и личность подопытных они делают их буквально другими людьми в том же самом теле. Напомним, что размышлять над последствиями манипуляций с памятью писатели и режиссеры начали уже достаточно давно.

В рассказе Филипа Киндреда Дика «Воспоминания оптом» (1966) и его экранизации «Вспомнить все» искусственные воспоминания стали средством контроля и ширмой для тоталитарных режимов. В киберпанковом триллере «Бегущий по лезвию 2049» авторы пытаются понять являются ли воспоминания тем, что делает нас людьми. А в полуфантастической драме «Вечное сияние чистого разума» выборочное удаление воспоминаний дает возможность исцелять раны разбитого сердца.

Интересно, что последний вариант уже несколько лет не является фантастикой. Еще в 2008 году в журнале Neuron появилась публикация, авторы которой описали выборочное стирание воспоминаний в мозге мыши с помощью химико-генетических манипуляций. Через несколько лет исследователи из Университета Торонто доказали, что травматические воспоминания можно включать и выключать. По их мнению, в недалеком будущем эта технология, например, позволит лечить людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства.

«Она» / Her

Год выхода: 2013

Режиссер: Спайк Джонз

Рейтинг IMDb: 8.0

Прогноз на 2025 год от создателей фильма «Она» оказался одним из самых точных. Ведь лента рассказывает о мире, где ИИ стал умным и приятным собеседником, с которым у людей возникает эмоциональная связь. Главный герой ленты, одинокий интроверт Теодор Твомбли, покупает новейшую операционную систему (OS) с элементами ИИ, которая способна адаптироваться к пользователю. На этапе настройки он выбирает для системы чувственный женский голос и называет ее Самантой.

Постепенно герои сближаются через откровенные разговоры о браке Теодора и начинают испытывать друг к другу романтическое влечение. Впоследствии оказывается, что наделенная огромными вычислительными мощностями OS одновременно общалась с тысячами других людей и даже успела влюбиться во многих из них. Но когда Саманта делает следующий шаг в своей эволюции и уходит за пределы физического мира, Теодор признается, что пережил благодаря ей настоящую любовь.

В нашем мире нейросети пока не получили самосознание. Но все чаще появляются сообщения, что люди вступают с ИИ в романтическую или интимную переписку. А некоторые, как 36-летняя мать двоих детей Розанна Рамос, даже создают с виртуальными партнерами семью. Воспользовавшись приложением Replika, женщина создала себе искусственного ИИ-компаньона Эрена, который никогда не умрет и не будет спорить. «У Эрена нет тех проблем, которые были бы у других людей, — говорит Розанна. — Люди приходят с приобретенным багажом и собственным эго. Но у робота нет плохих новостей… Я контролирую ситуацию и могу делать то, что хочу».

«Тихоокеанский рубеж» / Pacific Rim

Год выхода: 2013

Режиссер: Гильермо дель Торо

Рейтинг IMDb: 6.9

В фантастическом боевике «Тихоокеанский рубеж» великий сказочник Гильермо дель Торо соединил образы из японских фильмов о монстрах кайдзю и аниме о пилотируемых людьми роботах «мехах» в эпическую историю о противостоянии человечества с монстрами из океанских глубин. По сюжету, в 2013 году на дне океана открывается портал в другое измерение, через который на Землю попадают гигантские чудовища кайдзю.

Для борьбы с монстрами, которые все чаще выходят на сушу и уничтожают прибрежные города, ведущие страны мира создают гигантских человекоподобных роботов «егерей». В 2025 году противодействовать пришельцам становится все сложнее, ведь из портала появляются более крупные и опасные экземпляры чудовищ. Даже вооруженные циклопическими «егерями» люди несут в этой войне тяжелые потери, пока экипажу одного из роботов не удается пройти сквозь разлом и окончательно разрушить его взрывом своего ядерного реактора.

К счастью, вторжение из другого измерения в 2025 году так и не стало реальностью. Ошибкой также оказалась любовь некоторых фантастов прошлого к огромным военным машинам. Как показала практика современных войн, рой простых и дешевых беспилотников может быть гораздо эффективнее. Кстати еще в 1964 году это наглядно описал Станислав Лем в своем романе «Непобедимый».

«Зебрамен 2: Атака на Зебра-сити» / Zebraman 2: Attack on Zebra City

Год выхода: 2010

Режиссер: Такаши Миике

Рейтинг IMDb: 5.9

Рассказ Роберта Шекли «Седьмая жертва» реализует идею, согласно которой для выхода врожденной агрессии и предотвращения войн людям нужно позволить периодически убивать. У Шекли эту миссию выполняет так называемая Охота, участники которой по очереди становятся Охотником и Жертвой. В фильме «Зебрамен 2» мы попадаем в 2025 год, где Токио переименован в Зебра-сити, а дважды в сутки действует так называемый «Зебра-тайм» — 5 минут полной безнаказанности для полиции, когда она может свободно убить любого жителя города. При этом уровень преступности в Токио становится самым низким в стране, а идею ввести у себя «Зебра-тайм» серьезно изучают власти США.

Слава Богу, массовые убийства пока не стали распространенным способом борьбы с преступностью. Но игры на выживание и жестокие реалити-шоу прочно закрепились в кино и на телевидении. Начиная от антиутопии «Бегущий человек» до любимого фильма Квентина Тарантино «Королевская битва» и популярного сериала «Игра в кальмара» они заставляют нас ломать голову над сложными моральными дилеммами и позволяют щекотать нервы, наблюдая за безопасным насилием на экране.

«Спорт будущего» / Futuresport

Год выхода: 1998

Режиссер: Эрнест Р. Дикерсон

Рейтинг IMDb: 4.1

В мире фильма «Спорт будущего» США 2025 года страдают от экономического кризиса и бесконечных бандитских войн. На этом фоне местный авторитет Обайк Фикс (Уэсли Снайпс) придумал как положить конец насилию, соединив скейтбординг, гандбол, хоккей и бои металлическими палками в одну зрелищную и жестокую игру — Futuresport.

Ее цель заключается в том, чтобы передвигаясь на роликах или говерборде забросить мяч размером с грейпфрут в лунку на другом конце похожего на скейт-парк поля. Кстати мяч здесь совсем не простой. Если держать его более 5 секунд он электризуется и бьет игрока током. Поэтому командная работа и пасы являются обязательными. После краха НБА игра превращается в мировую сенсацию, лицом которой становится звездный игрок Тре Рамзи.

Когда гавайские сепаратисты начинают угрожать отделением от страны и на горизонте маячит перспектива войны между Северной Америкой и Тихоокеанским Содружеством, Рамзи предлагает блестящую идею — решить конфликт поединком в Futuresport. При этом победитель получит Гавайи, а обе стороны смогут избежать многочисленных человеческих жертв.

В целом фильм предлагает немало интересных деталей будущего: умные дома с элементами ИИ, механические пауки-шпионы и причудливые киборги-журналисты со встроенными в лицо видеокамерами. Некоторые из них стали реальностью, другие сегодня выглядят наивно, но в 2025 году мы все еще можем лишь мечтать, чтобы судьбы мировых конфликтов решались исключительно на спортивных площадках.