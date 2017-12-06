Обзор смартфона Sony Xperia XZ1 Compact

Последние тренды в обновлении смартфонов – это уменьшение размеров корпуса и рамок вокруг дисплея. Сами же экраны при этом становятся только больше, а то, что несколько лет назад называли гигантским, сегодня легко вписывается в понятие компактности. Но что делать тем пользователям, которым в силу каких-то причин не нравятся (или даже не подходят) большие смартфоны? У компании Sony как раз на такой случай в запасе есть уменьшенный флагман – Xperia XZ1 Compact.

Модельный ряд

На сегодняшний момент у компании есть три десятка актуальных смартфонов. Все линейки именуются разными буквами, а некоторые и цифрами. Среди всего разнообразия есть XZ1 – топовые устройства. Если вы раньше пропустили, у нас уже есть обзоры флагманских моделей Xperia XZ1 и XZ Premium.

Компания Sony давно позаботилась и о тех пользователях, которые все же хотели бы обойти тренд больших экранов, но и получить топовые характеристики в небольшом корпусе. Именно такая модель у нас сегодня на обзоре.

Комплектация и первые впечатления

В коробке со смартфоном нет ничего необычного: зарядка с функцией FastCharge и кабель c USB-A и USB-C.

Внешний вид уж очень знакомый. Думаю, даже без логотипов многие с легкостью узнали бы производителя этого смартфона. Но не смотря на довольно простой внешний вид, гаджет работает как настоящий флагман. И с самого начала уже появляется хороший момент: хоть карта памяти и Sim прячутся под одной заглушкой, их разделяют разные площадки. Это позволяет извлечь карту памяти не тронув Sim. А так реализовано далеко не во всех устройствах. Тем, кто часто достает карту памяти, это будет очень удобно, с учетом того, что Sony все еще перезагружаются при извлечении Sim-карты.

Дизайн и удобство использования

Как это обычно бывает, уменьшенный флагман повторяет дизайн старшей модели, только габариты у него при этом поменьше и материалы корпуса немного проще (металлическими остались только планки сверху и снизу, весь остальной корпус сделан их пластика). Но и в целом внешний вид не сильно поменялся, сравнительно, наверное, со всеми моделями Sony за последние несколько лет. Только корпус у XZ1 Compact немного более угловатый, нежели у других моделей, да и толщина побольше: 129×65×9.3 мм. Весит он соответственно габаритам – 143 грамма.

Корпус может быть в четырех цветовых вариантах: классические черный и серый, а также пара более ярких опций – Horizon Blue (некий оттенок голубого) и Twilight Pink (что-то среднее между оранжевым и розовым). Не сказал бы, что цвета как-то спасают, ведь ощущения новизны от смартфона нет, особенно если у пользователя раньше были смартфоны Sony. Но тем, кто раньше пользовался устройствами другого производителя, дизайн Xperia вряд ли станет чем-то впечатляющим, слишком большие рамки вокруг дисплея и слишком угловатый корпус, которые не сильно современно выглядят. А в черном или сером цветах дизайн и вовсе выглядит, как говорится, лаконичным.

В использовании он вполне хорош, если устраивает диагональ дисплея. Конечно, можно было бы сказать, что углы упираются в руку, но из-за довольно скромных габаритов это не является проблемой и не вызывает дискомфорта. Сборка заслуживате доверие, да и за покрытие нет опасений (хотя разбить смартфон наверняка не сложно). А расположение всех рабочих элементов отлично подыгрывает в использовании.

Все кнопки обустроены на правой грани, где есть двухпозиционная клавиша камеры, кнопка включения с интегрированным сканером отпечатка пальца (который моментально и точно реагирует) и коротка качелька регулировки громкости. Решение со сканером немного нестандартное, но и уже не самое оригинальное, в смартфоне Razer, например, сканер находится на такой же позиции. На левой грани есть заглушка, которую легко открыть поддев ногтем; под ней располагаются Sim и карта памяти. На нижней грани расположился разъем для зарядки (USB-C) и маленькое отверстие основного микрофона. Сверху гнездо для гарнитуры (которое нынче не на каждом смартфоне можно встретить) и еще одна миниатюрная прорезь для дополнительного микрофона.

На сайте имеется информация о наличии защиты от воды и пыли по стандарту IP65/68. В дисклеймере все равно есть оговорка о том, что погружать в воду аппарат все же не стоит, но ему не страшны пыль и дождь. После таких строк в описании, проводить водные испытания с устройством крайне некомфортно, поэтому в бассейн или душ его брать не стоит.

С одной стороны, гаджет хороший и практичный. Но с другой, на фоне конкурентных устройств и дизайн скучноватый, и найти смартфон поудобнее не составит особого труда. Любителям необычной или броской внешности этот вариант явно не подойдет, но приверженцам простоты и угловатых форм – должно все понравиться. Главное, что привыкнуть к такому устройству все же можно, как и с легкостью им пользоваться. Но в современном разнообразии, внешность ZX1 Compact выглядит сильно устаревшей.

Дисплей

Да, диагональ экрана у XZ1 Compact очень маленькая, а именно на десятую дюйма меньше, чем у iPhone 8 (или трех предыдущих моделей) – 4.6″. Не знаю, как кому, но даже мне этого мало. Стандартный интерфейс в Android явно предполагает экран побольше, так как все довольно мелко выглядит. Что явно не флагманское, так это разрешение 1280×720 точек. Но это только звучит плохо, а на деле это 320 ppi, что немного ниже, чем у того же iPhone. Лично я рассмотреть отдельный пиксель не могу. А защищает матрицу стекло Gorilla Glass 5.

Цветопередача IPS-матрицы хороша, подводит только температура, которая, как бывало раньше у смартфонов Sony, ушла в «холодную» сторону. В остальном дисплей близок к флагманам производителя. Также есть три цветовых профиля, среди которых ближе к правде «Профессиональный», тогда как «Стандартный» и Super-vivid mode, субъективно, перегружают насыщенностью. Сильно не хватает в настройках какого-либо Night-mod’a, чтобы вечером и без этого холодная картинка не так давила на глаза. Слишком хорошо прижилась эта действительно полезная функция на всех устройствах, а ее отсутствие уже хорошо заметно.

Яркого солнца во время тестирования устройства не было, так что сказать, насколько хорошо экран справится с солнечными лучами пока сложно. Но максимальный уровень подсветки составляет 549 кд/м², чего должно быть достаточно. Не понравилась работа датчика освещения, который иногда меняет подсветку заметными рывками. Зато к олеофобному слою не придраться, как и к работе сенсора. Дополнительно можно включить повышенную чувствительность экрана, и он лучше будет реагировать на прикосновение в перчатках.

Звук

Динамиков у смартфона два, расположены они над и под дисплеем, а направлены прямо на пользователя. Это здорово, ведь так они не перекрываются руками во время использования. Сам звук не очень громкий, а низких частот маловато, за счет чего музыка может звучать плоско. Но в остальном их будет достаточно. Благо, есть разъем для наушников. К сожалению, комплектной гарнитуры у нас не оказалось, но звучание сторонних наушников приемлемое.

За счет того, что верхний динамик исполняет функцию разговорного, за функцию телефона можно не переживать. Точно также хорошо передается и голос пользователя к собеседнику.

Производительность и ПО

Пусть у нас и «компактный», но все же флагман. Это означает, что под крышкой у него все практически такое же, как у упомянутых Xperia XZ1 и XZ Premium, а именно: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 и 4 ГБ оперативной памяти. Единственное отличие – накопитель в два раза меньше, 32 ГБ вместо 64. Тут же и AC Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC.

Естественно, с места сложно придумать задачу, которая заставила бы такой смартфон хоть немного напрячься. Тесты покажут, что смартфону все под силу. В повседневном использовании я ни разу не столкнулся хотя бы со случайно заминкой, не говоря уже о систематических проблемах. Скорость и стабильность работы не теряются, даже если запускать одновременно два приложения на экране (опустим тот момент, что на столь маленьком дисплее это не очень удобно, сейчас речь исключительно о производительности). Само собой, любые игры доступны на таком устройстве. Излишнего нагрева при этом я тоже не замечал.

В отличии от многих других смартфонов, Sony сразу поставляются с Android 8.0. Конечно же, фирменная оболочка присутствует. Выглядит система хорошо, набор различных настроек интерфейса есть, работает очень быстро. Большего от системы желать пока нечего. И за время использования смартфона желания воспользоваться сторонним решением у меня не возникало.

Автономность

Больше всего XZ1 Compact впечатлил даже не скоростью, а продолжительностью работы. Емкость его батареи составляет 2700 мА∙ч, ровно как у старшей модели (вероятно, поэтому и корпус получился такой толстенький). Но он того стоит, ведь в тесте Geekbench он продержался 7 часов 46 минут, а в реальном использовании у меня получалось разрядить его за два дня, при этом бывало более 9 часов активности экрана. Конечно, если играть и много использовать навигацию, этот показатель будет пониже, но в любом случае он легко обойдет большинство конкурентов.

Без комплектного ЗУ сложно сказать, сколько будет длится полная зарядка, но от обычного блока гаджет заряжался за 2 часа 45 минут. С учетом поддержки Qualcomm QuickCharge 3.0 можно предположить, что процесс быстрой зарядки займет раза в два меньше. А вот беспроводную зарядку смартфон, к сожалению, не получил.

Камеры

Еще одно небольшое отличие «компакта» от большего флагмана – фронтальная камера, разрешение которой составляет не 13, а 8 мегапикселей. А вот основной сенсор снова напомнит о флагманах XZ1 и XZ Premium, ведь в сегодняшнем госте он точно такой же. Тут же поддерживаются все те же режими съемки, есть такие же настройки камер, функция 3D-сканирования, запись замедленного видео со скоростью 960 кадров/сек (лишь бы пространства накопителя на это все хватало) и точно такое же приложение камеры.

Не вижу смысла лишний раз повторяться о возможностях сенсора, ведь ничего кардинально нового с ним не произошло. Поэтому просто приведу примеры снимков и видео.

Примеры снимков основной камерой:

Пример записи в 4K-разрешении:

Пример записи в Full HD-разрешении:

Пример записи замедленного видео:

Примеры снимков фронтальной камерой:

Стоит добавить, что хоть камера не совсем дотягивает до конкурентов, результат ее работы все равно хороший. Удачные снимки можно получить даже при движении в автомобиле, ее запуск очень быстрый, как и работа приложения, а такой скорости записи замедленного видео позавидуют все топовые смартфоны. И тем не менее, Sony есть к чему стремиться, ведь в плохом освещение все еще есть проблемы с балансом белого, точностью фокусировки и артефактами.