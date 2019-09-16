Тест-драйв Mitsubishi Outlander PHEV: дорогой техно-флагман





Да, это он! Подзаряжаемый гибрид-электромобиль Mitsubishi Outlander PHEV, да еще и в самой свежей версии 2019 модельного года – уже с увеличенным аккумулятором, более мощным ДВС, измененным электромотором и логикой управления полным приводом. И с ценой в 1,57 млн. гривен. Похоже, нам предстоит непростой разговор. Но 100% будет интересно.

Позиционирование

Я неслучайно выше написал слово «электромобиль», поскольку компания Mitsubishi изначально проектировала модель Outlander PHEV не только, как подзаряжаемый гибрид, но также и как электромобиль: с довольно большим аккумулятором и двумя электромоторами, которые выступали в качестве основных двигателей для большинства условий движения. Первое воплощение Mitsubishi Outlander PHEV датируется осенью 2012 года, спустя три года базовая модель Outlander сменила поколение и дизайн, версия PHEV дополнительно получила новый руль и кнопки на центральной консоли, однако техника внутри осталась прежней. Наконец, в 2018-м году был представлен Mitsubishi Outlander 2019 МГ – вот тогда PHEV кардинально изменился в своей технике: больше АКБ и ДВС, мощнее задний электромотор, пр.

Автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV насчитывает уже два поколения по кузову/внешности и два поколения по технике, только менялись они в разное время. Первенец PHEV дебютировал осенью 2012 года (как версия 2013 МГ), в 2015 автомобиль получил новую внешность и салон, но техника осталась прежней. Начало 2018 подарило нам небольшие изменения во внешности Mitsubishi Outlander PHEV, но существенные перемены в его технике: фактически обновились все ключевые компоненты. Именно такая версия подзаряжаемого гибрида Mitsubishi Outlander PHEV и представлена в данной статье.

Как едет?

Так, как вы того захотите. Кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV дает настолько широкие возможности управления гибридным приводом, что внутри него уживается два разных автомобиля. Обычная ежедневная езда – это позиция селектора «D» (рычаг «автомата», которого здесь нет) и неспешное мягкое движение. Слово «мягкое» в данном случае описывает и работу гибридного привода, и хороший комфорт подвески, которая допускает жесткие тычки лишь на больших выбоинах. Автомобиль всегда стартует на электротяге, разгоняется в нормальном темпе, а при изрядном запасе в батарее – еще и под тихое гудение электромоторов, фактически, как электромобиль, даже кнопку EV жать не надо. Если «топнуть» на акселератор сильнее, то в дело может вступить бензиновый ДВС, после приятной тишины в салоне, звук его работы ощутим, да и легкие вибрации заметны. При этом во время интенсивного разгона бензиновый ДВС крутится на постоянно-высоких оборотах: выходит, скорость меняется, а обороты и звук остаются постоянными – все похоже на вариатор, правда? В этом характере Mitsubishi Outlander PHEV органично уживается ECO-режим.

Но есть и другая сторона Mitsubishi Outlander PHEV: SPORT-режим. Поначалу я едва не смеялся с этой кнопки: ну какой «спорт» в кроссовере, что изначально делал ставку на комфорт, а теперь еще и порядком потяжелел относительно обычной ДВС-версии? Однако поведение электромоторов и логика полного привода заставили несколько изменить впечатление. Потому, что Mitsubishi Outlander PHEV великолепно послушен в поворотах: ввалившись на высокой скорости в вираж и допуская скольжение передних колес, гибрид быстро отдает максимум мощности на задний электромотор – и начинает доворачивать задом в манере «олд-скульных полноприводников». Плюс в SPORT-режиме обостряются реакции на нажатие педали акселератора – и оба электромотора, не сдерживаясь никакими эко-нормами, вмиг «насыпают» мощности и момента столько, сколько могут: реакции на действие педалью похвально быстры. Жаль, никуда не деваются «длинный» руль и заметные крены в поворотах. Наверное, со стороны это выглядит дико: довольно большой кроссовер, увешанный по кругу логотипами «какой я весь такой зеленый-эко-френдли», вдруг шпарит в ходовом повороте с креном кузова и под писк шин, явно подрабатывая задними колесами… Но факт: по увлекательности и одновременной простоте быстрой езды я возьму, да и поставлю Mitsubishi Outlander PHEV в один ряд с такими электромобилями, как Detroit Electric SP01 и Audi e-tron.

Гибрид Mitsubishi Outlander PHEV «вырос» из обычного Outlander-а, но имеет ряд характерных отличный: логотипы на кузове, дополнительный лючок для зарядных портов (J1772 и CHAdeMO), прямоугольные накладки на противотуманных фарах, роскошные многоспицевые колесные диски – он явно метит на звание ТОП-версии в модельном ряду. И вполне соответствует этому по классу своей езды: чуть жестче на ходу (хотя комфорт и мягкость подвески по-прежнему хороши), но зато тише и увлекательнее при быстрой езде. Под капотом расположен бензиновый мотор и силовые блоки гибридного привода, электромоторы установлены на уровне передней/задней оси. Аккумулятор расположен по центру в нижней части кузова, из-за чего пришлось сместить выхлопную систему к порогу. С учетом уменьшенного клиренса (185-190 мм против 215 мм у обычного Outlander), на бездорожье придется осторожничать. Зато уменьшение клиренса и тяжелый аккумулятор способствовали снижению центра масс на 30 мм: в поворотах автомобиль кренится, но остается устойчивым и понятным в управлении. При заявленной динамике разгона 0-100 км/ч на уровне 10,5 секунды (как Outlander 2,4) реально PHEV набирает сотню быстрее: за 9,6-10 секунд в зависимости от зарядки тяговой АКБ и выбранного режима езды.

Статус ТОП-версии гибрид Mitsubishi Outlander PHEV подтверждает не только внешностью и классом езды, но также отделкой салона. Даже раньше PHEV-версия выделялась оригинальным рулем от Mitsubishi Pajero Sport, собственными приборами и селектором «P-R-N-D-B», кнопками гибридного привода. Но в ходе последнего обновления автомобиль получил еще больше. Во-первых, особую обивку сидений и дверных карт – из высококачественной кожи и с ромбовидным рисунком: здорово повышает ощущение «дороговизны» салона. Во-вторых, пересмотрена графика приборов, конкретно – указателя расхода и рекуперации энергии, который разделен на четыре зоны: «зеленая» (мощность до 60 кВт и езда на электромоторе), «белая» (60-70 кВт и возможно включение ДВС), «синяя» (ДВС включен и работает с отдачей до 100 кВт), и еще одна «синяя-Charge» (рекуперация энергии). Появились новые селекторы-кнопки на центральной консоли, которые отлично уживаются с «вечными» кнопками подогревов сидений, что так любят наши комментаторы. Сзади добавились дефлекторы вентиляции и USB-порт: особенность всех Outlander 2019 МГ, не обязательно PHEV.

Да и в целом: по простору салона и диапазонам регулировок кресел PHEV и обычный Outlander равнозначны – и это прекрасно. Здесь просторно спереди и сзади, много места для коленей, по ширине салона, над головой. Если вникать в детали, что кажется для задних пассажиров чуть выше уровень пола (ввиду АКБ), но запас места для ног все равно громадный. И даже если этот пункт записать в «минус», то вот вам «плюс» – посадка водителя стала удобнее: в прошлом Outlander недоставало диапазона регулировки руля, но в PHEV я сразу сел как влитой. Единственным пунктом, где гибридная составляющая себя заметно проявила, является багажник. Полезный объем уменьшился не слишком заметно – до 453 л против 477 л в обычной ДВС-версии – но обидна потеря большого органайзера и «запаски». Осталось лишь 2-секционное подполье объемом 35 л (одну секцию занимает зарядный кабель), да ремонтный комплект для шин. Кстати, в багажник также перенесен обычный 12-вольтный аккумулятор.

Салон великолепен в своей отделке (особенность PHEV) и хорош простором (это уже для всех Outlander). Красивый руль и сиденья с ромбовидной обивкой выделяют подзаряжаемый гибрид и обеспечивают удобство посадки. На центральной консоли – масса кнопок-селекторов-переключателей, да жаль недостает ниши под крупный смартфон. На приборной доске вместо привычного тахометра установлен измеритель мощности и рекуперации энергии. На центральном дисплее в комбинации приборов появилась вкладка со схемой работы гибрида, счетчик запаса хода (общего и на электротяге), индикатор уровня заряда АКБ и степени рекуперации. Сзади просторно, спинка регулируется по углу наклона, есть дефлекторы вентиляции и USB-порт для зарядки смартфонов. Багажник стал чуть меньше в объеме, но все равно «достаточный». В его подполье – органайзер, кабель для зарядки, ремонтный комплект для шин, лючок доступа к обычному 12-вольтному аккумулятору.

Есть ли инновации?

Конечно, да. Автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV стал одним из первых серийных подзаряжаемый гибридов в мире, при этом сама компания-производитель описывает PHEV словами «изначально электромобиль»: мол, архитектура и конструкция выстроены по логике электрокара. Так, первое воплощение Mitsubishi Outlander PHEV датируется осенью 2012 года: тогда автомобиль получил аккумулятор на 12 кВтч и пару электромоторов по 82 л.с. (60 кВтч) каждый, а 2-литровый бензиновый мотор чаще всего выступал в роли ДВС-генератора для подзарядки тягового аккумулятора. Но, в тоже время, существует и возможность подключения бензинового мотора напрямую к колесам – при движении по трассе на высокой скорости. В итоге Mitsubishi Outlander PHEV может быть и «последовательным гибридом» (силовая цепочка элементов «ДВС-генератор-АКБ-электромоторы-колеса» связаны последовательно), и параллельным гибридом (существует две силовые цепочки «ДВС-колеса» и «ДВС-генератор-АКБ-электромотор-колеса»). Вот эта логика работы системы сохраняется и до сегодня.

Однако если в 2015 году Outlander PHEV сменил дизайн и салон, но не технику, то обновление 2019 модельного года принесло массу именно технических перемен. Во-первых, существенно изменился аккумулятор: он по-прежнему расположен в нижней части кузова в пределах базы, но теперь предлагает емкость 13,8 кВтч, максимально допустимую мощность «на отдачу» 80 кВт, работает с напряжением 300 вольт. Привод передних колес возможен или от электромотора (60 кВт, 82 л.с., 137 Нм) или от ДВС, привод задних колес реализован только на основе электромотора, который стал чуть мощнее прежнего – теперь 70 кВт, 95 л.с., 195 Нм. Во-вторых, под капотом установлен бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который также стал больше прежнего: 2,4 л, 99 кВт, 135 л.с., 211 Нм. Двигатель работает по циклу Аткинсона-Мюллера, отличается высокой степенью сжатия (12:1), наличием двух балансировочных валов и системы изменения фаз газораспределения MIVEC. В паре с мотором работает генератор, который может подзаряжать тяговый аккумулятор или отправлять энергию напрямую к электромоторам. Традиционной механической трансмиссии нет, ее роль выполняет связка «ДВС-генератор-электромотор», излишки энергии отправляются в тяговый аккумулятор. Предусмотрена лишь одна фиксированная механическая связь между ДВС и колесами, которая по своему передаточному числу отвечает четвертой передаче в традиционной «коробке»: на трассе при движении со скоростью более 100 км/ч бензиновый мотор подключается к колесам (при полном заряде АКБ электромоторов хватает до 135 км/ч).

Глобально конструкция Mitsubishi Outlander PHEV не менялась с первого поколения модели: АКБ по центру в нижней части кузова, пара электромоторов (спереди/сзади), бензиновый ДВС под капотом, который может работать в связке с генератором или подключатся к передним колесам напрямую при езде с высокой скоростью. Однако в ходе последнего обновления Outlander версия PHEV существенно обновилась технически – фактически новые все ключевые компоненты: мотор 2,4 л под капотом, больше тяговый аккумулятор, задний электромотор стал мощнее. Для каждого электромотора и ДВС двигателя используются свои редукторы с оригинальными передаточными числами: «передний электромотор на колеса» – 9,663; «ДВС на генератор/стартер» – 2,736; «ДВС на колеса» – 3,425; «задний электромотор на колеса» – 7,065. В итоге каждый из двигателей оказывается эффективнее в определенном диапазоне скоростей: они как бы «перекрывают» друг друга. Кстати, используются 3-фазные синхронные моторы переменного тока. Суммарную мощность высчитать невозможно, но если судить по динамике – то Mitsubishi Outlander PHEV находится посредине между версиями 2,4 л (167 л.с.) и 3,0 л (230 л.с.): выходит около 200 л.с.

В-третьих, кроме изменений «по железу» актуальная версия Mitsubishi Outlander PHEV получила и массу доработок по логике управления системой. Так, к кнопкам «Save» (поддержание заряда АКБ на текущем уровне), «Charge» (принудительная зарядка тягового аккумулятора от ДВС-генератора до уровня 80%), «ECO MODE» (максимально экономичный режим движения и работы «климата»), теперь добавлена отдельная кнопка «SPORT»: обостряет реакции на нажатие педали акселератора, переводит систему рекуперации в режим В5, постоянко держит ДВС-генератор включенным. Напротив, кнопка «EV» превращает гибрид в электромобиль: запас хода составляет 45 км (примерно так реально и выходит), максимальная мощность ограниченна до уровня 70 кВт, скорость – до 135 км/ч, тяговый аккумулятор можно разрядить почти в «ноль» (но это согласно показаниям приборов, поскольку реально разряд АКБ не опускается ниже 30%). Плюс появилась система S-AWC – новая логика управления для трансмиссии, которая позволяет подстраивать полный привод и силовой агрегат под конкретные условия езды: селектор дает выбор из трех базовых режимов, а вместе с кнопками дополнительных режимов «ECO» и «SPORT» всего получается пять. Плюс многоступенчатая регулировка рекуперации (положения В0-В5) при помощи подрулевых лепестков или рычага-селектора «автомата». Ну что, еще не запутались?…

Салон Mitsubishi Outlander PHEV усеян кнопками и переключателями, который влияют на работу гибридного силового агрегата и полного привода: первые 2-3 дня уходят на то, чтобы во всем разобраться. Но затем приходит понимание огромных возможностей Mitsubishi Outlander PHEV: можно ехать на электротяге или на бензине, можно «зажигать» в SPORT-е или тихо-неспешно катить по дворам в EV-режиме (хотя начало движения и так всегда происходит на электротяге, аналогично и задний ход). Система мультимедиа идентична обычному Mitsubishi Outlander 2019 МГ, но получила отдельные пункты меню с информацией по гибридному приводу, плюс функции планирования времени зарядки и предварительного охлаждения/прогрева салона.

Цены и конкуренты

Подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV предлагается в Украине лишь в одной, но самой максимальной комплектации – причем, она лучше, чем самый ТОП-овый вариант обычного Outlander. Изначально здесь есть все, чего вы ждете: фронтальные и боковые подушки безопасности, 2-зонный «климат», подогрев передних сидений, подогрев руля, подогрев лобового стекла, электрические стеклоподъемники на всех дверях и электрический привод открывания крышки багажника, система мультимедиа с поддержкой интеграции смартфонов, светодиодные фары. Круиз-контроль? Да, есть – даже адаптивный, которого лишены обычные версии Outlander. Камера заднего вида? Да, есть – даже круговой обзор на четыре камеры. Кожаная обивка сидений? Да, есть – даже эксклюзивная обивка, что описывал выше. Хотя парочки пунктов недостает: к примеру, вентиляции кресел, сенсорного открытия крышки багажника, системы подруливания в рамках полосы (есть лишь предупреждение в выходе за пределы полосы). Но все-таки признаю: Mitsubishi Outlander PHEV, даже без учета сложной гибридной техники – это один из самых технологически-продвинутых автомобилей в своем классе и в рамках модельной гаммы марки. Попутно и самый дорогой: цена Mitsubishi Outlander PHEV – 1,573 млн. грн. или около $63 тыс.

С конкурентами все непросто, поскольку в Европе главным соперником Mitsubishi Outlander PHEV считается Volvo XC60 в гибридной версии T8. Данный автомобиль продается и в Украине, но он намного дороже (примерно на 200 тыс. грн.), правда намного мощнее и плюс статус премиум-марки. Также подзаряжаемый гибрид заявлен для модели Volvo XC40: такой автомобиль дешевле Outlander PHEV, но также и существенно меньше в размерах. Соперниками Mitsubishi Outlander PHEV могут выступать подзаряжаемые гибриды Peugeot 3008, DS 7 Crossback, Opel Grandland X. Однако эти автомобили только заявлены и стартуют с продажами в Европе, украинским покупателям придется подождать до 2020-2021 года, плюс еще не ясно ценообразование. Также обязательно стоит рассмотреть и косвенных конкурентов, главным из которых является Toyota RAV4 Hybrid: идентичный класс и простор салона, даже реализация полного привода через задний электромотор. Однако RAV4 является обычным гибридом и не может обеспечить расход 1,5-3 л на 100 км в городе. Но ведь и цена заметно ниже: 1-1,1 млн. грн. за максимальные комплектации гибридного RAV4 с полным приводом. И второй вариант косвенных конкурентов – за 1,5-1,6 млн. грн. можно купить даже два автомобиля: к примеру, Mitsubishi Outlander 2.4 для путешествий всей семьей (появилась даже 7-местные версии) и электромобиль для города, вроде Hyundai Ioniq или JAC iEV7S.

Пока с ценником 1,57 млн. грн. гибрид Mitsubishi Outlander PHEV является больше шоу-каром, который может рассчитывать лишь на штучные продажи в Украине (не учитываем полицию, для которой автомобили закупаются за финансирование по Киотскому протоколу): за такие деньги можно взять Outlander и еще на небольшой электрокар останется. Но если ценник снизится до 1,25-1,3 млн. грн., то автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV сможет рассчитывать на какой-то объем продаж. Отчасти – перетянув клиентов ТОП-версий Outlander (дороже, но лучше техника и комплектация), отчасти – перетянув клиентов гибрида RAV4 (в городе можно ездить с «нулевым» расходом) или подзаряжаемых гибридов Volvo (XC40 меньше, XC60 дороже).

Стоимость содержания

Мой минимальный суточный пробег составляет как раз те самые 43-45-48 км, который подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV может проезжать только на электротяге – в итоге городской расход топлива может составить 0 л на 100 км пути. Но для достижения этого нужно постоянно подзаряжать аккумулятор: примерно 10-12 кВтч каждый день или около 20-25 кВтч за два дня и примерно 100 км пробега в городе. При цене 1,68 грн. за 1 кВтч это дает нам стоимость 100 км пробега в городе около 34-42 грн. – или эквивалент цены 1,5 л топлива. И пусть мой расход по данным бортового компьютера, оказывался не 0 л на 100 км, а 1,5-2 л на 100 км (даже с учетом зарядки аккумулятора иногда ДВС включался при динамичных разгонах), но все равно выходит, что полноценный семейный кроссовер умудряется передвигаться по городу с суммарными расходами на уровне цены 2-3 л топлива.

Однако если забывать про розетку, то подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV превратится в обычный гибрид – будет часто чередовать езду на электромоторе и ДВС – в итоге «привозя» в городе расход около 7,5 на 100 км пути. На трассе также изначально работает электродвигатель (запаса мощности хватает на скорость до 135 км/ч) – и, к примеру, отрезок Борисполь-Киев можно без проблем проезжать только на электротяге, без расхода бензина. Поэтому если речь идет о ежедневных пригородных поездках, то их также можно совершать вовсе без расхода топлива, только на электротяге. Но когда электричество заканчивается, то в дело вступает обычный бензиновый мотор и получаем обычный расход для кроссовера подобного типа и размеров: на скорости 80-90 км/ч – около 6,5 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч – расход 8 л на 100 км пути. Объем топливного бака составляет 45 л.

Обсуждая расход топлива, обязательно следует держать в голове мысль о необходимости постоянной подзарядки АКБ: в таком случае реально можно ездить с расходом 0 л на 100 км. Неприятный нюанс – зарядная вилка J1772 не блокируется в гнезде при запирании центрального замка. Приятный нюанс – при помощи CHAdeMO (это редкость для подзаряжаемого гибрида) я смог зарядит 50% АКБ всего за 17 минут. В жизни это выглядит так: успел сходить взять мороженное и вот только его съел. Еще одна особенность PHEV: наличие технологии V2Х (возврат электроэнергии от автомобиля в дом или общую сеть).

Наконец, еще пара интересных нюансов. Во-первых, включение режима «Charge» приводит к повышению расхода топлива в 1,5-1,7 раза: что в городе, что на трассе выходит около 10-12-15 л на 100 км – правда, затем вы получаете «бесплатные» километры езды на электротяге. Но все равно это невыгодно: электроэнергия из розетки выходит дешевле. Во-вторых, даже если постоянно ездить на электротяге, все равно система управления гибридом PHEV будет запускать бензиновый мотор как минимум один раз каждые 90 дней – для того, чтобы избежать «застоя» топливной системы, перекачивать масло и антифриз по деталям двигателя, пр.

Общая гарантия составляет три года или 100 тыс. км пробега, гарантия на аккумулятор составляет 8 лет (гарантия сохранения емкости на уровне не ниже 70% от первоначальной). Периодичность ТО – раз в год или 15 тыс. км, базовое ТО оценивается в 3,3 тыс. грн. (для Киева, в других городах может быть дешевле ввиду меньшей стоимости нормо-часа). Кстати, ввиду большого количества полицейских Outlander PHEV у представителей Mitsubishi уже есть огромный опыт по обслуживанию и ремонту данной техники, налажены быстрые поставки всех специфических деталей из Европы, около 90% дилеров марки готовы работать с PHEV.

Цены на автомобиль указаны по состоянию на сентябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Краш-тесты Euro NCAP проводились давно – фактически для прошлого кузова Outlander. С другой стороны: платформа GS глобально не изменилась, в новом поколении кузов должен был стать только прочнее (усилители-косынки и дополнительные клеевые соединения), в испытаниях принимала участи версия PHEV – т.е. могли проявиться все особенности потяжелевшего автомобиля и жесткого бокса-аккумулятора в днище. Итого: гибрид Mitsubishi Outlander PHEV получил максимальную «5-звездочную» оценку. Хотя пару зон (часть ноги и грудь) имеют «коричневый» окрас (повышенная опасность), но все остальные части тела водителя и пассажира при любых ударах имеют «зеленый» или «желтый» окрас (хороший или достаточный уровень защиты).

В итоге

Итоги в данном случае следует разделить на две части. Во-первых – техника: она великолепна в своих возможностях и настройке. Подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV – это ракета Space X, только на колесах. Собрать и настроить столь сложную конструкцию, которая позволяет передвигаться в городе с нулевым расходом и выхлопом, без проблем отправляться в дальнее путешествие всей семье, ездить в повороте с классическим скольжением полного привода, перевезти шкаф и выкопаться из песка – это, знаете ли, сильно. Это впечатляет и запоминается, сегодня Mitsubishi Outlander PHEV является настоящим «лицом компании». Подобных автомобилей в истории Mitsubishi было немало: помимо легендарного Lancer Evolution, можно вспомнить 3000 GT, Pajero Evolution, Galant VR-4, i-MiEV – каждый экземпляр стал знаковым для своей эпохи и Outlander PHEV точно займет своей место в этом списке.

Во-вторых – то, о чем я уже сказал выше: положение на рынке. Пока сохраняется ценник на уровне 1,57 млн. грн. или $63 тыс., данная модель в Украине являет собой шоу-кар: гибрид-электромобиль PHEV сильно впечатляет, но будет продаваться единицами энтузиастам. Однако при существенном снижении цены (для себя вижу горизонт 1,25-1,3 млн. грн.) уже можно рассчитывать на сколько-нибудь массовые продажи PHEV. Будем надеяться, что так и произойдет.

Плюсы:

+ Универсальность: в городе – нет расхода и выхлопа, на трассе – нет боязни дальних поездок, в салоне – есть простор и комфорт для всей семьи

+ Много разных режимов езды – в итоге: максимальная гибкость характера в езде

+ Версия PHEV дает не только технику, но также лучше отделку и комплектацию

Минусы:

— Высокая цена (надеюсь, что только «пока»)

Технические характеристики Mitsubishi Outlander PHEV

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,695 х 1,8 х 1,71 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 190 мм

Багажник – от 453 л (5 мест) до 1584 л (2 места)

Грузоподъемность – 495 кг

Минимальная снаряженная масса – 1880 кг

Мотор – гибридный силовой агрегат, бензиновый мотор 2,4 л и два электромотора

Мощность – ДВС 135 л.с. или 99 кВт, передний электромотор 82 л.с. или 60 кВт, задний электромотор 95 л.с. или 70 кВт

Крутящий момент – ДВС 211 Нм, передний электромотор 137 Нм, задний электромотор 195 Нм

Привод – полный привод, реализацией через два электромотора – передний/задний

Трансмиссия – редукторы для электромоторов, возможность подключения ДВС к передним колесам через механическую передачу

Динамика 0-100 км/ч – 10,5 с

Максимальная скорость – 170 км/ч

Аккумулятор – Литий-Ион, 13,8 кВтч

Время заряда аккумулятора – 3,5-7 часов (розетка), 30 минут (быстрая зарядка)

Запас хода в электрическом режиме – 45 км (WLTP) или 54 км (NEDC)

Расход топлива (паспортный) – 1,8-2 л на 100 км (WLTP)

Объем топливного бака – 45 л

Шины тестового автомобиля – Yokohama BluEarth E70 225/55R18

Минимальная цена автомобиля – 1,573 млн. грн. или около $63 тыс.

Цена тестового автомобиля – 1,573 млн. грн. или около $63 тыс.

Страна производства – Япония