25 киберпанк-игр, которые можно пройти, пока CD Projekt Red патчит Cyberpunk 2077

Несмотря на 8 лет разработки (игра была анонсирована еще в мае 2012 г.), три переноса и нескончаемые кранчи весь 2020 г., Cyberpunk 2077 получилась совсем не такой замечательной, как ожидали игроки. Основная проблема новой RPG от CD Projekt Red – огромное, нет, не так, ОГРОМНОЕ, количество багов. И пока студия, клятвенно обещавшая победить все ошибки, лихорадочно чинит игру, у вас как раз есть время пройти пару-тройку-пятерку других киберпанк-игр, благо в этом сеттинге есть проекты в самых разных жанрах и стилях. Все равно, ближайшие 2-3 месяца играть в Cyberpunk 2077 определенно не стоит.

Мы могли бы, конечно, заняться игровой палеоархеологией. Вспомнить вышедшую буквально через три года после появления самого термина «киберпанк» игровую адаптацию Blade Runner (1986) для ZX Spectrum; Neuromancer (1988) по рассказу Уильяма Гибсона, разработкой которой занимался, между прочим, молодой Брайан Фарго. Всплакнуть по классическим Syndicate (1993) от Bullfrog (эх, какая была студия!) и System Shock (1994) от LookingGlass (и снова «эх»). Поностальгировать по нежно любимой Бородатым дядькой™ Omikron: The Nomad Soul (1999) от Дэвида «Наше все» Кейджа или великолепной TRON 2.0 (2003) от легендарной Monolith Productions. Но не будем.

Большинство названных выше бесспорно очень классных и важных для индустрии игр, с большой долей вероятности не запустятся на современных системах, а те, что вы все-таки заставите работать, скорее всего только разочаруют вас. Большинство игр конца прошлого века, за редкими исключениями, безнадежно устарели не только в плане графики, но и с точки зрения геймплея. Боюсь, вы просто не сможете играть в них в 2020 г.

Так что, если речь идет о поиске того, во чтобы бы поиграть в течение ближайших двух-трех месяцев, пока CD Projekt Red патчит Cyberpunk 2077, то стоит ограничить область поиска играми, вышедшими после 2010 г. Они и выглядят, и играются все еще неплохо. И начнем мы с двух серий, которые в наибольшей мере соответствуют духу и букве киберпанка – с ролевых игр Deus Ex и Shadowrun.

Серия Deus Ex

Жанр: ролевая игра

Deus Ex (2000), Deus Ex: Invisible War (2003), Deus Ex: Human Revolution (2011), Deus Ex: The Fall (2013), Deus Ex: Mankind Divided (2016), Deus Ex GO (2016)

Лучшей из Deus Ex по праву считается самая первая, вышедшая в 2000 г. часть, к которой приложили руку легендарные Уоррен Спектор и Харви Смит. Увы, несмотря на все ухищрения моддеров, до сих пор обновляющих графику Deus Ex, двадцать лет спустя играть в классическую RPG тяжело. Что же до второй части, появившейся в 2003 г., то о ее существовании лучше просто забыть, это была ошибка. Так что начинать можно прямо с новой дилогии от Eidos Montréal. И Human Revolution, и явно недооцененная Mankind Divided до сих пор очень неплохо играются, вот только после Cyberpunk 2077 игровой мир в этих action/RPG кажется совсем уж крошечным и тесным. Зато с проработкой уровней, сюжетом, персонажами, разнообразными способами решения задач и соответствием духу киберпанка здесь все в порядке.

Кроме четырех основных частей, в серии есть еще и две мобильные игры. Очень слабенькая и прямолинейная Deus Ex: The Fall, пытающаяся копировать геймплей старших проектов, и отличная пошаговая головоломка Deus Ex GO, которую мы рекомендуем в независимости от вашей любви или нелюбви к жанру киберпанк.

Серия Shadowrun

Жанр: ролевая игра

Shadowrun Returns (2013), Shadowrun: Dragonfall (2014), Shadowrun: Hong Kong (2015)

Мы отлично знаем о существовании классических RPG Shadowrun 1993, 1994 и 1996 гг., как и о недоразумении под тем же заглавием от Microsoft Game Studios, вышедшем в 2007 г. Но первые сейчас совершенно неиграбельны, а о последнем лучше забыть навсегда. Мы предлагаем вам пройти или перепройти обновленные изометрические пошаговые Shadowrun от Harebrained Schemes. Это самые правильные с точки зрения атмосферы и проработки мира киберпанковские RPG. По большому счету, Shadowrun Returns, Dragonfall и Hong Kong мало отличаются друг от друга и выглядят как разные сюжетные модули одной ролевой игры. Лучшая из трех, пожалуй, вторая часть, Dragonfall, впрочем, все они играются очень неплохо. С точки зрения современного геймера у них лишь один недостаток – слишком много текста.



А теперь другие интересные киберпанк-игры, вышедшие после 2010 г., в алфавитном порядке.

Жанр: шутер от третьего лица

Год выхода: 2012

Недооцененный в свое время шутер от третьего лица от Sega. От киберпанка здесь мегакорпорации, производящие роботов, притворяющихся людьми; искусственный интеллект и киберимпланты. А еще здесь есть неплохой как для шутера сюжет, самобытный мир, отношения внутри команды и плохо работающая система голосового управления. Отличная на самом деле игра.



Жанр: action/adventure

Год выхода: 2020

Симулятор курьера в городе из «Пятого элемента». Летающие такси прилагаются. Здесь очень симпатичная воксельная графика, море неона и отличные истории пассажиров и грузов, которые вы доставляете. Cloudpunk — игра 2020 года, совсем свежак.



Жанр: action/RPG

Год выхода: 2015

Dex – 2D платформер-метроидвания, но в то же время здесь есть вполне неплохой сюжет, интересная ролевая система, бои в киберпространстве, импланты и даже stealth-механики. А главное, эта игра вызывает острую ностальгию по 80-90-м гг. прошлого века.



Жанр: action/RPG

Год выхода: 2011

E.Y.E: Divine Cybermancy выглядела устаревшей еще на момент выхода, в 2011 г., что уж говорить о 2020 г. Еще бы, игра использует самую первую версию движка Source, ту самую, на котором сделаны все части Half-Life 2. Divine Cybermancy – это шутер от первого лица с достаточно навороченной ролевой системой, хакингом и пси-способностями. И хотя разговоров и различных способов решения квестов здесь практически нет, кто-то в шутку назвал эту игру Cyberpunk 2011. Кроме того, вам не понадобится мощный ПК, чтобы поиграть в нее.



Жанр: action

Год выхода: 2020

Еще одна игра 2020 г. в списке. Ghostrunner – совершенно безумный хардкорный платформер/раннер/слешер. Вы и ваши противники умираете от одной пули или одного удара, так что готовьтесь переигрывать некоторые участки десятки раз. У Ghostrunner умопомрачительный темп и очень стильная графика. Рецензия на игру не появилась на страницах ITC.ua только потому, что ни у кого из редакции не хватило нервов на прохождение. Очень уж она злая.



Жанр: шутер от первого лица

Год выхода: 2011

Первая игра польской студии Flying Wild Hog, созданной 10 лет назад выходцами из People Can Fly, CD Projekt Red и City Interactive. Сейчас Flying Wild Hog занимается серией Shadow Warrior, третья часть которой выходит уже в следующем году. По большому счету, Hard Reset – это Painkiller в киберпанк-сеттинге. Роботы, неон, всегда идет дождь. В 2016 г. вышла Redux версия, которая подтянула графику.



Жанр: стратегия/RPG

Год выхода: 2015

Пошаговая stealth-стратегия с элементами rougelike RPG в киберпанк-сеттинге, со стильной графикой, отличной музыкой, умным геймплеем и впечатляющей реиграбельностью от не прекращающей экспериментировать канадской студии Klei Entertainment. Invisible, Inc. – это многовариантные тактические шахматы, в которых почти запрещено убивать.



Жанр: адвентюра/хоррор

Год выхода: 2017

Хоррор-адвентюра от мастеров ужаса из польской Bloober Team, авторов великолепной Layers of Fear. Вы заметили, что в этой подборке киберпанк-игр на удивление много польских студий? События игры происходят в 2084 г. (через 7 лет после Cyberpunk :)) в Кракове, Новая Польская Республика. Всю игру вы, в роли офицера полиции Даниэля Лазарски, проведете в многоквартирном доме, разбираясь с его странными жильцами. Роль Даниэля Лазарски стала одной из последних в карьере замечательного актера Рутгера Хауэра, репликанта Роя Батти в оригинальном Blade Runner. Вот такой круговорот киберпанка в природе. Буквально перед самым релизом Cyberpunk 2077 вышла версия игры с обновленной графикой – Observer: System Redux.



Жанр: action/adventure

Год выхода: 2013

Первая игра студии Dontnod Entertainment, позже сделавшей себе имя на эпизодических интерактивных историях серии Life Is Strange, запомнилась нам стильным футуристическим Парижем… опять-таки 2084 года. А еще харизматичной главной героиней, киберпанковским миром, интересным дизайном локаций и персонажей, необычной боевой частью и возможностью редактировать воспоминания (чем-то, кстати, этот режим напоминает брейндансы в Cyberpunk 2077). Очень недооцененная action/adventure.



Жанр: action/RPG

Год выхода: 2017

Термоядерная и очень быстрая action/RPG с большой буквы «A». Игра, в которой ваша жизнь зависит от миллисекундных задержек, скорости прохождения нервных импульсов и чувства такта в этом смертельном танце. Здесь в буквальном смысле слова нужно уметь просачиваться между пулями. Небольшая, но очень целостная, сложная, красивая и кровавая игра. Рекомендуем.



Жанр: тактическая стратегия

Год выхода: 2015

По большому счету, эта игра должна бы называться Syndicate, именно в нее, похоже, переселился дух оригинального «Синдиката». Satellite Reign – это тактическая стратегия с видом в 3/4 в киберпанк-сеттинге, в которой игрок в реальном времени управляет командой из четырех агентов, выполняющих задания по взлому и проникновению на территорию мегакорпораций. Основа Satellite Reign – огромный живой город. С прохожими и машинами на улицах, с вереницей магазинов, стендов с уличной едой, банкоматов, камер наблюдения. Ничего не напоминает? Как и положено по жанру – в этом городе всегда ночь, дождь и много сверкающих неоном вывесок.



Жанр: stealth/RPG

Год выхода: 2017

Гибрид изометрической ролевой игры и симулятора вора в духе Thief, в сеттинге, представляющем собой дивный микс киберпанка со стимпанком. На релизе у игры было достаточно недостатков, но за прошедшее время часть из них поправили. Несомненные плюсы проекта – необычный мир и не самый банальный сюжет.



Жанр: шутер от первого лица

Год выхода: 2012

И хотя новый Syndicate не имеет почти ничего общего, кроме сеттинга, с классическими Syndicate (1993) и Syndicate Wars (1996) от Bullfrog, это официальная третья часть серии. Только теперь это шутер с упором на кооператив. Спустя 8 лет после выхода вы вряд ли найдете компанию для совместного прохождения, так что остается только короткая сюжетная часть. По крайней мере, она достаточно стильная.



Жанр: адвентюра

Год выхода: 2015

Киберпанк-адвентюра (а именно с подобных проектов началось проникновение киберпанка в видеоигры) от признанных мастеров жанра из Wadjet Eye Games. На дворе 2087 год. Гигантские мегаполисы, виртуальная реальность, импланты и вот это вот все. В Technobabylon сразу три сюжетные линии, густая «футуро-нуарная» атмосфера и неплохой детективный сюжет. По геймплею же это самая что ни на есть классическая point-and-click адвентюра.



Жанр: адвентюра

Год выхода: 2018

И еще одна стильная адвентюра в нашем списке. Это интерактивная новелла про бармена, умеющего готовить необычные напитки. The Red Strings Club – нелинейная игра, в которой вынесенные в название «нити» зависят от ваших решений и складываются в очень причудливые узоры. Дополнительные плюсы игры – шикарный саундтрек, очень интересные персонажи, отличные диалоги и смертельно серьёзные вопросы, поднимаемые в процессе прохождения.



Жанр: action/RPG

Год выхода: 2014

Все игры Supergiant Games, авторов нашумевшей в этом году Hades, отличаются безупречным чувством стиля, огромным вниманием к диалогам и потрясающей музыкой. Transistor – история потерявшей голос рыжеволосой девушки и ее огромного меча, не исключение. В нее стоит поиграть хотя бы ради аудиовизуальной части, впрочем, с остальным здесь тоже все в полном порядке. Но учтите, это не совсем традиционная action/RPG, темп здесь намного ниже и в бою нужно напряженно думать и просчитывать варианты.



Жанр: интерактивная история

Год выхода: 2018

Detroit: Become Human нельзя в полной мере отнести к киберпанку, здесь нет крутых «ковбоев консоли», корпоративных войн и других обязательных элементов жанра, скорее это все же чистый sci-fi про обретающее самосознание AI. Но мы все равно не могли пройти мимо этого проекта, тем более что теперь с ним можно познакомиться и на ПК. Три интересные истории, замечательная картинка, отличная операторская работа и впечатляющая актерская игра. Плюс – беспрецедентная для жанра свобода действий. Ну и да, пытающиеся стать личностями андроиды, так что немного киберпанка в этой игре все-таки есть.



Вам, игровые палеоархеологи!

Blade Runner (1985)

Neuromancer (1988)

Flashback: The Quest for Identity (1992)

Shadowrun (1993)

Syndicate (1993)

Akira (1994)

Beneath a Steel Sky (1994)

System Shock‎ (1994)

Syndicate Wars (1996)

Blade Runner (1997)

Ghost in the Shell (1997)

Omikron: The Nomad Soul (1999)

System Shock 2 (1999)

Oni (2001)

Enter the Matrix (2003)

Tron 2.0 (2003)

Серия Megami Tensei (1987–2020)

Серия Metal Gear (1987–2018)