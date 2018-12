The Ballad of Buster Scruggs – новая работа великих и ужасных братьев Коэн. Эксклюзив Netflix, который так и не смог, к нашему счастью, стать полноценным сериалом, зато стал шикарным киноальманахом – сборником смешных, грустных, страшных и злых историй из жизни Дикого Запада. Историй очень коэновских, атмосферных, многогранных, трагикомичных и, само собой, заканчивающихся совсем не так, как вы ожидаете.

The Ballad of Buster Scruggs / «Баллада Бастера Скраггса» Жанр комедия, драма, вестерн

Режиссеры Джоэл Коэн, Итан Коэн

В ролях Тим Блейк Нельсон (Бастер Скраггс), Джеймс Франко (Ковбой), Лиам Нисон (Импресарио), Гарри Меллинг (Артист), Том Уэйтс (Старатель), Зои Казан (Элис Лонгабо), Билл Хек (Билли Нэпп), Грэйнджер Хайнс (мистер Артур), Тайн Дейли (Леди), Брендан Глисон (Ирландец), Джонджо О’Нил (Англичанин), Челси Росс (Траппер) и др.

Студии Annapurna Pictures, Netflix

Год выпуска 2018

The Ballad of Buster Scruggs – это шесть совершенно разных историй, связанных лишь тематикой Дикого Запада. Чем-то это похоже на сборник рассказов, скажем, Джека Лондона, фрагментов из жизни Фронтира, историй смертей и неудач, историй, зачастую обрывающихся на полуслове. Схожесть с книгой подчеркивают начальные и финальные кадры каждой главы, с текстом от автора и красочными иллюстрациями. И, кстати, Джек Лондон упомянут здесь совсем неспроста, одна из новелл альманаха, All Gold Canyon, основана на рассказе писателя. А при написании сценария The Gal Who Got Rattled братья Коэн вдохновлялись приключенческими романами Стюарта Эдуарда Уайта.

Символично, что для работы над The Ballad of Buster Scruggs братья Коэн объединили силы с Annapurna Pictures, кинокомпанией, созданной в 2011 г. тогда еще 25-летней Меган Эллисон, дочкой основателя Oracle и одного из самых богатых людей мира Ларри Эллисона. За прошедшие 7 лет студия успела поработать над такими знаковыми картинами как Zero Dark Thirty (2012), Her (2013), American Hustle (2013), Foxcatcher (2014), Phantom Thread (2017) и, что называется, сделала себе имя. Кстати, у компании есть и игровое подразделение, Annapurna Interactive, которое издавало такие инди-шедевры как Florence, What Remains of Edith Finch, Gorogoa и другие. Сама же Меган Эллисон еще в 2014 г. была включена журналом Time в список 100 самых влиятельных людей в мире. Но вернемся к «Балладе Бастера Скраггса».

Первая новелла, давшая название всему альманаху, The Ballad of Buster Scruggs / «Баллада Бастера Скраггса» – черная комедия с элементами мюзикла. Легкая, дурацкая, в хорошем смысле слова безбашенная. И даже ее трагическое окончание не заставит вас перестать улыбаться над проделками непревзойденного певца, наглеца и меткого стрелка Бастера Скраггса, который не унывает даже в самой опасной ситуации.

Вторая новелла, Near Algodones / «Под Алгодонесом», это уже скорее трагикомедия. Герой Джеймса Франко здесь жертва собственной глупости и обстоятельств, человек, которого несет по ветру и который находит красоту в тот момент, когда красота ему нужна меньше всего.

Третья новелла, Meal Ticket / «Вход за еду», пожалуй, самая темная и самая сильная в подборке. Драма с Лиамом Нисоном и Гарри Меллингом (этот актер сыграл Дадли Дурсля в саге Harry Potter и здесь вы его просто не узнаете), пробирает до дрожи. Думаю, вы будете еще долго вспоминать последние кадры этой главы. Интересно, что в этой новелле Нисон и Меллинг играют почти без слов, если не считать выступление Актера со сцены, и играют невероятно гениально, буквально на грани. Собственно, не будь в The Ballad of Buster Scruggs других глав, альманах стоило бы посмотреть хотя бы ради Meal Ticket.

Четвертая новелла, All Gold Canyon / «Весь Голд-Каньон», та самая, что основана на рассказе Джека Лондона, и выглядит как история по рассказу Джека Лондона. Это бенефис Тома Уэйтса и его безымянного полубезумного Старателя, разговаривающего со своим ослом, лесом вокруг и золотым самородком, на который он охотится. Впрочем, без неожиданного финала не обошлось и здесь.

Пятая новелла, The Gal Who Got Rattled / «Девушка, которую напугали», на первый взгляд кажется романтической историей на Диком Западе. События эпизода происходят на знаменитом Oregon Trail, а персонажи как будто сошли со страниц классического приключенческого романа о переселенцах. Впрочем, Коэны не были бы Коэнами, если бы не заставили зрителей страдать, так что не расслабляйтесь.

Финальная новелла, The Mortal Remains / «Останки», пожалуй, самая слабая из всех. Это история шести незнакомцев, путешествующих в дилижансе и ведущих почти светскую беседу. Но вот беда, аллегория на переправу через Лету прочитывается здесь буквально с первых минут, что дезавуирует всю интригу. Мало того, такой дешевый мистицизм несколько портит впечатление как от самого эпизода, так и от всего альманаха, так как на нем собственно и завершается The Ballad of Buster Scruggs. Впрочем, диалоги здесь все-таки шикарные, а персонажи Брендана Глисона, Джонджо О’Нила и особенно Челси Росса – просто гениальные.

Интересно, что у большинства героев фильма нет имен. Просто Ковбой, просто Старатель, просто Импресарио и Артист, просто Леди, Траппер, Француз, Англичанин и Ирландец. Мы ничего не знаем об этих людях, об их жизни, их устремлениях, мы видим лишь небольшой, как правило, финальный фрагмент их жизни. По большому счету, Коэны рассказывают нам притчи, а их герои здесь не более чем символы.

The Ballad of Buster Scruggs — странный фильм. У него очень рваный темп и настроение, нет единой сюжетной линии и общих героев. Даже стилистически эпизоды очень разные – от почти водевильного, с дурацкими костюмами и похожими на декорации фонами, The Ballad of Buster Scruggs, до исторически достоверного и гиперреалистичного, ну кроме последних трех минут, The Gal Who Got Rattled. Кстати, для этого эпизода Коэны заказали четырнадцать настоящих повозок переселенцев. И все же рука режиссеров-сценаристов и их фирменный стиль чувствуется во всем, от построения кадра до цветокоррекции. Ну и конечно, фирменные коэновские диалоги и монологи здесь тоже есть.

Смотреть фильм стоит частями, делая паузы между «сериями», в конце концов, изначально Коэны хотели снять сериал. Благо фильм вышел на Netflix (в том числе и с официальной русской озвучкой) и вы всегда можете поставить его на паузу. Не гарантирую, что картина впечатлит вас так же, как Fargo или No Country for Old Men, но пропускать The Ballad of Buster Scruggs однозначно не стоит.

4 Редакция ITC.UA Плюсы: Интересные короткие истории; фирменная коэновская атмосфера; потрясающий актерский состав; диалоги; саундтрек Минусы: Не все истории одинаково хороши; смазанное окончание Вывод: Новый фильм братьев Коэн – это во многом эксперимент, но это ведь новый фильм братьев Коэн, какие еще рекомендации вам нужны?

