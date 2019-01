Чак Лорри, не путайте с Хью Лори, – создатель, а заодно сценарист и эксклюзивный продюсер таких мегапопулярных ситкомов, как Two and a Half Men, The Big Bang Theory и Young Sheldon. Естественно, мы не могли проигнорировать новую работу Лорри, вышедший на Netflix комедийный (на самом деле это трагикомедия) сериал The Kominsky Method с великолепными Майклом Дугласом и Аланом Аркином.

The Kominsky Method / «Метод Комински» Жанр комедия, драма

Создатель Чак Лорри

В ролях Майкл Дуглас (Сэнди Комински), Алан Аркин (Норман Ньюлендер), Сара Бэйкер (Минди), Нэнси Трэвис (Лиза), Лиза Эдельштейн (Фиби), Сьюзан Салливан (Элли) и др.

Канал Warner Bros. Television, Netflix

Год выпуска 2018

Серий 8

Сайты IMDb

Сэнди Комински (Майкл Дуглас) – стареющий актер, сыгравший некогда пару замеченных критиками ролей. Сейчас он не снимается, но учит других – у Сэнди есть собственная школа актерского мастерства, в которой он преподает тот самый «Метод Комински», вынесенный в заглавие сериала. Сэнди давно в разводе с неизвестно-какой-по-счету женой и живет со взрослой дочерью, которая помогает ему управлять школой. Норман Ньюлендер (Алан Аркин) – старый агент Комински, их, наверное, можно назвать друзьями, хотя связывают их в основном деловые отношения. У Элли, жены Нормана, с которой он душа в душу прожил 46 лет – терминальная стадия рака. Умирающая Элли просит Комински присмотреть за мужем после ее смерти, так начинается история двух стариков, один из которых потерял смысл жизни, а второй так и не успел его найти.

The Kominsky Method – сериал для тех, кому за 40. Нет, бесспорно, многие шутки поймут и зрители помоложе, но, чтобы прочувствовать как юмор, так и всю серьезность ситуаций, над которыми шутят главные герои, нужно иметь за плечами некоторый жизненный опыт, в том числе и опыт потерь, успеть вырастить детей и, по крайней мере, иметь пожилых родителей. А еще это не совсем комедия, смех в некоторых ситуациях – это скорее защитная реакция на трагические события. При этом герои сериала умудряются смешно шутить в те моменты, когда шутить вроде бы нетактично и неприлично, например, во время похорон или ожидания результатов медицинского обследования.

Для Лорри, кажется, не существует запретных тем. Смерть, секс в пожилом возрасте, интимные болезни, мелочи быта стариков, отношения с детьми, наркотики и т.д. При этом сценарист никогда не переступает грани, за которой смешное становится вульгарным. Его герои естественны и честны с самими собой и зрителями. Отдельное спасибо за великолепные диалоги Сэнди и Нормана. Здесь я в очередной раз посоветую смотреть сериал на языке оригинала, Майкл Дуглас и Алан Аркин действительно знают свое дело.

Вообще, дуэт Дугласа и Аркина, возможно, лучший экранный дуэт прошлого года (сериал вышел в ноябре 2018). Обидно, что Дуглас при этом получил за свою работу Golden Globe как Лучший актер, а Аркину не досталось не только равноценной награды, но даже звания Лучшего актера второго плана, на которое он был номинирован. Вторым призом The Kominsky Method на Golden Globe стала награда Лучший сериал – мюзикл или комедия.

Но вернемся к актерам. Это сейчас на различных сайтах о кино Майкла Дугласа подписывают как актера, сыгравшего в Ant-Man, Ant-Man and the Wasp и Unlocked. Зрителям же старшего поколения он известен как суперзвезда 80-х, снявшийся в таких лентах, как Romancing the Stone (1984), The Jewel of the Nile (1985), Fatal Attraction (1987) и Wall Street (1987). Последняя картина принесла Дугласу Оскар за Лучшую мужскую роль, а лента One Flew Over the Cuckoo’s Nest – Оскар за лучший фильм как продюсеру.

Аналогичная ситуация и с Аланом Аркиным. В активе Аркина Golden Globe за Лучшую мужскую роль в The Russians Are Coming, the Russians Are Coming (1966), номинации на Golden Globe и Academy Award за The Heart Is a Lonely Hunter (1968), Popi (1969), Argo (2012) и Оскар за роль второго плана в Little Miss Sunshine (2006). По большому счету, Дуглас и Аркин играют самих себя, что только придает их персонажам убедительность.

Впрочем, похвалы заслуживают и актеры второго плана. Сара Бэйкер, играющая Минди, дочь Комински; Нэнси Трэвис в роли Лизы, ученицы Сэнди; Лиза Эдельштейн, знакомая вам по House M.D. с тем самым Хью Лори, великолепно сыгравшая Фиби, дочь Нормана; и Сьюзан Салливан (мать Ричарда Касла в сериале Castle), играющая Элли, жену Нормана. Хорош и Дэнни Де Вито в своем маленьком камео.

По большому счету, единственный недостаток The Kominsky Method – небольшая продолжительность. В первом сезоне всего 8 серий по 20-30 минут, и Netflix пока что хранит молчание по поводу второго сезона. В любом случае, сейчас The Kominsky Method заканчивается на вполне логичной ноте, так что мы настоятельно рекомендуем посмотреть этот сериал, вероятный претендент на приз Выбор редакции 2019 в категории Комедии.