Надеемся, вы воспользовались советом, данным нами в рецензии к оригинальному Ant-Man, и за прошедшие три года успели приобщить к киновселенной Marvel своих мам, пап, бабушек и дедушек. Ведь появился еще один повод вытащить предков в кино, наконец-то вышло продолжение приключений Скотта Лэнга и его друзей в микромире – Ant-Man and the Wasp. Картина гарантированно понравится вашим родителями, потому что в новом фильме число актеров, лучше знакомых старшему, чем младшему поколению, утроилось. К обаятельному Майклу Дугласу присоединились несколько раздобревший Лоуренс «Выбери таблетку» Фишборн и по-прежнему прекрасная Мишель «Леди-ястреб» Пфайффер.

Ant-Man and the Wasp / «Человек-муравей и Оса» Жанр фильм в рамках Marvel Cinematic Universe

Режиссер Пейтон Рид

В ролях Пол Радд (Скотт Лэнг / Человек-муравей), Эванджелин Лилли (Хоуп ван Дайн / Оса), Майкл Дуглас (доктор Хэнк Пим), Мишель Пфайффер (Джанет Ван Дайн), Майкл Пенья (Луис), Ханна Джон-Кеймен (Ава Фостер / Призрак), Лоуренс Фишборн (Билл Фостер), Уолтон Гоггинс (Сонни Бёрч) и др.

Студии Marvel Studios, Walt Disney Studios

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Судя по первой сцене после титров, события Ant-Man and the Wasp происходят практически одновременно с событиями Avengers: Infinity War, но вместо того, чтобы спасать Галактику вместе с Мстителями, Скотт Лэнг, Хоуп ван Дайн и Хэнк Пим заняты намного более важными делами, делами семейными. Компания покорителей микромира пытается вытащить из квантового пространства застрявшую в нем тридцать лет назад маму Хоупа, жену Хэнка и вероятную тещу Скотта, бывшую Осу, Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер). Но для начала Хэнк и Хоуп вытаскивают вновь отбывающего срок Скотта, при этом без ведома самого Человека-муравья, нарушив тем самым условия его домашнего ареста за два дня до его окончания. Впрочем, после памятной драки в Берлинском аэропорту в Captain America: Civil War Лэнг не только загремел на два года под арест, но и лишился своего, точнее, доктора Пима, костюма. Как вы понимаете, это ненадолго.

Собственно, Ant-Man and the Wasp скроен по тем же лекалам, что и Ant-Man. Вечный неудачник Скотт Лэнг пытается доказать окружающим и, самое главное, своей дочери, что он не такой уж патентованный простофиля и чего-то да стоит. А с трудом нашедший в конце первого фильма понимание с собственной дочерью профессор Пим пытается воссоединиться с женой и хоть как-то смириться с присутствием в своей жизни раздолбая Лэнга.

Ant-Man and the Wasp продолжают радовать нас смешными гэгами и дурацкими ситуациями, связанными с уменьшением и увеличением героев, свою лепту в неразбериху вносит и постоянно барахлящий костюм Лэнга, то уменьшающий его до размеров садового гнома, то превращающий в гиганта, которого мы уже видели в Civil War. Собственно, на череде уменьшений/увеличений построены и большинство драк, в том числе и с выпадающей из фазы антигероиней фильма.

Впрочем, Призрак/Ава не тянет на антигероя, она не более чем жертва обстоятельств, вынужденная бороться за свою жизнь. И вообще, как и положено хорошему семейному фильму, в Ant-Man and the Wasp нет совсем уж конченых мерзавцев. Даже персонаж заслуженного злодея Уолтона Гоггинса (этому актеру, похоже, просто не суждено играть хороших парней), выглядит скорее комично и жалко, чем угрожающе. Что ж, какой фильм, такие и злодеи.

Неисчерпаемым источником шуток по-прежнему остается незадачливый Луис. Его монологи, казавшиеся в первом фильме несколько наигранными и нелепыми, звучат еще более энергично и запутанно. Майкл Пенья такими темпами договорится если не до собственного фильма, то хотя бы до ситкома.

Ant-Man and the Wasp — в первую очередь семейная комедия, так что обвинять ее в предсказуемости сюжетных ходов как-то несерьезно, но что есть, то есть. А вот некоторая неровность повествования расстраивает. В моменты псевдонаучных размышлений о природе квантового мира (физикам-теоретикам во время таких эпизодов лучше закрывать уши) фильм буквально навевает сон, зато следующая action-сцена гарантированно разбудит вас.

Есть вопросы и к показанному, а точнее, не показанному, развитию отношений между героями. Можно понять, почему Хоуп толкнуло к неудачнику Скотту в первом Ant-Man, но совершенно неясно, зачем она снова сходится с человеком, на два года вычеркнувшим ее из своей жизни.

Ant-Man и Ant-Man and the Wasp, пожалуй, самые несерьезные фильмы в киновселенной Marvel, хотя кто только ни покушается на это звание в последнее время: и Thor: Ragnarok, и Spider-Man: Homecoming, и Deadpool. И хотя вторая сцена после титров ставит в фразе Ant-Man and the Wasp will return вопрос вместо точки, мы надеемся, что продолжение все-таки случится. Впрочем, судьба новых приключений современных Карика, Вали, профессора Ивана Гермогеновича Енотова и их дрессированных муравьев зависят в первую очередь от зрителей – если Ant-Man and the Wasp покажет неплохие сборы, Marvel наверняка решится и на третий фильм с теми же персонажами. Кроме того, есть вероятность, что мы увидим Человека-муравья в грядущем продолжении Avengers: Infinity War.

А киновселенная Marvel берет перерыв до весны 2019 года, когда должны выйти два фильма, завершающих третью фазу MCU. На 8 марта 2019 г. запланирован релиз Captain Marvel, анонс которой мы видели в сцене после титров в Avengers: Infinity War. Ну а сама вторая часть «Войны бесконечности» должна появиться на экранах 3 мая 2019 г.

3.5 Редакция ITC.UA | 3.8 Читатели ITC.UA Плюсы: Чехарда превращений и перемещений; юмор и самоирония; хорошая постановка драк; приятная встреча с несколько подзабытыми актерами старшего поколения; первая сцена после титров Минусы: Предсказуемость сюжета; плохо показаны взаимоотношения между персонажами; неровность повествования Вывод: По-прежнему хороший семейный фильм в киновселенной Marvel, на который не стыдно сводить родителей Оценить: Загружаем оценки...

