Total War Saga: Troy — бились данаи с троянами всею их ратью





История битвы за Трою по версии Creative Assembly оказалась гораздо больше и интересней, чем мы ожидали

Total War Saga: Troy Жанр Глобальная стратегия, Пошаговая стратегия

Платформы Windows

Разработчики Creative Assembly

Издатель Sega

Сайт, Epic Games Store, Steam

Много в тот день полегло и троян, и могучих данаев;

Пали в кровавую пыль, и лежат они друг возле друга.

Гомер. Илиада

Серия спин-оффов Saga, в рамках которой Creative Assembly тестирует различные игровые механики перед тем как решить, стоит ли добавлять их в основные игры серии — отличное место для того, чтобы рассказать историю небольших локальных конфликтов. На этот раз такой историей стало падение Трои. Или же поражение объединенных сил ахейцев, все зависит от того, какую сторону вы решите поддержать.

Отдельно останавливаться на сюжете особого смысла нет, история знакома всем еще со школы — Парис крадет Елену, оскорбленный Менелай заручается помощью брата и, собрав ахейское войско, отправляется мстить обидчику. Собственно, играть можно за Менелая, Агамемнона, Ахиллеса и Одиссея со стороны ахейцев или же Гектора, Париса, Сарпедона и Энея из лагеря троянцев. Каждый герой возглавляет собственную фракцию, которая, несмотря на независимость, заведомо тяготеет к одному из двух противоборствующих лагерей, получается такая себе Three Kingdoms в миниатюре. Причем выбор фракции влияет не только на стартовые позиции и доступный набор юнитов, но и условия победы в кампании, поскольку у каждого героя есть свои особенности, набор эпических заданий, требования по уничтожению определенных фракций и контролю определенных территорий. Это, разумеется, если вы хотите получить так называемую “гомеровскую победу”, если же, в силу каких-то причин, нет желания заморачиваться с условиями, всегда можно обойтись Total War Victory разбив личную вражескую фракцию, оккупировав или разграбив 100 городов и взяв под контроль Микены, Кносс и Трою.

Сам игровой процесс привычно разделен на пошаговые действия на глобальной стратегической карте и бои в реальном времени. Причем, и первое и второе представлено в несколько упрощенном виде, исходя из особенностей сеттинга и временных рамок. Поскольку речь идет об относительно коротком, по меркам серии, военном конфликте, игра лишена всей династической составляющей и внутрифракционной политики. Другими словами, никаких браков, потомства, подковерной борьбы за хлебное место и амбиций у других членов фракции. Да и членов фракции тоже — вместо них здесь наемные герои и агенты. Что касается боев, то они оказались ограничены временным периодом, все-таки бронзовый век, с технологиями особо не разгуляешься. На вооружении в основном мечи, топоры, щиты, копья да луки, конница практически отсутствует, лошадей предпочитают запрягать в колесницы. Морских сражений в игре нет по той же причине, не самое популярное это было занятие в Бронзовом веке, так что встретившиеся на воде армии находят ближайший остров, где и начинают выяснять отношения.

Разнообразить не самый богатый выбор юнитов помогает подход “правда за мифом”, в рамках которого разработчики попытались представить, как выглядели бы существа из древнегреческих мифов в реальности. Так появились метающие копья “гарпии”, что украшают себя перьями, конные отряды наездников-кентавров, одетый в шкуры здоровяк-“минотавр” с бычьим черепом на голове и другие юниты, раздобыть которые можно либо посредством прославления определенного божества, либо через захват провинции, в которой они обитают.

Но, как бы интересно в Creative Assembly Sofia ни обыгрывали мифических существ, приходится признать, что их наличие привносит ощутимый дисбаланс в игру. Все дело в том, как изменились поля сражений: теперь это не огромная равнина, а относительно небольшой участок пересеченной местности с обязательными “бутылочными горлышками”, образованными холмами, скалами или попросту городскими строениями, правильный контроль которых, совместно с внезапными ударами с тыла, зачастую и обеспечивает победу. И эта механика работает великолепно, более того, позволяет значительно сократить среднее время сражения до приемлемых 15 минут… пока не появляется гигантский минотавр или циклоп, по количеству жизней мало уступающий богоподобным героям, а по эффективности порой их превосходящий. Сквозь два отряда пехоты, способных успешно сдерживать натиск доброй трети вражеской армии, один этот юнит проходит как нож сквозь масло, наводя панику на дальнобойные отряды и абсолютно ломая грамотную оборону. Если бы в Creative Assembly Sofia решились на более явный уход в сторону мифологии, претензий к таким ситуациям не возникало бы, но обещали же “правду за мифом”, а на выходе получились все те же сверх-существа, зачем-то загримированные под людей.

Впрочем, Зевс с ними, с минотаврами, агенты, а точнее шпионы — вот настоящий ужас Total War Saga: Troy, перед которым трепещут даже олимпийцы. Хорошо прокачанный шпион буквально за два хода может ликвидировать вражеского генерала и отравить две трети его войска. Остальные его навыки — не более чем приятный бонус. Прерывать таким образом жалкие попытки военного вторжения Париса в Фессалию невероятно весело, но вот потерять по той же причине две основные армии во время осады Гамаксита, в двух шагах от Трои, было уже чертовски обидно. Со жрицами и посланниками все несколько проще. Посланники, будучи включены в состав армии, уменьшают стоимость ее содержания, увеличивают производство ресурсов в той провинции, в которой они находятся, и повышают влияние вашей фракции при использовании соответствующего умения. Убить или покалечить вражеского героя они тоже могут, но менее эффективно, чем шпионы, вместо этого лучше сфокусироваться на снижении скорости передвижения вражеской армии. Жрицы, в свою очередь, повышают счастье в провинции, что эффективно при разграблении городов с последующей их оккупацией, совершают ритуалы, повышающие расположение богов к вашей фракции и дающие небольшие бонусы во время битв, а также могут снижать моральный дух в стане врага. При выполнении определенных условий появляется возможность нанимать эпических героев, которые гораздо более эффективны обычных, но присоединяются к вам лишь на ограниченное количество ходов.

И если все вышеперечисленное в той или иной мере уже было в серии Total War раньше, то эксперименты разработчиков с экономикой действительно добавляют новизны. Каждое из второстепенных поселений в игре теперь вырабатывает один из пяти ресурсов — еда и бронза, которые уходят на наем и содержание войск, дерево и камни, разумеется, для постройки зданий в поселениях, и золото, которое в силу своей универсальности тратится на все понемногу. Разделение ресурсов на категории позволяет не только совершить больше действий в рамках одного хода, поскольку больше нет нужды выбирать между наймом войска и новой постройкой, но и делает интересной более позднюю фазу кампании. На ранних этапах для поддержания боеспособности армии достаточно только еды, но в дальнейшем для найма более сильных юнитов потребуются бронза и золото, так что, в случае отсутствия поблизости провинций с залежами этих ресурсов, приходится либо налаживать торговлю, либо развязывать войну с целью захвата нужных городов.

К сожалению, экономика сама по себе недостаточно глубока — в силу умеренного средиземноморского климата времена года в игре отсутствуют, так что производство еды стабильно и не требует тщательного планирования, а любой недостающий ресурс достаточно легко получить посредством дипломатии. Также стоит отметить, что союзники в Трое отличаются повышенной лояльностью и особо не скупятся во время заключения сделок. У меня не только не возникало проблем с обменом ресурсов по крайне выгодному курсу, но тот же Менелай был совершенно не против по первому требованию выслать Одиссею, к примеру, 15 тысяч единиц еды и несколько тысяч единиц дерева. Безвозмездно. Этим, собственно, можно и нужно пользоваться — стоит заключить несколько важных союзов, и игра простит любые экономические просчеты. Более того, массированные вторжения врагов теперь переживать проще даже в случае утраты нескольких ключевых регионов — щедрость дружественных фракций позволит моментально получить огромное количество ресурсов, достаточное не только для быстрого сбора армии, но и поддержания ее боеспособности в следующие десяток-другой ходов. Обратная сторона монеты — более слабые союзники тоже не стесняются просить у вас ресурсы, не предлагая ничего взамен, но не особо обижаются на отказ.

С графической стороны к игре претензий нет, в этом плане она не уступает последним “большим” Total War, но абсолютно подкупает стилистикой — карта замечательно анимирована, в оформлении активно используется стилизация под чернофигурную аттическую вазопись, а туман войны выполнен в виде страниц с текстами Илиады, эффектно сгорающих по мере продвижения ваших войск.

Несмотря на то что слово “Saga” в названии и намекает, что перед нами небольшой экспериментальный спин-офф, Troy ни на первый, ни на второй взгляд не кажется маленькой. На самом деле кампания приятно удивляет продолжительностью, а размеры карты, состоящей из территорий Греции и значительной части Турции, по личным впечатлениям значительно превосходят то, что мы видели в той же Thrones of Britannia. Единственное, что в Creative Assembly Sofia решились урезать, это количество игровых механик, в результате чего Total War Saga: Troy выглядит как дружественная к новичкам Total War начального уровня.