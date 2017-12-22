Выбор редакции 2017: видеокарты и материнские платы

2017 год стал одним из самых насыщенных за последнее время в плане анонсов различных компонентов для настольных систем. Компании AMD и Intel представили свои новые платформы, образовав настоящую лавину материнских плат на любой вкус и кошелек. Без новых видеокарт также не обошлось. AMD предложила долгожданную дискретную графику на базе процессоров Vega, а NVIDIA умело парировала выпады конкурента, стараясь гасить очаги активности своими контрпредложениями. В итоге, интересных продуктов накопилось много, часть из них мы хотели бы особо отметить по итогам уходящего года.

С анонсом видеокарт Radeon RX Vega 56/64 компания AMD опять вернулась в игру в топовом сегменте дискретной графики. Сделать это оказалось куда сложнее, чем изначально предполагали разработчики.



Удачный концепт на бумаге порой непросто воплотить в кремнии. Именно из-за технической сложности выпуска GPU с памятью HBM2 и последующего дефицита кристаллов обзавестись Radeon RX Vega в уходящем году было очень нелегко. В целом, небольшим авансом в виде исключения отмечаем топовые решения AMD, рассчитывая в наступающем году увидеть хороший ассортимент оригинальных моделей.

В сегменте игровых видеокарт NVIDIA продолжала получать выгоды от удачной архитектуры Pascal. Чтобы ответить на новый вызов от AMD, компании оказалось достаточно пересмотреть компоновку GP104 и предложить на рынок GeForce GTX 1070 Ti. По части производительности новинка всего на 5–10% уступает таковой для GeForce GTX 1080, но при этом она стоит дешевле.



Если рассматривать конкретные модели линейки, отметим оригинальную ASUS ROG STRIX GTX 1070 Ti GAMING Advanced, которая понравилась пусть увеличенной в габаритах, но очень тихой и эффективной системой охлаждения и мощным блоком стабилизации питания. Все версии GeForce GTX 1070 Ti изначально имеют рекомендованную частотную формулу, но если кулер и VRM позволяют, ничто не мешает ускорить видеокарту, как минимум до уровня GTX 1080.

Для самых требовательных игроков NVIDIA в этом году предложила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti. На поверку модель оказалась настолько хороша, что разработчику в спешном порядка понадобилось наращивать производительность представителя эпичной серии TITAN X, разблокируя все вычислительные блоки процессора GP102. Новый флагман линейки GTX как минимум на треть быстрее GTX 1080, а потому настоятельно рекомендуется владельцам 4К-мониторов и не только.

Из оригинальных моделей особо хочется отметить MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO. Успешный трехвентиляторный эксперимент производителя – наглядное подтверждение тому, что даже очень мощные видеокарты могут быть тихими, причем не только в штатном режиме, но и после разгона.

Тенденции и перспективы

Для конкуренции среднем сегменте компания AMD обновила графическую линейку, предложив модели Radeon RX 570 и Radeon RX 580. Небольших оптимизаций и повышения частот устройств предыдущего поколения оказалось достаточно, чтобы новинки выглядели вполне привлекательными вариантами в своем классе. И так бы оно и было, но потом началось это… Да, да, речь о том самом криптовалютном буме. Идея легкого обогащения захватила умы и сердца многих любителей быстрой наживы, и тут все завертелось. С полок сметались любые модели Radeon среднего класса. Стоимость RX 570/580 взлетела с $300–400 до $700–800, что автоматически исключило эти модели из пула устройств для игровых систем.

Когда способы добычи и ассортимент виртуальных монет расширились, в ход пошли другие видеокарты GeForce/Radeon, разве что за исключением самых бюджетных решений. Честным любителям поиграть в ожидании снижения цен оставалось лишь наблюдать за разворачивающейся «цирковой феерией». К середине осени поставки удалось наладить, а цены снизились, хотя криптовалютное давление все еще дает о себе знать.

Мы также хотим отметить появление видеокарт GeForce GT 1030 и Radeon RX 550. Хотя для игровых систем они несколько слабоваты, но цена всегда была фактором, который не стоит игнорировать. GeForce GT 1030 – базовая модель с GPU на архитектуре Pascal. При цене в $80–90 это уже вполне себе возможность выйти за пределы интегрированного видео и посмотреть даже «тяжелые» новые игры, пусть и со скромными настройками качества графики. На рынке масса моделей, среди которых много компактных ITX-вариантов и даже низкопрофильных версий с пассивным охлаждением.

Radeon RX 550 стоят подороже ($100–120), тепловой пакет у них больше (50 Вт vs. 30 Вт), но и производительность повыше (+10–20%), чем у GeForce GT 1030.

Под занавес уходящего года компания NVIDIA представила мощную видеокарту с архитектурой Volta. Впрочем, на игровой графический адаптер TITAN V с рекомендованной стоимостью в $3000 похожа слабо. Внушительный ценник, огромное количество CUDA-вычислителей и активные тензорные ядра скорее показатель того, что это решение для экспериментов с ресурсоемкими счетными задачами и ИИ, которые теперь можно проводить на своем десктопе.

В следующем году нас ждет очень активный графический сезон. Ожидаем появления топовых обновленных решений AMD Vega, а также устройств среднего класса с этой архитектурой. Потихоньку просачиваются сведения о будущих видеокартах поколения Navi, но пока нет уверенности в том, увидим ли мы их уже в 2018 году. А вот NVIDIA наверняка предложит свои новые игровые решения с архитектурой Volta/Ampere.