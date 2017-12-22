Выбор редакции 2017: видеокарты и материнские платы
2017 год стал одним из самых насыщенных за последнее время в плане анонсов различных компонентов для настольных систем. Компании AMD и Intel представили свои новые платформы, образовав настоящую лавину материнских плат на любой вкус и кошелек. Без новых видеокарт также не обошлось. AMD предложила долгожданную дискретную графику на базе процессоров Vega, а NVIDIA умело парировала выпады конкурента, стараясь гасить очаги активности своими контрпредложениями. В итоге, интересных продуктов накопилось много, часть из них мы хотели бы особо отметить по итогам уходящего года.
AMD Radeon RX Vega 56/64
С анонсом видеокарт Radeon RX Vega 56/64 компания AMD опять вернулась в игру в топовом сегменте дискретной графики. Сделать это оказалось куда сложнее, чем изначально предполагали разработчики.
Удачный концепт на бумаге порой непросто воплотить в кремнии. Именно из-за технической сложности выпуска GPU с памятью HBM2 и последующего дефицита кристаллов обзавестись Radeon RX Vega в уходящем году было очень нелегко. В целом, небольшим авансом в виде исключения отмечаем топовые решения AMD, рассчитывая в наступающем году увидеть хороший ассортимент оригинальных моделей.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
В сегменте игровых видеокарт NVIDIA продолжала получать выгоды от удачной архитектуры Pascal. Чтобы ответить на новый вызов от AMD, компании оказалось достаточно пересмотреть компоновку GP104 и предложить на рынок GeForce GTX 1070 Ti. По части производительности новинка всего на 5–10% уступает таковой для GeForce GTX 1080, но при этом она стоит дешевле.
Если рассматривать конкретные модели линейки, отметим оригинальную ASUS ROG STRIX GTX 1070 Ti GAMING Advanced, которая понравилась пусть увеличенной в габаритах, но очень тихой и эффективной системой охлаждения и мощным блоком стабилизации питания. Все версии GeForce GTX 1070 Ti изначально имеют рекомендованную частотную формулу, но если кулер и VRM позволяют, ничто не мешает ускорить видеокарту, как минимум до уровня GTX 1080.
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Для самых требовательных игроков NVIDIA в этом году предложила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti. На поверку модель оказалась настолько хороша, что разработчику в спешном порядка понадобилось наращивать производительность представителя эпичной серии TITAN X, разблокируя все вычислительные блоки процессора GP102. Новый флагман линейки GTX как минимум на треть быстрее GTX 1080, а потому настоятельно рекомендуется владельцам 4К-мониторов и не только.
Из оригинальных моделей особо хочется отметить MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO. Успешный трехвентиляторный эксперимент производителя – наглядное подтверждение тому, что даже очень мощные видеокарты могут быть тихими, причем не только в штатном режиме, но и после разгона.
Тенденции и перспективы
Для конкуренции среднем сегменте компания AMD обновила графическую линейку, предложив модели Radeon RX 570 и Radeon RX 580. Небольших оптимизаций и повышения частот устройств предыдущего поколения оказалось достаточно, чтобы новинки выглядели вполне привлекательными вариантами в своем классе. И так бы оно и было, но потом началось это… Да, да, речь о том самом криптовалютном буме. Идея легкого обогащения захватила умы и сердца многих любителей быстрой наживы, и тут все завертелось. С полок сметались любые модели Radeon среднего класса. Стоимость RX 570/580 взлетела с $300–400 до $700–800, что автоматически исключило эти модели из пула устройств для игровых систем.
Когда способы добычи и ассортимент виртуальных монет расширились, в ход пошли другие видеокарты GeForce/Radeon, разве что за исключением самых бюджетных решений. Честным любителям поиграть в ожидании снижения цен оставалось лишь наблюдать за разворачивающейся «цирковой феерией». К середине осени поставки удалось наладить, а цены снизились, хотя криптовалютное давление все еще дает о себе знать.
Мы также хотим отметить появление видеокарт GeForce GT 1030 и Radeon RX 550. Хотя для игровых систем они несколько слабоваты, но цена всегда была фактором, который не стоит игнорировать. GeForce GT 1030 – базовая модель с GPU на архитектуре Pascal. При цене в $80–90 это уже вполне себе возможность выйти за пределы интегрированного видео и посмотреть даже «тяжелые» новые игры, пусть и со скромными настройками качества графики. На рынке масса моделей, среди которых много компактных ITX-вариантов и даже низкопрофильных версий с пассивным охлаждением.
Radeon RX 550 стоят подороже ($100–120), тепловой пакет у них больше (50 Вт vs. 30 Вт), но и производительность повыше (+10–20%), чем у GeForce GT 1030.
Под занавес уходящего года компания NVIDIA представила мощную видеокарту с архитектурой Volta. Впрочем, на игровой графический адаптер TITAN V с рекомендованной стоимостью в $3000 похожа слабо. Внушительный ценник, огромное количество CUDA-вычислителей и активные тензорные ядра скорее показатель того, что это решение для экспериментов с ресурсоемкими счетными задачами и ИИ, которые теперь можно проводить на своем десктопе.
В следующем году нас ждет очень активный графический сезон. Ожидаем появления топовых обновленных решений AMD Vega, а также устройств среднего класса с этой архитектурой. Потихоньку просачиваются сведения о будущих видеокартах поколения Navi, но пока нет уверенности в том, увидим ли мы их уже в 2018 году. А вот NVIDIA наверняка предложит свои новые игровые решения с архитектурой Volta/Ampere.
ASUS ROG MAXIMUS X HERO
Появление процессоров Coffee Lake стало для владельцев возрастных настольных систем своего рода временем «Ч». Наконец-то вместо унылого 5%-ного прироста производительности мы получили почти полуторакратное ускорение при переходе к новому поколению чипов.
Тех, кто решился не только сменить процессор, но и получить всю актуальную сопутствующую обвязку, вряд ли заинтересуют базовые модели материнских плат для Coffee Lake, здесь нужны «пушки побольше». Из протестированных в этом году плат на базе Intel Z370 можем выделить ASUS ROG MAXIMUS X HERO. Продолжение героической линейки подкупает не только отличным оснащением, но и вниманием к мелочам из которых складывается общее впечатление о продукте.
ASUS PRIME X299-DELUXE
В нынешнем году компания Intel не только обновила LGA1151, но и представила новую энтузиастскую платформу LGA2066 вместе с процессорами Skylake-X/Kaby Lake-X. Это решение для самых требовательных пользователей, не стесненных в средствах. Желающим доступны чипы, имеющие до 18 вычислительных ядер с 36 потоками, 4-канальным контроллером памяти и до 44 линий PCI Express 3.0.
Большим процессорам нужны соответствующие материнские платы, позволяющие раскрывать потенциал платформы. Из протестированных устройств хотим отметить ASUS PRIME X299-DELUXE – очень функциональная модель с хорошим VRM, эффективной системой охлаждения накопителей M.2, парой Ethernet-контроллеров Intel, скоростным модулем беспроводной связи 802.11ad (WiGig) и картой расширения ThunderboltEX 3 в комплекте. Вишенка на торте – информационная OLED-панель LiveDash для индикации различных параметров системы. Достойный выбор для тех, кто решил основательно пустить корни на LGA2066 и подыскивает очень оснащенную модель.
GIGABYTE Z370 HD3
Вместе с процессорами Coffee Lake компания Intel представила лишь один чипсет – Intel Z370. Даже при желании обзавестись базовыми чипами Core i3/i5 без опций разгона, необходимо выбирать материнскую плату на топовом недешевом PCH. Потому повышенный интерес к самым доступным моделям на Intel Z370 вовсе не случаен.
Интересным вариантом в своем классе оказалась GIGABYTE Z370 HD3. При стоимости менее $150 плата предлагает хорошую компоновку, блок VRM с охлаждением всех элементов, скоростной порт M.2 x4, достойный набор портов, функции мониторинга и разгона. То есть относительно недорогая модель позволяет не ощущать ограничений при использовании новых чипов Intel Coffee Lake.
GIGABYTE AORUS AX370-GAMING 5
С появлением Ryzen мы получили не только быстрые процессоры, но и возможность на базе чипов AMD собрать актуальную платформу без каких-либо интерфейсных ограничений. Производители материнских плат постарались помочь на практике раскрыть потенциал решений для Socket AM4. В этом плане нам понравилась GIGABYTE AORUS AX370-GAMING 5.
Сбалансированная полноформатная модель на базе топового чипсета AMD X370 с хорошей функциональностью, силовым блоком на базе сборок от International Rectifier, поддержкой скоростных портов M.2/U.2, хорошей звуковой подсистемой и системой мониторинга Smart Fan 5 с целой россыпью термодатчиков. Техногурманы оценят наличие пары сетевых контроллеров и двух аудиокодеков Realtek ALC1220, а визуалов порадует обилие дополнительной подсветки и возможность подключать различные варианты светодиодных лент.
MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC
Несмотря на ускоренные темпы появления процессоров Coffee Lake, производители материнских плат оказались готовы к быстрому обновлению платформы. Причем с этой задачей они, пожалуй, справились даже лучше самой компании Intel. Раздел материнских плат на Intel Z370 в соответствующем каталоге hotline.ua уже включает порядка пятидесяти самых разнообразных моделей.
Из устройств, побывавших у нас на тестировании, хотим отметить MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC – сбалансированная модель с карбоновой стилизацией, полагающимся набором опций для добротных плат на Intel Z370 и дополнительной картой расширения со скоростным контроллером Wi-Fi.
MSI B350 TOMAHAWK
Почитатели продуктов AMD традиционно ищут максимально сбалансированные решения, потому неудивительно, что с появлением широкой линейки чипов Ryzen, особым спросом пользуются материнские платы начального и среднего классов.
MSI B350 TOMAHAWK представляет собирательный образ относительно недорогой платы, раскрывающей все преимущества процессоров Ryzen. Мы использовали эту модель при подготовке материала о возможностях новых чипов AMD и в целом остались довольны результатом. Плата позволяет экспериментировать с разгоном процессоров, хотя для серьезного ускорения 8-ядерных моделей все же лучше использовать модели с еще более мощной подсистемой питания.
Тенденции и перспективы
Отдельной позицией, вне категорий, можно отметить материнские платы для создания майнинговых ферм. Особенность таких моделей – увеличенное количество слотов PCI Express x1, позволяющих через специальные переходники к одной системе подключить максимум видеокарт. Еще год назад подобные компоновки можно было бы оценить разве что как причуду для гиков, но криптовалютная эпопея расширила наши горизонты. Шутка ли, в рейтинге популярности материнских плат на hotline.ua половина моделей из TOP10 – специализированные платформы для добычи виртуальных монет.
Удастся ли копателям поймать птицу удачи за хвост – хороший вопрос, но вот продавцы «лопат» и сопутствующего инвентаря в накладе точно не останутся. Большинство специфических моделей основаны на чипсетах Intel H110/B250, позволяющих зарядить систему самыми доступными процессорами Celeron/Pentium семейства Skylake/Kaby Lake, производительности которых достаточно для контроля над «фермерским хозяйством».
Что же мы ожидаем увидеть в следующем году? Конечно, анонса доступных чипсетов для процессоров Intel Coffee Lake и большого ассортимента материнских плат на их основе. Чипсеты Intel H310, B360 и H370 должны быть представлены в первом квартале наступающего года, а ближе ко второй половине появится новый топовый Intel Z390. Обновления для HEDT-платформы Intel стоит ожидать не ранее четвертого квартала 2018 года. В этот период должны появиться процессоры c кодовым названием Cascade Lake-X. Никаких подробностей об этих CPU пока нет, потому неизвестно, будут ли эти решения совместимы с нынешними платами LGA2066.
Компания AMD также планирует обновить свою платформу Socket AM4. Наряду со вторым поколением процессоров Ryzen (Pinnacle Ridge), разработчик обещает представить и новые чипсеты линейки AMD 4xx. Нынешние материнские платы должны поддерживать ожидаемые чипы, но, очевидно новые PCH предложат расширенную функциональность.
Еще в году нынешнем отдельного упоминания заслуживает платформа Socket TR4 для процессоров Ryzen Threadripper. Стартовавший на голом энтузиазме разработчиков AMD проект вылился в интересный продукт для сборки мощных десктопных платформ и стал настоящей головной болью для Intel, давно не знавшей конкуренции в этом сегменте.