Выбор редакции 2017: видеокарты и материнские платы

Выбор редакции 2017: видеокарты и материнские платы

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Выбор редакции 2017: видеокарты и материнские платы

2017 год стал одним из самых насыщенных за последнее время в плане анонсов различных компонентов для настольных систем. Компании AMD и Intel представили свои новые платформы, образовав настоящую лавину материнских плат на любой вкус и кошелек. Без новых видеокарт также не обошлось. AMD предложила долгожданную дискретную графику на базе процессоров Vega, а NVIDIA умело парировала выпады конкурента, стараясь гасить очаги активности своими контрпредложениями. В итоге, интересных продуктов накопилось много, часть из них мы хотели бы особо отметить по итогам уходящего года.

Выбор редакции 2017: видеокарты и материнские платы

AMD Radeon RX Vega 56/64

С анонсом видеокарт Radeon RX Vega 56/64 компания AMD опять вернулась в игру в топовом сегменте дискретной графики. Сделать это оказалось куда сложнее, чем изначально предполагали разработчики.

Удачный концепт на бумаге порой непросто воплотить в кремнии. Именно из-за технической сложности выпуска GPU с памятью HBM2 и последующего дефицита кристаллов обзавестись Radeon RX Vega в уходящем году было очень нелегко. В целом, небольшим авансом в виде исключения отмечаем топовые решения AMD, рассчитывая в наступающем году увидеть хороший ассортимент оригинальных моделей.

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

В сегменте игровых видеокарт NVIDIA продолжала получать выгоды от удачной архитектуры Pascal. Чтобы ответить на новый вызов от AMD, компании оказалось достаточно пересмотреть компоновку GP104 и предложить на рынок GeForce GTX 1070 Ti. По части производительности новинка всего на 5–10% уступает таковой для GeForce GTX 1080, но при этом она стоит дешевле.

ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
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от 18 209 грн
Предложений: 15
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Если рассматривать конкретные модели линейки, отметим оригинальную ASUS ROG STRIX GTX 1070 Ti GAMING Advanced, которая понравилась пусть увеличенной в габаритах, но очень тихой и эффективной системой охлаждения и мощным блоком стабилизации питания. Все версии GeForce GTX 1070 Ti изначально имеют рекомендованную частотную формулу, но если кулер и VRM позволяют, ничто не мешает ускорить видеокарту, как минимум до уровня GTX 1080.

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

Для самых требовательных игроков NVIDIA в этом году предложила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti. На поверку модель оказалась настолько хороша, что разработчику в спешном порядка понадобилось наращивать производительность представителя эпичной серии TITAN X, разблокируя все вычислительные блоки процессора GP102. Новый флагман линейки GTX как минимум на треть быстрее GTX 1080, а потому настоятельно рекомендуется владельцам 4К-мониторов и не только.

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO  Новинка
Видеокарты на
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Из оригинальных моделей особо хочется отметить MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO. Успешный трехвентиляторный эксперимент производителя – наглядное подтверждение тому, что даже очень мощные видеокарты могут быть тихими, причем не только в штатном режиме, но и после разгона.

Тенденции и перспективы

Для конкуренции среднем сегменте компания AMD обновила графическую линейку, предложив модели Radeon RX 570 и Radeon RX 580. Небольших оптимизаций и повышения частот устройств предыдущего поколения оказалось достаточно, чтобы новинки выглядели вполне привлекательными вариантами в своем классе. И так бы оно и было, но потом началось это… Да, да, речь о том самом криптовалютном буме. Идея легкого обогащения захватила умы и сердца многих любителей быстрой наживы, и тут все завертелось. С полок сметались любые модели Radeon среднего класса. Стоимость RX 570/580 взлетела с $300–400 до $700–800, что автоматически исключило эти модели из пула устройств для игровых систем.

Когда способы добычи и ассортимент виртуальных монет расширились, в ход пошли другие видеокарты GeForce/Radeon, разве что за исключением самых бюджетных решений. Честным любителям поиграть в ожидании снижения цен оставалось лишь наблюдать за разворачивающейся «цирковой феерией». К середине осени поставки удалось наладить, а цены снизились, хотя криптовалютное давление все еще дает о себе знать.

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Мы также хотим отметить появление видеокарт GeForce GT 1030 и Radeon RX 550. Хотя для игровых систем они несколько слабоваты, но цена всегда была фактором, который не стоит игнорировать. GeForce GT 1030 – базовая модель с GPU на архитектуре Pascal. При цене в $80–90 это уже вполне себе возможность выйти за пределы интегрированного видео и посмотреть даже «тяжелые» новые игры, пусть и со скромными настройками качества графики. На рынке масса моделей, среди которых много компактных ITX-вариантов и даже низкопрофильных версий с пассивным охлаждением.

Radeon RX 550 стоят подороже ($100–120), тепловой пакет у них больше (50 Вт vs. 30 Вт), но и производительность повыше (+10–20%), чем у GeForce GT 1030.

Под занавес уходящего года компания NVIDIA представила мощную видеокарту с архитектурой Volta. Впрочем, на игровой графический адаптер TITAN V с рекомендованной стоимостью в $3000 похожа слабо. Внушительный ценник, огромное количество CUDA-вычислителей и активные тензорные ядра скорее показатель того, что это решение для экспериментов с ресурсоемкими счетными задачами и ИИ, которые теперь можно проводить на своем десктопе.

В следующем году нас ждет очень активный графический сезон. Ожидаем появления топовых обновленных решений AMD Vega, а также устройств среднего класса с этой архитектурой. Потихоньку просачиваются сведения о будущих видеокартах поколения Navi, но пока нет уверенности в том, увидим ли мы их уже в 2018 году. А вот NVIDIA наверняка предложит свои новые игровые решения с архитектурой Volta/Ampere.

Выбор редакции 2017: видеокарты и материнские платы

ASUS ROG MAXIMUS X HERO

Появление процессоров Coffee Lake стало для владельцев возрастных настольных систем своего рода временем «Ч». Наконец-то вместо унылого 5%-ного прироста производительности мы получили почти полуторакратное ускорение при переходе к новому поколению чипов.

ASUS ROG MAXIMUS X HERO
Материнские платы на
от 8 790 грн
Предложений: 40
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Тех, кто решился не только сменить процессор, но и получить всю актуальную сопутствующую обвязку, вряд ли заинтересуют базовые модели материнских плат для Coffee Lake, здесь нужны «пушки побольше». Из протестированных в этом году плат на базе Intel Z370 можем выделить ASUS ROG MAXIMUS X HERO. Продолжение героической линейки подкупает не только отличным оснащением, но и вниманием к мелочам из которых складывается общее впечатление о продукте.

ASUS PRIME X299-DELUXE

В нынешнем году компания Intel не только обновила LGA1151, но и представила новую энтузиастскую платформу LGA2066 вместе с процессорами Skylake-X/Kaby Lake-X. Это решение для самых требовательных пользователей, не стесненных в средствах. Желающим доступны чипы, имеющие до 18 вычислительных ядер с 36 потоками, 4-канальным контроллером памяти и до 44 линий PCI Express 3.0.

ASUS PRIME X299-DELUXE
Материнские платы на
от 13 128 грн
Предложений: 41
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Большим процессорам нужны соответствующие материнские платы, позволяющие раскрывать потенциал платформы. Из протестированных устройств хотим отметить ASUS PRIME X299-DELUXE – очень функциональная модель с хорошим VRM, эффективной системой охлаждения накопителей M.2, парой Ethernet-контроллеров Intel, скоростным модулем беспроводной связи 802.11ad (WiGig) и картой расширения ThunderboltEX 3 в комплекте. Вишенка на торте – информационная OLED-панель LiveDash для индикации различных параметров системы. Достойный выбор для тех, кто решил основательно пустить корни на LGA2066 и подыскивает очень оснащенную модель.

GIGABYTE Z370 HD3

Вместе с процессорами Coffee Lake компания Intel представила лишь один чипсет – Intel Z370. Даже при желании обзавестись базовыми чипами Core i3/i5 без опций разгона, необходимо выбирать материнскую плату на топовом недешевом PCH. Потому повышенный интерес к самым доступным моделям на Intel Z370 вовсе не случаен.

GIGABYTE Z370 HD3
Материнские платы на
от 4 018 грн
Предложений: 16
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Интересным вариантом в своем классе оказалась GIGABYTE Z370 HD3. При стоимости менее $150 плата предлагает хорошую компоновку, блок VRM с охлаждением всех элементов, скоростной порт M.2 x4, достойный набор портов, функции мониторинга и разгона. То есть относительно недорогая модель позволяет не ощущать ограничений при использовании новых чипов Intel Coffee Lake.

GIGABYTE AORUS AX370-GAMING 5

С появлением Ryzen мы получили не только быстрые процессоры, но и возможность на базе чипов AMD собрать актуальную платформу без каких-либо интерфейсных ограничений. Производители материнских плат постарались помочь на практике раскрыть потенциал решений для Socket AM4. В этом плане нам понравилась GIGABYTE AORUS AX370-GAMING 5.

GIGABYTE GA-AX370-GAMING 5
Материнские платы на
от 5 925 грн
Предложений: 56
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Сбалансированная полноформатная модель на базе топового чипсета AMD X370 с хорошей функциональностью, силовым блоком на базе сборок от International Rectifier, поддержкой скоростных портов M.2/U.2, хорошей звуковой подсистемой и системой мониторинга Smart Fan 5 с целой россыпью термодатчиков. Техногурманы оценят наличие пары сетевых контроллеров и двух аудиокодеков Realtek ALC1220, а визуалов порадует обилие дополнительной подсветки и возможность подключать различные варианты светодиодных лент.

MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC

Несмотря на ускоренные темпы появления процессоров Coffee Lake, производители материнских плат оказались готовы к быстрому обновлению платформы. Причем с этой задачей они, пожалуй, справились даже лучше самой компании Intel. Раздел материнских плат на Intel Z370 в соответствующем каталоге hotline.ua уже включает порядка пятидесяти самых разнообразных моделей.

MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC
Материнские платы на
от 6 728 грн
Предложений: 4
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Из устройств, побывавших у нас на тестировании, хотим отметить MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC – сбалансированная модель с карбоновой стилизацией, полагающимся набором опций для добротных плат на Intel Z370 и дополнительной картой расширения со скоростным контроллером Wi-Fi.

MSI B350 TOMAHAWK

Почитатели продуктов AMD традиционно ищут максимально сбалансированные решения, потому неудивительно, что с появлением широкой линейки чипов Ryzen, особым спросом пользуются материнские платы начального и среднего классов.

MSI B350 TOMAHAWK
Материнские платы на
от 2 998 грн
Предложений: 48
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MSI B350 TOMAHAWK представляет собирательный образ относительно недорогой платы, раскрывающей все преимущества процессоров Ryzen. Мы использовали эту модель при подготовке материала о возможностях новых чипов AMD и в целом остались довольны результатом. Плата позволяет экспериментировать с разгоном процессоров, хотя для серьезного ускорения 8-ядерных моделей все же лучше использовать модели с еще более мощной подсистемой питания.

Тенденции и перспективы

Отдельной позицией, вне категорий, можно отметить материнские платы для создания майнинговых ферм. Особенность таких моделей – увеличенное количество слотов PCI Express x1, позволяющих через специальные переходники к одной системе подключить максимум видеокарт. Еще год назад подобные компоновки можно было бы оценить разве что как причуду для гиков, но криптовалютная эпопея расширила наши горизонты. Шутка ли, в рейтинге популярности материнских плат на hotline.ua половина моделей из TOP10 – специализированные платформы для добычи виртуальных монет.

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Удастся ли копателям поймать птицу удачи за хвост – хороший вопрос, но вот продавцы «лопат» и сопутствующего инвентаря в накладе точно не останутся. Большинство специфических моделей основаны на чипсетах Intel H110/B250, позволяющих зарядить систему самыми доступными процессорами Celeron/Pentium семейства Skylake/Kaby Lake, производительности которых достаточно для контроля над «фермерским хозяйством».

Что же мы ожидаем увидеть в следующем году? Конечно, анонса доступных чипсетов для процессоров Intel Coffee Lake и большого ассортимента материнских плат на их основе. Чипсеты Intel H310, B360 и H370 должны быть представлены в первом квартале наступающего года, а ближе ко второй половине появится новый топовый Intel Z390. Обновления для HEDT-платформы Intel стоит ожидать не ранее четвертого квартала 2018 года. В этот период должны появиться процессоры c кодовым названием Cascade Lake-X. Никаких подробностей об этих CPU пока нет, потому неизвестно, будут ли эти решения совместимы с нынешними платами LGA2066.

Компания AMD также планирует обновить свою платформу Socket AM4. Наряду со вторым поколением процессоров Ryzen (Pinnacle Ridge), разработчик обещает представить и новые чипсеты линейки AMD 4xx. Нынешние материнские платы должны поддерживать ожидаемые чипы, но, очевидно новые PCH предложат расширенную функциональность.

Еще в году нынешнем отдельного упоминания заслуживает платформа Socket TR4 для процессоров Ryzen Threadripper. Стартовавший на голом энтузиазме разработчиков AMD проект вылился в интересный продукт для сборки мощных десктопных платформ и стал настоящей головной болью для Intel, давно не знавшей конкуренции в этом сегменте.

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