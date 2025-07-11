Новости Технологии 11.07.2025 comment views icon

Партнеры AMD получили первые образцы Ryzen Zen 6, — украинский инсайдер рассказал технические детали

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Андрій Русанов

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Партнеры AMD получили первые образцы Ryzen Zen 6, — украинский инсайдер рассказал технические детали

Программист и автор утилит для настройки процессоров AMD сообщил, что партнеры компании, в частности производители матплат, уже получили инженерные образцы процессоров Zen 6.

Юрий Бублий из Харькова (1usmus), известный как создатель ПО DRAM Calculator for Ryzen, HYDRA и CTR, также рассказал некоторые технические детали новой архитектуры. Они свидетельствуют скорее об оптимизации дизайна Zen 5, чем о радикальных изменениях.

Партнери AMD отримали перші зразки Ryzen Zen 6, — український інсайдер

«Инженерные образцы уже распространены. Это будет не революция, это будет эволюция. На CCD будет больше ядер, вместо одного контроллера памяти будет два (деталей пока мало). Каналов памяти останется два. Новых технологий повышения производительности не ожидается, а Curve Optimizer останется неизменным. Поддержка HYDRA не будет проблемой».

Речь идет именно о процессорах Ryzen для десктопных систем. Заявление кажется обоснованным, поскольку источник имеет инсайдерские связи с производителями материнских плат и программистами, которые работают над проектами для Ryzen следующего поколения. Более месяца назад поддержка Zen 6 появилась в программе AIDA64 — соответственно, должны существовать образцы процессоров, на которые она опирается. Кроме десктопных версий, программа также поддерживает серверные и мобильные варианты.

Wccftech добавляет, что из предыдущих утечек известно о наличии у CCD Zen 6 до 12 ядер в конфигурации Classic и до 16 ядер в конфигурации Dense. Кэш-память также была увеличена до 48 МБ на одну CCD. Такое же количество каналов памяти несмотря на удвоенный контроллер не свидетельствует о поддержке четырехканальной памяти на настольных платформах.

Сайт перечисляет основные ожидания от будущих процессоров, которые основываются на утечках: существенное улучшение работы контроллера памяти, увеличение ядер и потоков, вероятно, до 24/48, более высокие тактовые частоты, больший кэш (возможно, до 48 МБ на CCD), поддержка более быстрой DDR5, сравнимый с предшественниками TDP. Также не исключена возможность масштабирования до 32 или 64 ядер с использованием двух кристаллов Zen 6C.

Процессоры AMD Ryzen Zen 6 ожидаются к середине или концу 2026 года. Примерно в то же время Intel должна выпустить десктопные процессоры Nova Lake-S, которые, по предварительным данным, будут предлагать до 52 ядер.

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