Новости Неделя ИИ 07.07.2025 в 22:07 comment views icon

Бывший CEO Intel Пэт Гелсингер говорит, что недооценил роль ИИ — но всё сделал бы так же

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Андрій Русанов

Автор сайта

Бывший CEO Intel Пэт Гелсингер говорит, что недооценил роль ИИ — но всё сделал бы так же
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Экс-глава Intel рассказал японским журналистам о роли ИИ в индустрии полупроводников, инвестициях, новых пошлинах и многом другом.

Во время визита в Японию и интервью Nikkei Asia Пэт Гелсингер в очередной раз опроверг мнение, что Intel следовало отказаться от капиталоемкого производственного бизнеса и сосредоточиться на дизайне из-за отставания от TSMC. Гелсингер непреклонен: «Производство полупроводников и литографическая фабрика — это все еще правильно».

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«Если бы я начинал все сначала, стратегия была бы такой же», — сказал он.

Это заявление совпало по времени с неофициальной информацией о решении действующего главы Intel Лип-Бу Тана не предлагать заказчикам техпроцесс 18A, а сконцентрировать усилия на следующем процессе 14A. Так что, похоже, отставание от TSMC все еще актуально и существенно влияет на бизнес.

Бывший генеральный директор Intel раскритиковал отношение инвесторов к долгосрочным проектам, которое сложилось на рынке, в частности повышенное внимание к квартальным результатам. По его словам, чрезвычайно трудно выстроить пятилетний план развития, который бы «измерялся каждые 90 дней».

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«Я думаю, что многие проекты нуждаются в долгосрочном, большом и терпеливом капитале. Если Соединенные Штаты не смогут найти способы финансирования долгосрочного терпеливого капитала, производители никогда не вернутся в США».

Не обошли внимания Гелсингера и новые экспортные пошлины США. Он говорит, что цепочки поставок отрасли не случайно в свое время переместились в Азию. Это произошло из-за «чрезвычайных государственных субсидий» на Тайване, в Южной Корее и Китае. Он подчеркивает необходимость взвешенной политики по этому вопросу.

«Политика должна быть простой, чтобы ее можно было выполнить. Она должна соответствовать вашим промышленным целям, которые вы преследуете, и должна поддерживаться вашими союзниками. Если вы измените тарифную политику, вам понадобится два-три года, чтобы восстановить свои цепочки поставок в соответствии с этой политикой».

Пэт Гелсингер признал, что он, как и многие, недооценил влияние искусственного интеллекта на отрасль. По его словам, мощные инвестиции в ИИ ограничили бы финансы Intel. Он говорит, что «потратил больше времени на то, чтобы раньше получить больше капитала на балансе». Учитывая высокое энергопотребление инфраструктуры ИИ, Гелсингер сейчас считает перспективными компании, которые работают над технологиями энергосбережения.

«Если посмотреть на современные чипы искусственного интеллекта, их производительность в вычислениях продолжает расти, но энергоэффективность этих чипов не менялась в течение трех поколений», — говорит Гелсингер.

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Сокращение персонала, которое недавно постигло Intel Foundry, как и возможное решение по техпроцессу 18A говорят о не слишком хороших временах для компании. Современная таможенная политика США, вместе с некоторыми другими законодательными решениями последних лет таже не внушают оптимизма. Но вряд ли можно точно сказать, в каком состоянии была бы компания, если бы своевременно «дооценила» развитие ИИ.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

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