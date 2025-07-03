Что-то пошло не так: Intel рассматривает отказ от техпроцесса 18A

Раздел Технологии выходит при поддержке

По неофициальным данным, глава Intel Лип-Бу Тан рассматривает прекращение продвижения техпроцесса 18A (1,8 нм) среди клиентов литографического производства.

Вместо этого Intel должна переориентировать усилия на производственный процесс следующего поколения 14A (1,4 нм), как сообщает Reuters. Такое решение является крайне тяжелым для компании, поскольку выведет ее из бизнеса изготовления чипов на заказ на несколько лет. Представитель Intel ответил Tom’s Hardware, что не будет комментировать эти слухи.

Согласно новому отчету, еще весной Лип-Бу Тан начал говорить сотрудникам, что производственный процесс 18A теряет привлекательность для внешних клиентов. Якобы он считает, что для компании имеет смысл отказаться от 18A и даже 18AP в качестве производственных предложений.

Вместо этого генеральный директор предложил направить больше ресурсов на завершение и продвижение техпроцесса 14A, который будет готов к массовому производству в 2028 году. Учитывая сроки запуска 14A, сейчас самое время начать его продвижение среди потенциальных клиентов Intel Foundry. Отмена же ожидаемых продаж 18A и 18A-P потребует от Intel значительного списания средств — потенциально миллиардов, потраченных компанией на разработку этой технологии.

Техпроцесс впервые использует транзисторы RibbonFET второго поколения с круговым расположением затворов (GAA), а также сеть питания PowerVia на обратной стороне чипа (BSPDN). Кроме того, 18A — первая технология Intel, совместимая со сторонними инструментами проектирования. 14A использует транзисторы RibbonFET 2, PowerDirect BSPDN, которые подают питание непосредственно на вход и выход каждого транзистора. Как RibbonFET, так и PowerVia изначально разрабатывались для процесса 20А, но эта технология была отменена в прошлом году, чтобы сосредоточиться на 18А. Кажется, через год история повторяется.

Ограничивая заказ 18A, Intel может потенциально сократить свои операционные расходы. Большинство инструментов, необходимых для производства 20A, 18A и 14A, уже установлены на фабрике D1D в Орегоне, а также на фабриках 52 и 62 в Аризоне. Однако, как только эти инструменты будут официально введены в эксплуатацию, компания должна будет отражать их амортизацию как расходы. Отсутствие ввода в эксплуатацию потенциально позволяет Intel сократить расходы. Также Intel может сэкономить на инженерах по поддержке сэмплинга и наращиванию производства.

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По словам источников, Лип-Бу Тан попросил специалистов Intel подготовить предложения для обсуждения с советом директоров этой осенью. Варианты могут включать прекращение усилий по привлечению новых клиентов до 18A. Ранее ITC.ua писал о проблемах с выходом рабочих образцов 18A перед началом производства процессоров Panther Lake.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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