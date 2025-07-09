Процессор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench

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Новый чип AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX с 96 ядрами стоит €12 300 в Европе и около $12 800 в США.

AMD ожидаемо позиционирует свой новый многоядерный флагман значительно дороже предшественника — его производительность масштабируется соответственно. Согласно внутренним тестам, Threadripper PRO 9995WX обеспечивает прирост 20% по сравнению с 7995WX, что делает его самым мощным чипом для рабочих станций на рынке.

Threadripper PRO 9995WX построен на архитектуре AMD Zen 5 с использованием 4 нм техпроцесса TSMC. Процессор имеет 96 ядер и поддерживает 192 потока, работая с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и частотой boost 5,4 ГГц. Чип имеет огромные 384 МБ кэша L3 и совместим с 2 ТБ памяти DDR5-6400 ECC в 8-канальной конфигурации. Он разработан для сокета sTR5 и материнских плат WRX90, предлагает 128 линий PCIe 5.0 и имеет TDP 350 Вт.

серия Threadripper PRO 9000 предназначена для высокопроизводительных рабочих станций создателей контента, инженеров искусственного интеллекта и создания симуляций процессов. AMD пока не объявила точную дату выпуска, но процессор был представлен на Computex 2025 и сейчас уже поступил в магазины. Чтобы собрать систему с такими дорогими компонентами, вероятно, лучше обратиться к профи, а не делать как герой этой истории, который попал в приключения.

Результаты тестов, найденные в базе Geekbench 6.4, демонстрируют 2800 баллов в одноядерном тесте и 30 170 баллов в многоядерном. Первый результат свидетельствует о почти отсутствующем приросте относительно предшественника, а вот много ядер дают в среднем 22% по сравнению с Threadripper PRO 7995WX на Zen 4. Вероятно, именно на это делала ставку AMD при создании чипа для многопоточных вычислений.

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Источник: VideoCardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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