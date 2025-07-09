Новости Технологии 09.07.2025 в 12:24 comment views icon

Процессор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайта

Процессор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench
Раздел Технологии выходит при поддержке

Новый чип AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX с 96 ядрами стоит €12 300 в Европе и около $12 800 в США.

AMD ожидаемо позиционирует свой новый многоядерный флагман значительно дороже предшественника — его производительность масштабируется соответственно. Согласно внутренним тестам, Threadripper PRO 9995WX обеспечивает прирост 20% по сравнению с 7995WX, что делает его самым мощным чипом для рабочих станций на рынке.

Threadripper PRO 9995WX построен на архитектуре AMD Zen 5 с использованием 4 нм техпроцесса TSMC. Процессор имеет 96 ядер и поддерживает 192 потока, работая с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и частотой boost 5,4 ГГц. Чип имеет огромные 384 МБ кэша L3 и совместим с 2 ТБ памяти DDR5-6400 ECC в 8-канальной конфигурации. Он разработан для сокета sTR5 и материнских плат WRX90, предлагает 128 линий PCIe 5.0 и имеет TDP 350 Вт.

Процесор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench

серия Threadripper PRO 9000 предназначена для высокопроизводительных рабочих станций создателей контента, инженеров искусственного интеллекта и создания симуляций процессов. AMD пока не объявила точную дату выпуска, но процессор был представлен на Computex 2025 и сейчас уже поступил в магазины. Чтобы собрать систему с такими дорогими компонентами, вероятно, лучше обратиться к профи, а не делать как герой этой истории, который попал в приключения.

Процесор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench

Результаты тестов, найденные в базе Geekbench 6.4, демонстрируют 2800 баллов в одноядерном тесте и 30 170 баллов в многоядерном. Первый результат свидетельствует о почти отсутствующем приросте относительно предшественника, а вот много ядер дают в среднем 22% по сравнению с Threadripper PRO 7995WX на Zen 4. Вероятно, именно на это делала ставку AMD при создании чипа для многопоточных вычислений.

Источник: VideoCardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Популярные новости

Microsoft Mu — небольшая модель ИИ работает полностью локально в настройках Windows 11
Илон Маск обещает исправить: Grok рассказал о вспышке правого насилия при президентстве Трампа
Mafia: The Old Country показали в действии — 9 минут стелса, перестрелок и мафиозной атмосферы
Физик опроверг Эйнштейна и решил 120-летнюю загадку термодинамики
«28 лет спустя» дебютировал со 100% на Rotten Tomatoes — затем немного убавил
Когда ChatGPT сводит с ума — OpenAI наняла психиатра, чтобы следить за этим
Актер «Одиссеи» Кристофера Нолана оставил проект ради роли Сталина
В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца
Стало хуже: «М3ГАН 2.0» разнесли на Rotten Tomatoes с 65% за отсутствие ужасов и запутанный сюжет, но есть «хорошая комедия»
Над Киевом сбили российский дрон «Гербера» с камерой, это означает вражеский ретранслятор в тылу, — «Флеш»
Внезапно: в титрах Death Stranding 2 увидели упоминание о Nintendo
Актер «Джентльменов» сыграет злодея в хорроре DC «Глиноликий», — Джеймс Ганн
Новая процедурная генерация деревьев AMD — 52 КБ VRAM вместо 34,8 ГБ, динамическое изменение времен года и детализации только на GPU
Британские ВМС построили «люксовую» игровую комнату на авианосце — с десятком Alienware Aurora R15 и видеокартами RTX 4080
Выживание в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC намекают на более хардкорный режим
Сюжетный трейлер Borderlands 4 показал Часомира, подполье Клаптрепа и начало революции на Кайросе
Windows 12 подождет — Microsoft объявила Windows 11 25H2
Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все
Нового «Супермена» одели в «плавки» в последний момент — Джеймс Ганн сомневался, но актер настоял
Ученые нашли, куда делась «отсутствующая» материя Вселенной
Microsoft продлевает бесплатную поддержку Windows 10 еще на год — но есть условия
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить