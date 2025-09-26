Обзоры Книги 26.09.2025 comment views icon

"Выжить" Коди Кэссиди: книга-квест, которая учит думать и рушит стереотипы

Павло Чуйкін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела обзоров

"Вижити"

Американский автор и журналист Коди Кэссиди написал сумасшедшую книгу «Выжить», которую недавно перевели на украинский в «Бородатом Тамарине». Это не скучный учебник истории или классическая научно-популярная книга. Это нечто совсем другое, потому что автор как будто взял историческую энциклопедию, смешал ее с компьютерной игрой и добавил туда щедрую порцию науки и юмора.

449 грн.

Плюсы:

хорошее качество издания; интересное сочетание истории, науки и выживания; научно обоснованные советы от экспертов; увлекательный стиль изложения во втором лице с эффектом погружения; разрушение исторических стереотипов и мифов; развитие критического мышления

Минусы:

географическая однобокость; отсутствие финального раздела

8.7/10
Оценка
ITC.ua

«Выжить» / How to Survive History

Автор Коди Кэссиди
Издательство «Бородатый Тамарин»
язык украинский
Количество страниц 256
Обложка Твердая
Год издания 2025
Размер 135×210 мм
Сайт tamarinbooks.com

Представьте себе такую картину: вы заснули дома на диване, а просыпаетесь в Помпеях 79 года нашей эры. Везувий уже начинает урчать, пепел сыплется с неба как снег в феврале, а вокруг люди кричат на непонятной латыни. Сердце колотится, в голове мысли что делать, куда бежать и как прятаться.

Или еще хуже. Допустим вы на палубе «Титаника» в страшную ночь его крушения. Корабль уже накренился, оркестр играет последний вальс, а вы понимаете, что спасательных шлюпок на всех не хватит. Вода в океане ледяная. Есть план? Нет? А вот у Коди Кэссиди есть. И сами ими в подобных исторических катастрофах от и делится в своей книге «Выжить».

Кэссиди придумал замечательную вещь. Он говорит: «А представим, что у вас есть машина времени, но она сломана. И забрасывает вас в худшие моменты истории человечества от времен динозавров до крупнейшего торнадо в истории США». Единственное ваше преимущество — вы знаете будущее. Знаете, как работает гравитация, что такое бактерии и где на «Титанике» хранятся спасательные жилеты. Да и вообще вы вооружены современной наукой, поэтому она единственный, но важный помощник.

В книге представлено пятнадцать глав и это пятнадцать исторических кошмаров. Но Кэссиди не просто пугает. Он общается с палеонтологами, биомеханиками, вулканологами, геологами, астрономами, историками и другими учеными, а затем выписывает детальные инструкции типа «Если вы оказались здесь, то делайте так».

Каждый раздел в книге интересен и рассказывает о выживании во время какой-то известной исторической катастрофы, или, например, во времена господства динозавров. Точнее здесь речь идет о побеге от тираннозавра или других динозавров. Все мы видели «Парк Юрского периода», где девятитонная машина для убийства гонится за джипом. Но Кэссиди «достает» науку и начинает успокаивать, говоря, что взрослый человек вполне себе в состоянии убежать от него.

Оказывается, есть такой закон квадрата-куба в биомеханике. Простыми словами он звучит так: если животное становится вдвое больше, его вес возрастает в восемь раз, а прочность костей лишь в четыре. В результате кости взрослого тираннозавра просто треснули бы, если бы он попытался бежать быстрее 20 км/ч. А эту скорость бега взрослый человек может осилить.

Но тут есть нюанс в виде молодых тираннозавров. Эти подростки весом «всего» тонну, бегали как бешеные. И охотились именно на добычу нашего размера. Так что если каким-то образом вы все же окажетесь в том периоде и увидите маленького T-Rex, то бегите изо всех сил.

Кэссиди пишет так, будто сидит рядом с вами в баре и рассказывает невероятные истории под пиво с хорошим чувством юмора. Читаешь и действительно чувствуешь запах серы от Везувия, слышишь скрип палубы «Титаника» или оползень земли во время страшного землетрясения 1906 года в Чикаго.

Когда автор рассказывает о строителях пирамид, которыми были в основном свободные египтяне, то вспоминает, что они давали своим бригадам названия типа «Пьяницы Менкауры» и соревновались, кто быстрее затянет камень наверх. И тут приходит понимание, что это были обычные ребята, которые после работы отдыхали (если выживали и не ломали себе чего-то). Но все же они не были безликими рабами из голливудских фильмов.

Часто книга просто уничтожает стереотипы, которыми нас кормили годами. Злые и кошмарные пираты? Оказывается, у них была демократия, потому что капитана выбирали голосованием, а если он не нравился команде, то могли и сбросить. И никаких попоек и грязи — это чистый пиар. Добычу делили честно по долям, был даже медицинский страховой фонд для раненых, на судах была чистота (насколько это возможно) и дисциплина.

Или Черная смерть в Средневековье. Парадокс, но выжить было легче в больших городах. И здесь работает чистая статистика, потому что там было больше здоровых людей. В селах вымирали целые семьи, потому что переносчиков чумы, крыс и их блох было банально больше в селах из-за большого количества скота.

Ну и интересное о «Титанике». Кэссиди прямо говорит, что если вы пассажир третьего класса, забудьте о правилах и моральных принципах. Ваша задача заранее изучить план корабля и при первых признаках беды мчаться наверх, пока охрана не заблокировала проходы. Цинично? Да. Но это правда.

Из легких недостатков есть следующее. В своей книге Коди Кэссиди зациклился на Европе и Америке, игнорируя крупные исторические катастрофы в других регионах мира, а их там было немало. Я понимаю, что это просто авторская субъективщина и это нормально, однако должен отметить этот момент.

Ну и книга заканчивается так внезапно, будто автор просто устал писать. Нет итогов, или каких-то общих объяснений хотя бы на несколько страниц типа что мы вынесли из всего этого. Просто бац, и конец.

Но это мелочи, потому что «Выжить» — книга, которую стоит прочитать всем. Подросткам, потому что история вдруг становится интереснее любого сериала. И взрослым, потому что заставляет посмотреть на знакомые исторические события под новым углом.

Автор не просто развлекает, а учит думать. Как использовать физику против стихии, как статистика помогает выжить в эпидемию, как найти слабое место в невозможной ситуации. Это не просто интересно, это полезно для мозга и для жизни в целом. Хотя, надеюсь, от тираннозавра бежать мне никогда не придется.

Отдельная благодарность переводчице Ярославе Панко и издательству «Бородатый Тамарин». Книга, как всегда, имеет превосходное качество издания и яркую обложку. Здесь есть иллюстрации, а на форзацах фотографии. Отмечу удобный для чтения шрифт. Текст читается так легко, будто написан на украинском с самого начала. Шутки смешные, научные термины понятны, все класс.

Вывод:

"Выжить" Коди Кэссиди — не учебник, не энциклопедия и не классическая научно-популярная книга. Это приключение, где читатель главный герой, а история квест на выживание. Да, автор иногда упрощает и забыл про полмира. Но после этой книги вы никогда не будете смотреть на историю как на скучный список дат, а на науку как на что-то непонятное. Вы будете знать, что делать, если машина времени сломается, а главное научитесь видеть выходы там, где их вроде бы нет. Главное включать голову, думать, много читать и учиться.

Читайте "Выжить". Это весело, умно и немного безумно. Как и все лучшее в жизни. А если кто-то из читателей действительно изобретет машину времени, то обязательно возьмите эту книгу с собой. На всякий случай.

