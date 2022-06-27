Исследование: Как изменился украинский крипторынок за последний год

Сервис GEO Pay провел анализ украинского рынка криптовалют, изучив поведение пользователей до и после начала войны с росссией. Для анализа использовались четыре временных отрезка: осенний (период с 1 сентября по 30 ноября), январь, февраль и март, а также период с 1 апреля по 1 июня.

Итак, с ноября прошлого года по июнь текущего сервис увеличил количество своих пользователей в 3,5 раза. Более того, с марта 2022 года по июнь 2022 года аудитория GEO Pay увеличилась вдвое. Из этого можно сделать вывод, что во время войны украинцы стали чаще задумываться о покупке криптовалют или цифровых активов. Если говорить о новых пользователях, то к июню 2022 года их количество на платформе увеличилось ровно в 2 раза. Это число не переставало расти и в начале полномасштабной войны. По сравнению с осенью рост пользователей в феврале-марте составил 14,5%, а в период с апреля по июнь количество пользователей GEO Pay увеличилось еще на 63%.

Также интересна статистика географии пользователей GEO Pay и то, как она изменилась за три с половиной месяца войны. Точнее, не изменилось, несмотря на многомиллионную миграцию украинцев. В период с 1 сентября по 30 ноября платформой воспользовались 75% пользователей из Украины. У платформы в январе и феврале было почти одинаковые 74% из Украины, а в апреле-июне количество пользователей из Украины увеличилось до 78%. По сравнению с январем и февралем существенно изменилась и статистика по городам Украины. Если в январе большинство пользователей GEO Pay (34%) были киевлянами, то в апреле и июне Львов занял первое место с наибольшим количеством пользователей — 19%, а Киев стал только вторым — 15%. Такое движение в статистике было вызвано внутренним переселением населения, а также передислокацией многих компаний и предприятий в Западную Украину.

Аудитория активных пользователей GEO Pay в демографическом плане почти не изменилась с прошлой осени. Ядро аудитории мультивалютного платежного сервиса GEO Pay составляют пользователи в возрасте от 25 до 35 лет (34% таких пользователей платформы). 23% и 22% соответственно занимают возрастные группы — 18-24 и 35-44 года. Не изменились за это время и показатели по полу аудитории. Подавляющее большинство активных пользователей GEO Pay — мужчины. На данный момент аудитория GEO Pay составляет 70% мужчин и 30% женщин.

Ожидаемо, интересы и поведение пользователей платформы существенно изменились с началом полномасштабной войны. Осенью пользователи GEO Pay больше всего интересовались финансами (7%), онлайн-покупками (4%), искусством и развлечениями (4%), а также стилем жизни и технологиями (по 3,6%). После 24 февраля у большинства пользователей вышли на передний план новости и политика (более 4%), но финансы (3,5%) и развлечения (3,5%) также остались в сфере интересов. В июне финансы снова стали первыми среди интересов пользователей GEO Pay (6,3%), 4% заняли технологии и развлечения, а новости покрыли лишь 3% интересов пользователей.

Отметим, что GEO Pay — это мультивалютный сервис, сочетающий p2p-платежи и финансовые операции по пополнению/выводу фиатных средств и последующему их обмену на криптовалюты или наоборот на партнерских биржах. GEO Pay работает более чем с 10 биржами, включая Binance, Okex, WhiteBIT и другие, платформа интегрирована в 10+ платежных систем (PSP).