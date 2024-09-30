Кино Новости 30.09.2024 в 12:28 comment views icon

Супергерои для всех: у Marvel и DC отобрали торговую марку «Super Hero», которой те владели более 40 лет

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Супергерои для всех: у Marvel и DC отобрали торговую марку «Super Hero», которой те владели более 40 лет

Компания Superbabies Limited, которая выпускает комиксы о супермладенцах, успешно оспорила право Marvel и DC на совместное владение торговой маркой «Super Hero».

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Супергерої для всіх: у Marvel та DC відібрали торгову марку «Super Hero», якою ті володіли понад 40 років

Ранее DC пыталась заблокировать продвижение «The Super Babies» из-за использования ТМ «Super Hero», согласно цитате юридического представителя Superbabies Limited в обращении в Управление патентов и торговых марок США.

«Marvel и DC не изобрели концепцию или жанр супергероев. Этот термин в его различных вариациях написания упоминается еще по крайней мере с 1909 года — за десятилетия до того, как DC или Marvel вообще были основаны. Первые персонажи комиксов, которые получили ярлык супергероев, не были связаны с DC или Marvel», — говорится в обращении.

Marvel и DC не ответили на петицию, и в конце концов регулятор отменил патент (торговой маркой студии совместно владели по крайней мере с 1980 года). В то же время во владении компаний все еще остаются торговые марки «SUPER HEROES», зарегистрированной в 2018 году, а также «SUPER-VILLAIN», зарегистрированной в 1985 году.

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Источник: The Verge, Boing Boing

 

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