Супергерои для всех: у Marvel и DC отобрали торговую марку «Super Hero», которой те владели более 40 лет

Компания Superbabies Limited, которая выпускает комиксы о супермладенцах, успешно оспорила право Marvel и DC на совместное владение торговой маркой «Super Hero».
Ранее DC пыталась заблокировать продвижение «The Super Babies» из-за использования ТМ «Super Hero», согласно цитате юридического представителя Superbabies Limited в обращении в Управление патентов и торговых марок США.
«Marvel и DC не изобрели концепцию или жанр супергероев. Этот термин в его различных вариациях написания упоминается еще по крайней мере с 1909 года — за десятилетия до того, как DC или Marvel вообще были основаны. Первые персонажи комиксов, которые получили ярлык супергероев, не были связаны с DC или Marvel», — говорится в обращении.
Marvel и DC не ответили на петицию, и в конце концов регулятор отменил патент (торговой маркой студии совместно владели по крайней мере с 1980 года). В то же время во владении компаний все еще остаются торговые марки «SUPER HEROES», зарегистрированной в 2018 году, а также «SUPER-VILLAIN», зарегистрированной в 1985 году.
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Источник: The Verge, Boing Boing
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